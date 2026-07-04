Binnen een relatie heeft de verdeling van huishoudelijke taken ook invloed op het verlangen.

Wat als een simpele stofzuiger tussen twee meubelstukken of een goed uitgewrongen spons je verlangen weer zou kunnen aanwakkeren? Volgens een onderzoek kan de verdeling van huishoudelijke taken in een relatie invloed hebben op het libido. En je partner hoeft niet per se een Chippendales-ster in een simpel schort te worden om de afwas te doen, of de bezem te transformeren in een paaldanspaal op de muziek van Dirty Dancing om de magie te laten gebeuren. Het enige wat telt is dat ze betrokken zijn bij het huishouden, zonder dat je ze er steeds aan hoeft te herinneren met plakbriefjes op de koelkast.

Wanneer mentale belasting de slaapkamer binnendringt

Lange tijd werden huishoudelijke taken gezien als een puur praktische aangelegenheid: wie zet het vuilnis buiten, wie zet de wasmachine aan, wie denkt eraan om afwasmiddel te kopen. Maar achter deze dagelijkse taken schuilt een veel intiemere realiteit. Wanneer één partner alleen de last draagt van het organiseren van het huishouden, het inplannen van de doktersafspraken van de kinderen, de boodschappen, de was en de duizend onzichtbare details die een gezin draaiende houden, blijft er zelden ruimte over voor luchtigheid.

Omgekeerd, wanneer een partner spontaan meehelpt met huishoudelijke klusjes, zonder te wachten tot hem of haar een taak wordt toegewezen als een stagiair, geeft dat een krachtige boodschap: "We zijn een team." En dit gevoel van steun werkt soms als een waar emotioneel afrodisiacum . Want verlangen ontstaat niet alleen in de slaapkamer. Het wordt ook opgebouwd in het dagelijks leven, in die kleine gebaren die de ander laten zien dat hij of zij niet alleen staat in de last van het huishouden.

Uit een onderzoek van het Franse Observatorium voor Ongelijkheid blijkt echter dat vrouwen gemiddeld 3 uur en 26 minuten per dag aan huishoudelijk werk besteden, tegenover 2 uur voor mannen. Ze besteden meer tijd aan het poetsen van meubels en de afwas dan aan het verzorgen van het lichaam van hun partner, die er baat bij zou hebben om mee te helpen in het huishouden.

Taken delen, een vorm van moderne romantiek.

Vergeet boeketten rozen die op kantoor worden bezorgd of grootse, gepassioneerde liefdesverklaringen. Voor veel mensen is het juist een bijzonder aantrekkelijk gebaar geworden als hun partner uit zichzelf de vaatwasser uitruimt of de badkamer schoonmaakt.

Deze aantrekkingskracht komt niet voort uit het huishouden zelf. Niemand wordt verliefd op een stofzuiger. Wat aantrekkelijk is, is wat het vertegenwoordigt: betrokkenheid, aandacht en respect. Zoals seksologe Céline Vendé samenvatte voor Doctissimo , vermindert een evenwichtigere verdeling van huishoudelijke taken frustraties en bevordert het een sterkere emotionele band. Minder wrok leidt vaak tot meer saamhorigheid, tederheid en beschikbaarheid binnen de relatie.

Bovendien blijkt uit een onderzoek onder meer dan 1000 echtparen die al tientallen jaren getrouwd zijn, dat de seksuele tevredenheid hoger is wanneer partners de taakverdeling als eerlijk en evenwichtig ervaren. Omgekeerd, wanneer de ene partner het gevoel heeft dat hij of zij aanzienlijk meer doet dan de andere, neemt de algehele tevredenheid doorgaans af.

Hoe kunnen we huishoudelijke klusjes aantrekkelijker maken?

De vloer schrobben, het vuilnis buiten zetten, kruimels opvegen, het toilet desinfecteren... Deze activiteiten, ook al voeden ze misschien een paar fantasieën, zijn niet bepaald de meest romantische dingen op aarde. Ze komen zelden voor in de romantische aanbevelingen van tijdschriften, die de voorkeur geven aan diners bij kaarslicht of wandelingen onder de sterrenhemel.

Hoewel huishoudelijke klusjes in romantische komedies vaak uitmonden in een spannend schuimgevecht, zul je in het echte leven eerder je haar in een knotje, latex handschoenen stevig aan en een overall aantreffen. Toch kunnen huishoudelijke klusjes een kans zijn om jullie band te versterken en jullie relatie nieuw leven in te blazen. In plaats van om de beurt te poetsen, kun je samen schoonmaken, als een team. De een wast de afwas, de ander droogt af. De een veegt, de ander dweilt.

Je kunt de routineklusjes wat spannender maken door er een paar uitdagingen aan toe te voegen. Je kunt bijvoorbeeld een pot maken met kleine uitdagingen, waarbij je de taak op een papiertje schrijft en de 'pikante' straf op een ander. Bijvoorbeeld: "Maak de vloer schoon als een autowasstraat" of "Vouw de was op terwijl je danst op 'Hips Don't Lie'." De klusjes zullen dan meer op voorspel lijken dan op vervelende taken.

Bewijs dat verlangen veel verder gaat dan fysieke verschijning

Deze studie herinnert ons uiteindelijk aan één essentieel ding: verlangen is niet alleen een kwestie van uiterlijk of een onmiddellijke klik. Het wordt ook gevoed door het gevoel begrepen, gerespecteerd en gesteund te worden.

Nee, dweilen maakt iemand niet automatisch een romantische filmheld. Maar actief meedoen aan huishoudelijke klusjes, zonder instructies te hoeven geven of er constant aan te hoeven herinneren, kan de band veel effectiever versterken dan je misschien denkt.

In een relatie betekent het delen van dagelijkse taken immers ook het delen van de mentale last. En soms is dat precies wat verlangen de ruimte geeft om zich te uiten.