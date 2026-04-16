"Ik geloof dat mijn lichaam het kan": op 47-jarige leeftijd zet deze ster haar IVF-traject voort en inspireert ze vrouwen.

De Amerikaanse journaliste en sportcommentator Erin Andrews blijft, ook na haar 47e, het moederschap omarmen en begint aan een nieuw hoofdstuk in haar IVF-traject. In een openhartig gesprek met haar podcastcohost legt ze uit dat ze ervan overtuigd is dat haar lichaam, ondanks haar leeftijd, haar nog een kind kan schenken.

Ondanks alle obstakels is er toch een zwangerschap bereikt.

Erin Andrews en haar man, voormalig hockeyspeler Jarret Stoll, hebben al het geluk van het moederschap ervaren. Hun eerste kind, een zoontje genaamd Mack, werd in juli 2023 geboren via een draagmoeder, na negen jaar proberen en behandelingen. Deze geboorte was het resultaat van embryo's die waren ingevroren vóór en na de diagnose baarmoederhalskanker bij Erin Andrews in 2016, waarna ze met succes werd geopereerd.

Nog een IVF-poging op 47-jarige leeftijd

In een aflevering van de podcast "Calm Down with Erin and Charissa" bespreekt Erin haar besluit om de IVF-behandeling (in vitro fertilisatie) opnieuw op te starten, ondanks dat haar vorige cyclus niet succesvol was. Ze legt uit dat ze ervoor heeft gekozen om een cosmetische ingreep (een CO2-laserbehandeling) over te slaan om zich volledig op deze nieuwe poging te concentreren, wat aantoont hoe belangrijk dit project voor haar blijft.

In een gesprek met haar vriendin, de Amerikaanse sportcommentator Charissa Thompson, uitte Erin haar diepe overtuiging: "Ik geloof dat mijn lichaam het kan." Ze erkende dat de kans op het produceren van levensvatbare eicellen op haar leeftijd statistisch gezien beperkt is, maar ze weigerde dit als een definitieve grens te zien. Erin Andrews omschreef deze vastberadenheid als een "bizarre verslaving" aan het proberen, aan het vechten, zonder ooit toe te geven aan berusting.

De steun van zijn familie en fans.

Charissa Thompson, haar co-presentatrice, benadrukt het belang van dit doorzettingsvermogen en merkt op dat Mack niet zou bestaan zonder Erins vasthoudendheid in het licht van de obstakels die ze tegenkwam. Ze herinnert Erin Andrews er ook aan dat ze al "gewonnen" heeft, door de geboorte van zo'n kostbare zoon. Deze oprechte steun, die online gedeeld wordt, vindt weerklank bij veel vrouwen die zichzelf herkennen in haar traject met IVF, reproductieve gezondheid en moederschap na haar veertigste.

Een verhaal dat vrouwen inspireert.

Door openlijk te spreken over haar leeftijd, tegenslagen, twijfels en vastberadenheid, is Erin Andrews een prominent figuur geworden in de wereld van laat moederschap en IVF. Haar verhaal, getekend door baarmoederhalskanker, een lange weg naar vruchtbaarheid en een zwangerschap via draagmoederschap, herinnert ons eraan dat moederschap vele verschillende vormen kan aannemen, maar op elke leeftijd een legitieme wens blijft.

Uiteindelijk erkent Erin Andrews in haar gesprekken met Charissa Thompson dat ze die deur op een dag misschien wel moet sluiten. Ze hoopt echter dat dat moment zal aanbreken met de sereniteit van iemand die alles heeft geprobeerd, zonder spijt, en die haar lichaam, haar hart en haar tijd aan het leven heeft gewijd.