Ze keert terug van een "zwangerschapsverlof" en verbreekt het record van de marathon van Parijs.

De marathon van Parijs van 2026 werd gekenmerkt door een sportieve prestatie en een krachtig symbool. Op 12 april 2026 won de Ethiopische Shure Demise de vrouwenrace in 2 uur, 18 minuten en 34 seconden, een nieuw parcoursrecord. Deze prestatie betekende tevens haar terugkeer naar het hoogste niveau na een pauze vanwege zwangerschapsverlof.

Een historisch record in Parijs

Op het 42,195 km lange parcours in Parijs zegevierde Shure Demise over haar rivalen met een recordtijd. De officiële organisator van de marathon van Parijs bevestigde haar tijd van 2 uur, 18 minuten en 34 seconden en verklaarde dat dit een nieuw vrouwenrecord is voor dit evenement. AP en Olympics meldden dezelfde podiumplaatsen: Misgane Alemayehu werd tweede in 2 uur, 19 minuten en 8 seconden, en de Keniaanse Magdalyne Masai derde in 2 uur, 19 minuten en 17 seconden.

De atlete bevestigt haar terugkeer na haar zwangerschapsverlof.

In een interview dat in september 2025 werd gepubliceerd door de Toronto Waterfront Marathon , legt Shure Demise uit dat ze twee jaar niet aan wedstrijden had deelgenomen, in die periode beviel van haar dochter en vervolgens in 2025 haar rentree maakte tijdens de marathon van Milaan.

Ook dit jaar was er een recordaantal vrouwelijke deelnemers.

De editie van 2026 schreef ook geschiedenis met zijn deelnamecijfers. Volgens de organisator gingen 58.853 hardlopers van start en bereikten 57.464 de finish. Vrouwen vertegenwoordigden 33% van het deelnemersveld, vergeleken met 31% in 2025, 28% in 2024 en 25% in 2022. De organisatoren benadrukten daarmee de aanhoudende groei van de vrouwelijke deelname.

De overwinning van Shure Demise overstijgt louter een sportieve prestatie.

Door het vrouwenrecord voor de marathon van Parijs te verbreken, slechts enkele maanden na haar terugkeer in de competitie na haar zwangerschap, heeft de Ethiopische marathonloopster een van de hoogtepunten van deze editie van 2026 bereikt. Haar prestatie past ook in een bredere trend: de steeds grotere aanwezigheid van vrouwen in grote wedstrijden.