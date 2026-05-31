Het debat over lichaamshaar bij vrouwen laaide opnieuw op door een verwijderde scène met Margot Robbie.

Lichaamsbeharing bij vrouwen blijft (helaas) een heikel onderwerp. Een recente uitspraak van de Britse regisseur, actrice en schrijfster Emerald Fennell heeft een terugkerend debat over schoonheidsidealen en de representatie van vrouwenlichamen in films opnieuw aangewakkerd. De aanleiding: een scène die uiteindelijk uit haar verfilming van "Wuthering Heights" is geknipt, waarin het personage, gespeeld door de Australische actrice Margot Robbie, ongeschoren oksels had.

Een verwijderde scène die tot discussie leidt.

In deze nieuwe verfilming van Emily Brontë's beroemde roman speelt Margot Robbie de rol van Cathy Earnshaw, naast de Australische acteur Jacob Elordi. In een interview met The Guardian sprak regisseur Emerald Fennell haar spijt uit over het verwijderen van een scène die zij belangrijk vond. Deze scène verwees naar een simpel historisch feit: in de 19e eeuw kenden vrouwen niet de ontharingsmethoden die we tegenwoordig kennen. Volgens de regisseur droeg het tonen van de natuurlijke lichaamsbeharing van haar hoofdpersonage bij aan de consistentie en geloofwaardigheid van het personage.

De authenticiteit van het lichaam staat centraal in deze kwestie.

Deze passage was zo belangrijk voor Emerald Fennell omdat ze veel verder ging dan alleen esthetiek. Volgens haar ging het er vooral om een vrouw uit haar tijd realistisch weer te geven, zonder haar hedendaagse schoonheidsidealen op te leggen.

Deze uitspraak brengt een debat aan het licht dat regelmatig terugkeert in de film- en modewereld: welke plaats verdient het natuurlijke lichaam op het scherm? Tussen visuele eisen, culturele normen en de zoektocht naar authenticiteit blijft de vraag controversieel. Zelfs vandaag de dag is lichaamshaar bij vrouwen nog steeds een controversieel onderwerp, ondanks dat veel vrouwen pleiten voor een vrijere en meer persoonlijke benadering van hun uiterlijk.

Ondanks gemengde recensies was het een groot succes.

Los van de controverse markeert "Wuthering Heights" een belangrijke mijlpaal in de carrière van Emerald Fennell. Met een wereldwijde opbrengst van bijna 242 miljoen dollar bij een geschat budget van 80 miljoen dollar, heeft de film zich gevestigd als zijn meest ambitieuze project tot nu toe. De film, die sinds 3 mei 2026 te streamen is, stond al snel bovenaan de hitlijsten in de Verenigde Staten. Hoewel critici verdeeld waren over deze herinterpretatie van de literaire klassieker, werd de film door het publiek overweldigend goed ontvangen.

Door haar spijt te uiten over de uitvoering van de film, herinnert Emerald Fennell ons eraan dat de weergave van vrouwenlichamen nog steeds sterke reacties oproept. Achter een enkele verwijderde scène schuilt een bredere reflectie op esthetische normen, zelfacceptatie en lichaamsdiversiteit. Het is wederom een bewijs dat, zelfs in 2026, de vraag naar natuurlijkheid op het scherm een "gevoelig onderwerp" blijft.