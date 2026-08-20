De mythe van het 'coole meisje': wanneer 'aantrekkelijk zijn' vooral betekent dat je nooit ophef veroorzaakt.

Ze houdt van sport, eet met smaak, maakt nooit ruzie en lacht zelfs als er een grap over haar wordt gemaakt. Het 'coole meisje' lijkt alles voor elkaar te hebben: ze is mooi zonder overdreven te zijn, vrouwelijk zonder kieskeurig te zijn en beschikbaar zonder veeleisend te zijn. Achter deze 'verleidelijke' persoonlijkheid schuilt een veel minder glamoureuze regel: wees vooral geen last.

Een perfecte vrouw... vooral als ze niets vraagt.

Het 'coole meisje' werd een essentieel cultureel figuur na de publicatie, in 2012, van een bestseller waarin een beroemde passage vrouwen beschreef als 'personages die in staat zijn alle smaken en gedragingen over te nemen die zogenaamd aantrekkelijk zijn voor mannen'. Sindsdien is het concept de fictie allang ontstegen. Het 'coole meisje' is degene die niets eist, niet boos wordt, geen beschuldigingen uitspreekt, eet 'zoals iedereen', van sport houdt, de gewoonten van haar partner accepteert en nooit aandacht lijkt te nodig te hebben.

Haar geheim? Ze neemt niet te veel ruimte in beslag. En precies daar begint het probleem. Want dit portret is minder gebaseerd op wie ze is, dan op alles wat ze zichzelf verbiedt te zijn: boos, veeleisend, moe, ambitieus, kwetsbaar, het oneens, of gewoon... gecompliceerd zoals ieder mens.

2026: Welkom in het tijdperk van het "kies mij-meisje"

De woordenschat is geëvolueerd. Op sociale media heeft de term 'coole meid' met name plaatsgemaakt voor 'pick me girl', een uitdrukking die een vrouw beschrijft die goedkeuring zoekt, vooral van mannen, door zich te onderscheiden van andere vrouwen of door hen te kleineren. Het onderliggende mechanisme blijft echter hetzelfde: om gekozen, gewaardeerd of begeerd te worden, moet je bewijzen dat je niet 'zoals de anderen' bent.

Pas echter op voor de omgekeerde valkuil. De term "kies mij" wordt soms gebruikt om elke vrouw te veroordelen wiens smaak of gedrag niet aan de verwachtingen voldoet. Door normen aan de kaak te stellen, kunnen we dus een nieuwe manier creëren om vrouwen te controleren. Met andere woorden: je hoeft geen feministisch examen af te leggen om het recht te hebben te bestaan zoals je bent.

Zwijgen om de band te behouden: de psychologie speelt een rol.

Dit fenomeen is niet ontstaan door TikTok, Instagram of beautytrends. De Amerikaanse psychologe Dana Crowley Jack theoretiseerde het concept van zelf-stilte al in 1991.

Het idee is simpel: sommige mensen leren hun behoeften, emoties of woede opzij te zetten om hun relaties te behouden. Ze proberen conflicten te vermijden, zich aan te passen aan de verwachtingen van anderen en gaan uiteindelijk hun eigenwaarde afmeten aan de hand van wat anderen van hen verwachten. Onderzoek dat sindsdien is verricht, heeft dit mechanisme uitgebreid bestudeerd en het met name in verband gebracht met depressieve symptomen.

Een cruciaal onderscheid verdient echter wel aandacht: het idee dat vrouwen systematisch meer beïnvloed worden dan mannen is niet bevestigd. Zelfstilte is daarom niet exclusief een vrouwelijk fenomeen. Aan de andere kant blijven de sociale normen die vrouwen aanmoedigen om aangenaam, vriendelijk en meegaand te zijn, sterk gendergebonden.

Een vrouw heeft geen rol te spelen.

Dit is waar de mythe van het 'coole meisje' definitief zijn glans verliest. De missie van een vrouw is niet om aantrekkelijk te zijn. Ze hoeft niet constant mooi, opgemaakt, slank, verzorgd, lachend, sexy, lief of 'makkelijk in de omgang' te zijn. Evenmin hoeft ze te voldoen aan het 'ideale vrouwelijke ideaal' zoals dat door het patriarchaat wordt voorgesteld: verleidelijk genoeg om aan te trekken, maar nooit assertief genoeg om onrustwekkend te zijn.

Ze houdt misschien wel van make-up of draagt het juist nooit. Ze is dol op jurken of loopt altijd op sneakers. Ze sport of heeft er een hekel aan. Ze geniet van eten, verandert van gedachten, zegt nee, stelt grenzen, neemt ruimte in beslag, wordt boos, heeft slechte dagen. En bovenal, ze is misschien niet aantrekkelijk. Want haar bestaan hangt er niet van af of ze gekozen wordt.

Echte luxe? Helemaal jezelf kunnen zijn.

Het probleem is niet dat je ontspannen, sportief, 'vrouwelijk', spontaan bent of een hekel hebt aan conflicten. Deze eigenschappen kunnen volkomen authentiek en vreugdevol zijn als ze echt je verlangens weerspiegelen. Het probleem ontstaat wanneer ze een masker worden dat je draagt om geliefd te worden. Door constant te streven naar de vrouw die nooit problemen veroorzaakt, wis je uiteindelijk je eigen voorkeuren, je grenzen en je persoonlijkheid uit. Maar een gezonde relatie heeft geen 'perfect' persoon nodig; het heeft twee mensen nodig die volledig naast elkaar kunnen bestaan.

Echte vrijheid gaat dus misschien niet over een 'coole meid' worden. Het gaat erom dat je niet langer cool hoeft te zijn om waardevol te zijn. Je hebt het recht om aantrekkelijk te zijn, of niet. Om je op te kleden, of niet. Om de ene dag relaxed te zijn en de andere dag juist wat minder. Kortom: bovenal heb je het recht om een persoon te zijn, geen rol.