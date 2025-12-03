Koppels met een huisdier zijn gelukkiger: verrassend onderzoek

Sommige stellen verwelkomen hun eerste kindje, terwijl anderen de voorkeur geven aan een hondenmand of krabpaal boven een wieg. Het huisdier, vaak verwend als een kind, fungeert als een brug tussen partners en wordt een schattige bemiddelaar in hun relatie. Dit is wat een nieuw en verhelderend onderzoek onthult: de komst van een huisdier kan je liefdesleven veranderen.

Het dier draagt bij aan de harmonie van het koppel

Je kind koert of brabbelt niet; het snuffelt, gromt en spint. Het heeft geen rimpels op de huid, maar een zijdezachte vacht op de rug. Je kind heeft geen flesjes of potjes babyvoeding, maar altijd een bakje brokjes bij de hand. Sinds je huisdier de drempel over is, is jullie stel een lieflijk gezinnetje geworden.

Het is een beslissing die jullie samen hebben genomen, zonder te vermoeden dat dit huisdier jullie relatie nieuw leven zou kunnen inblazen. Het is de kwijlende, katachtige reïncarnatie van Cupido. In tegenstelling tot wat je misschien denkt, maken koppels geen ruzie over wie de kattenbak moet opruimen of wie om 22.00 uur de hond uitlaat in de vrieskou. Nee, het huisdier is niet zomaar een bron van conflict; het is de bewaker van gevoelens, de schildwacht van harten.

Volgens een onderzoek gepubliceerd in hetJournal of Social and Personal Relationships zijn koppels die een huisdier delen hechter, lachen ze meer dan gemiddeld en geven ze de voorkeur aan rustige gesprekken boven openlijke ruzies. Dit is uiteraard wel zo, mits het huisdier niet zomaar een "extra" is die je kunt knuffelen wanneer je daar zin in hebt. Zoals Ece Beren Barklam, een psycholoog die door PsyPost werd geïnterviewd, uitlegt, zal het simpelweg adopteren van een huisdier een relatie niet zomaar veranderen. Wanneer het huisdier echter een rol speelt in de romantiek, zoals Gus in "Assepoester", ervaren de partners meer voldoening in hun dagelijks leven.

Wanneer het dier medeplichtigheid bevordert

Stellen met een huisdier verspillen hun tijd niet met ruzie maken over de hond of proberen de kat voor zich te winnen met een paar zelfzuchtige aaitjes. Nee, een huisdier brengt jullie dichter bij elkaar. Jullie wandelen hand in hand met de hond, en die dagelijkse wandeling wordt een tedere hereniging . Jullie spelen urenlang met de kat en vergeten volledig jullie Netflix- en chillavonden.

Het dier brengt een gevoel van rust en kalmeert het stel. Onderzoekers spreken zelfs van 'cognitieve aanwezigheid'. Wanneer het dier er niet is, gaan je gedachten er spontaan naartoe en wordt je relatie verrijkt door zijn positieve energie. Het is niet zozeer het organiseren van activiteiten rond het dier dat je ten goede komt, maar simpelweg de aanwezigheid die je viervoeter uitstraalt.

Meer rust en sereniteit in huis

Een huisdier is niet bedoeld om je relatie te "redden". Het zou geen laatste redmiddel moeten zijn om te herstellen wat gebroken is. Als je relatie al op de rand van de afgrond staat, is het adopteren van een huisdier geen goed idee. Je loopt het risico ruzie te krijgen over een lege voerbak, een volle kattenbak, een verdwaald speeltje... en het huisdier zal onbedoeld de oorzaak zijn van jullie conflicten.

Uit het onderzoek blijkt echter dat het niet zozeer het aantal gebaren richting het dier (aaien, voeren, enz.) is dat het verschil maakt, maar eerder hoe elke persoon het moment ervaart. Deelnemers die het gevoel hadden dat het dier aanwezig, attent of 'verbonden' met hen was, ervoeren meer plezier en comfort in de interactie. Dit bevestigt een bekend idee in de psychologie: het gaat er niet alleen om wat er daadwerkelijk gebeurt, maar om de kwaliteit van de band zoals die wordt gevoeld. Het dier speelt dan een rol als emotionele steun: het helpt de sfeer te ontspannen, bevordert de communicatie en creëert een klimaat dat bevorderlijk is voor een hechte band.

Met een dier vormt het koppel een winnend trio en vinden ze nieuwe kracht. Hond, kat of konijn, dieren hebben veel meer te bieden dan alleen ochtendlikjes.