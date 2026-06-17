Ziek worden aan het begin van je vakantie: het 'paradijssyndroom' begrijpen

Het is een scenario waar we allemaal bang voor zijn. Na de dagen tot onze vakantie te hebben afgeteld, verslechtert onze gezondheid plotseling op het slechtst denkbare moment. Ondanks talloze voorzorgsmaatregelen voor ons grote vertrek, krijgen we een hardnekkige griep waardoor we onze plannen moeten herzien. Vaak is het echter niet alleen pech, maar eerder het 'paradijssyndroom', een merkwaardig fenomeen waardoor we ons vervloekt voelen.

Ziek worden precies aan het begin van de vakantie, een ritueel.

Vanaf juni markeren we onze kalenders als gevangenen die wachten op hun vrijlating. We kijken reikhalzend uit naar de vakantie en zien onszelf al onder de kokospalmen zitten, kijkend naar de golven die tegen de rotsen slaan en de zon die ondergaat boven de zee.

Na maandenlang hard werken kijken we ernaar uit om onze bureaustoel te verruilen voor een ligstoel en ons uitzicht op collega's voor een perfect panorama. Maar soms zit het lot ons niet mee. De dag voordat we op vakantie gaan en nieuwe horizonten verkennen, hebben we een loopneus, een kriebelende keel en bonkende hoofdpijn.

Toch nemen we extra voorzorgsmaatregelen om ons niet onwel te voelen voor ons grote vertrek: we vermijden airconditioning, zelfs als dat betekent dat we stikken en zweten als in een sauna; we ontwijken kuspogingen en desinfecteren onze handen zorgvuldig tot ze bijna droog zijn. Maar uiteindelijk krijgen we toch een hardnekkige verkoudheid van onverklaarbare oorsprong. We vermoeden dan een goddelijke vloek of gewoon pech.

Veel mensen hebben deze vervelende ervaring al gehad. De situatie komt zo vaak voor dat het nu mogelijk is om je vakantie uit te stellen naar een later moment, zodat je die niet in bed hoeft door te brengen en er volop van kunt genieten.

Het 'paradijssyndroom', de meest waarschijnlijke verklaring.

De medische wereld heeft een rationelere verklaring dan esoterische diagnoses. Zij spreken van het 'paradijssyndroom'. "De 'vrijetijdsziekte' treft in feite alle mensen met een zeer veeleisende baan, met veel stress, een hoge mentale werkdruk en een constant hoog tempo", legt Carla Valette, arts in opleiding tot internist, uit aan 20 Minutes .

In plaats van te genieten van het warme zand, bevinden we ons in een gedwongen herstelperiode in onze hotelbedden. En onze zorgvuldig geplande reisroute is volledig in de war geschopt. De symptomen verschillen van persoon tot persoon, net als de intensiteit ervan. Soms uit het zich in een milde verkoudheid, en andere keren gaat het gepaard met zulke hevige migraine dat naar buiten gaan ondenkbaar is. We hebben dan het gevoel dat ons immuunsysteem ons in de steek laat, en dat is geen toeval. De dokter geeft toe dat aan het begin van de vakantie, die niets minder is dan een ontspannende onderbreking van een hectisch dagelijks leven, onze weerstand soms volledig wegvalt.

Verrassend genoeg houdt de stress op het werk ons juist in een soort 'overlevingsmodus'. Het is daarom een goede 'brandstof' voor het immuunsysteem. Wanneer die stress afneemt, moet het lichaam zich onvermijdelijk aanpassen en heeft het tijd nodig om te herstellen. Dit verklaart waarom het immuunsysteem minder efficiënt is in deze periode waarin we allemaal hopen op een goede gezondheid.

Volgens specialisten zijn de bijwerkingen van loslaten

Hoewel vakanties soms gepaard gaan met angsten, zoals de vrees voor een lekke band op de terugweg of het vergeten van iets essentieels, staan ze over het algemeen synoniem voor rust. We denken aan niets anders dan genieten van het moment. Onze enige verplichtingen zijn het reserveren van een tafel voor het diner en het plannen van een aperitief bij zonsondergang. "Tijdens een vakantie laat het lichaam zijn waakzaamheid varen, ontspant het zich en zijn we vatbaarder voor infecties en virussen", legt de stagiaire uit.

En nee, het zit niet zomaar "tussen je oren". We verzinnen deze symptomen niet zomaar. "Het is helemaal niet psychologisch, maar fysiologisch", benadrukt de expert, alvorens toe te voegen: "Dit verklaart ook waarom deze mensen vaak zelden ziek zijn tijdens hun werk."

En wanneer het 'paradijssyndroom' onze welverdiende vakantie in een nachtmerrie verandert, moeten we geduld hebben. Er bestaan geen wondermiddelen, alleen een kleine innerlijke aanpassing. Het is een kans om opnieuw te leren luisteren naar ons lichaam, dat vaak het zwijgen wordt opgelegd door de professionele hectiek.