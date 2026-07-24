Deze rek- en strekoefening kan je helpen om binnen 10 minuten wakker te worden.

Heb je 's ochtends moeite om op gang te komen? Voordat je naar de koffie grijpt, geef je lichaam een paar minuten rust. Een paar lichte rek- en strekoefeningen kunnen je spieren activeren, je energieniveau verhogen en je helpen de dag goed te beginnen.

Ontwaak je lichaam op een rustige manier, gewoon in bed.

Je hoeft 's ochtends niet meteen je bed uit te springen om voor je lichaam te zorgen. Een paar simpele bewegingen kunnen al een groot verschil maken.

Ga op je rug liggen en begin met een diepe, volledige lichaamsstrekking: strek je armen boven je hoofd, strek je benen en rek je een paar seconden zachtjes uit van hoofd tot teen. Deze instinctieve beweging, die we soms vanzelf doen bij het wakker worden, helpt het lichaam weer in beweging te krijgen na een aantal uren inactiviteit.

Ga verder met een rustige beweging: breng eerst de ene knie naar je borst, dan de andere, zonder te schokken. Deze stap helpt de onderrug te ontspannen en geleidelijk het gevoel van mobiliteit te herstellen. Twee of drie minuten is voldoende om rustig uit de 'pauze'-modus te komen.

Beweeg je ruggengraat

Als je eenmaal staat, is het tijd voor een op yoga geïnspireerde beweging: de beroemde "kat-koe".

Ga op je handen en knieën op een mat zitten en wissel af tussen het ronden en strekken van je rug, waarbij je elke beweging afstemt op je ademhaling. Deze eenvoudige oefening helpt om de wervelkolom wakker te maken, die vaak wat stijf aanvoelt na een nacht zonder beweging.

Door een paar langzame en comfortabele herhalingen te doen, verbeter je de flexibiliteit van je rug en laat je opgebouwde spanning los. Het is een uitstekende manier om de dag te beginnen met een meer ontspannen en alert lichaam.

Zorg goed voor je benen en heupen.

Nadat je het bovenlichaam hebt geactiveerd, is het tijd om het onderlichaam aan te pakken.

Ga staan met je benen iets uit elkaar en buig zachtjes voorover, waarbij je je knieën licht gebogen houdt. Laat je armen ontspannen naar de grond zakken en gebruik deze stretch om de achterkant van je benen en je rug los te maken. Je kunt vervolgens een voorwaartse lunges doen en deze een paar seconden aan elke kant vasthouden.

Deze oefening helpt de heupen te strekken, een gebied dat vaak minder beweeglijk is, vooral als je veel zit gedurende de dag. Het doel is niet om topprestaties te leveren, maar simpelweg om het bewegen weer soepel te maken.

Ontspan je schouders en nek.

Om deze snelle routine af te ronden, besteed je nog even wat tijd aan je bovenlichaam.

Draai je schouders langzaam rond en kantel vervolgens je hoofd voorzichtig naar rechts en links om je nek te ontspannen. Voeg een paar diepe ademhalingen toe om een rustgevende overgang te creëren tussen rust en het begin van je dag.

Deze bewegingen kunnen vooral prettig aanvoelen bij het wakker worden, wanneer de spanning zich vaak concentreert rond de schouders en nek.

Een rustige routine die je lichaam kan aanpassen.

Het belangrijkste bij ochtendgymnastiek? Luister naar je lichaam. Elke beweging moet comfortabel en prettig aanvoelen. Je hoeft niet te ver te rekken: je lichaam geeft vanzelf aan wat de grenzen zijn. Als je pijn, aanhoudend ongemak of een specifiek gewrichtsprobleem ervaart, is het raadzaam een arts of andere zorgverlener te raadplegen.

In slechts 10 minuten kan deze rustige routine een echt moment van herverbinding met je lichaam worden. Toegankelijk, gratis en gemakkelijk in je dagelijkse routine te integreren, helpt het je de dag te beginnen met meer lichtheid, mobiliteit en vitaliteit.