$50.000 betaald krijgen om naar het WK 2026 te kijken: het baanaanbod dat voor opschudding zorgt.

De baan waar iedereen het in het voorjaar van 2026 over heeft, komt niet van een tech-startup of een creatief bureau. Het is een aanbod van FOX Sports, de Amerikaanse sportzender van Fox Corporation, en ze bieden iemand $50.000 om naar voetbal te kijken.

Het aanbod dat viraal ging op internet.

FOX Sports, FOX One en Indeed zijn een landelijke zoektocht gestart naar een "FOX One Chief World Cup Watcher"—een functie met een salaris van $50.000 om alle 104 wedstrijden van het FIFA Wereldkampioenschap 2026 in 4K te bekijken op FOX One, het officiële streamingplatform van het toernooi. Het toernooi vindt plaats van 11 juni tot en met 19 juli 2026—39 dagen achter elkaar wedstrijden—vanuit een speciaal ingerichte kijkruimte in het hart van Times Square in New York City.

Een glazen kantoorkubus midden op Times Square.

De post bevindt zich in een transparante glazen kubus midden op Times Square, gericht op de duizenden bezoekers, toeristen en forenzen die er dagelijks langskomen. Deze opstelling maakt van elke wedstrijd een heus publiek kijkfeest – de posthouder wordt als het ware de officiële WK-superfan, 39 dagen lang voor iedereen te bewonderen.

Wat de baan werkelijk inhoudt

De functie omvat drie hoofdtaken: elke minuut van de 4K-uitzendingen van FOX Sports van alle 104 wedstrijden op FOX One bekijken, de kijkruimte op Times Square beheren om een unieke collectieve ervaring te creëren, en authentieke content creëren en delen op sociale media gedurende het hele toernooi om zichzelf te profileren als dé bron voor WK-kijkers. Een functieomschrijving die dus een passie voor voetbal, fysieke uithoudingsvermogen en kennis van sociale media combineert.

De live onthulling op FOX

Om te solliciteren, moeten kandidaten hun Indeed-profiel bijwerken met hun relevante ervaring en vaardigheden en de optie "Werkgevers kunnen je vinden" inschakelen, zodat het FOX-recruitmentteam hen kan vinden. Ze moeten ook een korte video op sociale media plaatsen waarin ze uitleggen waarom deze functie geschikt voor hen is, met de hashtag #ChiefWorldCupWatcher. Sollicitaties worden geaccepteerd tot en met zondag 17 mei.

De geselecteerde persoon wordt live bekendgemaakt op 6 juni tijdens de uitzending van de wedstrijd tussen de Boston Red Sox en de New York Yankees op FOX. De functie gaat officieel in op 6 juni – een week voor de start van het toernooi – en eindigt op 26 juli, een week na de finale.

Achter de marketingtruc schuilt een echt zakelijk probleem.

De samenwerking tussen FOX Sports en Indeed is bedoeld om FOX One te positioneren als dé plek voor het WK, en tegelijkertijd het Indeed-platform in te zetten voor een campagne die sport, sociale media en merkmarketing combineert. Robert Gottlieb, President of Marketing bij FOX Sports, vatte de ambitie als volgt samen: "Het FIFA WK wordt een historisch toernooi dat een even historische werving verdient. Een toegewijde kandidaat krijgt de kans van zijn leven om elk verhaal, elk land en elk opwindend moment dat de prachtige sport definieert, mee te maken en te vieren."

50.000 dollar om 104 voetbalwedstrijden te bekijken vanuit een glazen kubus op Times Square – voor sommigen is dat een droombaan. Het vereist echter wel dat je onregelmatige werktijden accepteert, constant content creëert, de druk doorstaat om aan de blikken van duizenden New Yorkers blootgesteld te worden, enzovoort. Sommigen zouden het een baan noemen. Anderen, de kans van hun leven.