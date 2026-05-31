Dit stel was het zat om elke week huur te betalen en besloot daarom in een camper te gaan wonen.

Wat als vrijheid te vinden was in slechts een paar vierkante meter op wielen? Dat is de gok die Kath Cross en Stuart Hall waagden. Deze Britse vrouw, die het zat was om het grootste deel van haar inkomen aan huisvesting te besteden, besloot haar leven radicaal te veranderen door samen met haar partner in een omgebouwde camper te gaan wonen . Sindsdien reist het stel door Europa en ver daarbuiten.

Van dagelijkse routine naar een nomadisch leven

In 2022 sloeg Kath Cross een belangrijke bladzijde om. Nadat haar dochters het huis uit waren gegaan, besefte ze dat haar appartement met vier slaapkamers niet langer aan haar behoeften voldeed. De huur was een zware last voor haar budget. In plaats van te blijven werken om haar huisvesting te kunnen betalen, besloot ze haar bezittingen te verkopen en een eenvoudiger leven te leiden. Ze ging vervolgens met Stuart Hall in zijn camper wonen, omdat ze ervaringen belangrijker wilde vinden dan materiële bezittingen.

Een compact huis, maar vol mogelijkheden.

Hun nieuwe thuis is een omgebouwde Mercedes Sprinter-bus van 7,5 meter lang. In deze geoptimaliseerde ruimte heeft alles een eigen plek gevonden: slaapkamer, keuken, werkruimte en woonkamer. Verhuizen van een groot huis naar een camper vereist onvermijdelijk wat aanpassingen. Het stel zegt echter dat ze snel hun draai hebben gevonden. Comfort wordt voor hen niet langer gemeten in vierkante meters, maar in bewegingsvrijheid en levenskwaliteit.

Meer dan 40.000 kilometer aan avonturen

Sinds hun vertrek hebben Kath en Stuart meer dan 40.000 kilometer afgelegd door zo'n vijftien landen. Hun reis voerde hen van de ruige landschappen van Schotland naar de wegen van continentaal Europa, helemaal tot aan de Balkan. Een van hun meest memorabele ervaringen is de ontdekking van de Sahara, een droom die Kath al jaren koesterde. Elke bestemming biedt de kans om nieuwe culturen te ontdekken, de lokale bevolking te ontmoeten en in hun eigen tempo te leven.

Een gecontroleerd budget

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is deze nomadische levensstijl voor hen goedkoper dan hun vorige manier van leven. Het stel geeft tussen de £900 en £1200 per maand uit aan al hun behoeften, wat neerkomt op ongeveer €1050 tot €1400. Een aanzienlijk deel van dit budget gaat op aan brandstof, essentieel voor hun reizen. Desondanks blijven hun uitgaven lager dan de huur die Kath vroeger wekelijks betaalde.

Een verhaal dat op de wandelpaden is ontstaan.

Kath en Stuart ontmoetten elkaar in 2021 bij een wandelclub in Zuid-Wales. Hun gedeelde passie voor de natuur bracht hen al snel dichter bij elkaar. In hun eerste jaar samen beklommen ze meer dan honderd Britse bergtoppen. Een lange roadtrip naar Schotland in Stuarts camper overtuigde Kath er uiteindelijk van dat dit avontuurlijke leven iets voor haar was.

Vrijheid verkiezen boven accumulatie.

In de loop der jaren heeft Kath een persoonlijke kijk ontwikkeld op de rol van objecten in ons leven. Door geleidelijk aan op te ruimen, zegt ze een diep gevoel van opluchting en onafhankelijkheid te hebben ervaren. Voor het stel is het doel niet om steeds meer spullen te bezitten, maar om een dagelijks leven te creëren dat weerspiegelt wie ze zijn. Deze filosofie spreekt steeds meer mensen aan die op zoek zijn naar flexibiliteit en verrijkende ervaringen.

Vandaag de dag zetten Kath en Stuart hun reis voort en delen ze hun avontuur via hun contentcreatiebedrijf, genaamd "Vanavigation". Vier jaar na hun vertrek blijven ze de wereld verkennen met dezelfde overtuiging: soms kan het verkleinen van je leefruimte je horizon aanzienlijk verbreden.