Pensioeninkomen: huisvrouwen centraal in het debat over onzichtbaar werk

Ze hebben een hectisch schema en enorme gezinsverantwoordelijkheden, maar werken desondanks gratis, zonder enige erkenning van hun salaris. Huisvrouwen vervullen tegelijkertijd de rollen van secretaresse, oppas, huishoudster en kokkin. Het probleem is dat dit werk niet wordt geregistreerd. Logischerwijs zouden ze daarom geen pensioen moeten ontvangen.

Onzichtbaar werk dat moeilijk te kwantificeren is tijdens het pensioen.

Met pensioen gaan is een droom voor alle werkende mensen, maar het roept ook de nodige zorgen op. Veel vrouwen maken zich zorgen dat ze "niet genoeg" zullen hebben. Op pensioenleeftijd zijn vrouwen en mannen niet gelijk. Degenen die hun carrière moesten onderbreken vanwege een of meerdere geboorten, moeten de gemiste kwartalen inhalen, en hun zuurverdiende pensioen is minder royaal dan dat van mannen.

Volgens de cijfers ontvangen vrouwen gemiddeld 28% minder pensioen dan mannen. De redenen? Carrièrekeuzes in minder prestigieuze banen in de dienstensector, aanhoudende loonongelijkheid en uiteenlopende duur van het zwangerschapsverlof. Thuisblijvende moeders worden bovendien dubbel benadeeld en bevinden zich in een blinde vlek, bijna "buiten het systeem".

Ondanks dat ze jarenlang huishoudelijke taken op zich hebben genomen, lunches voor het hele gezin hebben klaargemaakt en kinderen hebben verzorgd vanaf hun eerste stapjes tot hun laatste afscheid, krijgen ze nauwelijks erkenning. Hoewel het gezegde luidt dat "alle werk loont", lijkt het erop dat wasgoed opvouwen, stofzuigen of luiers verschonen als vrijwilligerswerk of simpelweg als "goede wil" worden beschouwd. Toch worden thuisblijfmoeders in Frankrijk niet uitgesloten van een pensioen. Het heeft alleen niet dezelfde vorm als dat van werkenden.

Het bedrag dat huisvrouwen kunnen verwachten bij hun pensionering.

De website Ma retraite en clair (Mijn pensioen duidelijk uitgelegd) heeft een lijst samengesteld met de rechten van deze vrouwen, die vaak over het hoofd worden gezien in het proces. Met een eenvoudige registratie bij France Travail (het Franse arbeidsbureau) is het mogelijk om tot zes kwartalen aan pensioenbijdragen te valideren. Dit heeft echter geen invloed op het uiteindelijke pensioen. Waar thuisblijfmoeders wel van kunnen profiteren, is door een aanvraag in te dienen voor de ouderdomsverzekering voor thuisblijfouders (AVPF).

Hierdoor kan het CAF (Fonds voor Gezinsbijslag) hun pensioenbijdragen dekken. Deze aansluiting is echter onderworpen aan bepaalde voorwaarden, zoals het ontvangen van de gezinstoeslag – die met name wordt toegekend aan gezinnen met ten minste drie kinderen – of de zorg voor een kind of volwassene met een beperking die een blijvende invaliditeitsgraad van ten minste 80% heeft.

Zonder pensioenbijdragen is er normaal gesproken geen standaardpensioen. Een huisvrouw of -man kan echter vanaf 65 jaar wel recht hebben op het ASPA (minimumpensioen), mits aan de inkomenseisen wordt voldaan. Dit komt neer op ongeveer € 1.043 bruto per maand voor een alleenstaande in 2026 en € 1.620 bruto per maand voor een echtpaar.

Wat als huisvrouwen een salaris zouden krijgen?

Waar de rol van huisvrouw vroeger eerder werd opgelegd dan bewust gekozen, is het tegenwoordig een zeer persoonlijke beslissing. Naast de " tradwives ", die controversiële online huisvrouwen die een patriarchaal ideaal in stand houden, zijn er moeders die hun kinderen willen zien opgroeien en zich volledig aan hun opvoeding wijden. Vaak "huiselijke godinnen" genoemd, kijken ze niet alleen naar "Desperate Housewives" terwijl ze overhemden strijken. Ze zijn overal. Budgetbeheerder, docent, bijlesgever, wasserijmedewerker... een enkele pagina op hun cv zou niet genoeg zijn om al hun vaardigheden op te sommen.

Volgens INSEE (het Franse nationale instituut voor statistiek en economische studies) is dit huishoudelijk werk, dat vaak als volstrekt alledaags wordt afgedaan, praktisch gelijk aan een werkweek van 34 uur. In een utopische wereld die helaas nooit zal bestaan, zouden thuisblijfmoeders daarom tussen de €50.000 en €60.000 per jaar verdienen. Dat is net zoveel als een manager in de financiële sector. Om tot deze schatting te komen, hebben experts het gemiddelde salaris van elke functie die thuisblijfmoeders bekleden bij elkaar opgeteld.

Het debat gaat niet alleen over hoeveel deze vrouwen zouden moeten ontvangen als ze de pensioenleeftijd bereiken. Het stelt onze collectieve waardering voor zorg, onderwijs en huishoudelijke taken ter discussie – essentiële rollen die nog te vaak in de schaduw staan van zogenaamde 'productieve' carrières.