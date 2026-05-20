Een serveerster raakte gewond in haar gezicht tijdens haar dienst: de video schokt internetgebruikers.

Een aanval op klaarlichte dag in een café in Melbourne, Australië, heeft tot grote verontwaardiging op sociale media geleid. Op 25 april 2026, Anzac Day, werd de 19-jarige Franse serveerster Anaïs Poupon in haar gezicht verwond door een voorbijganger terwijl ze eten naar een tafel op het terras bracht. De camerabeelden, die onlangs door het café online zijn geplaatst, zijn miljoenen keren bekeken en hebben geleid tot wijdverspreide verontwaardiging en een golf van solidariteit.

De feiten: een aanval die plaatsvond tijdens diensttijd.

De aanval vond rond 13.00 uur plaats voor café La Vallée aan Keilor Road in de wijk Essendon in het noordwesten van Melbourne. Camerabeelden van het café laten zien hoe de jonge serveerster met drie borden naar buiten loopt om klanten op het terras te bedienen. Op dat moment stoot een voorbijlopende vrouw plotseling tegen de onderkant van de borden, die de serveerster in het gezicht raken en vervolgens op de grond breken. De voorbijganger loopt onverstoorbaar weg en laat de jonge vrouw gewond en in shock achter.

Een video die in Australië voor opschudding zorgt.

Café La Vallée plaatste de beelden op zijn Instagram-account, samen met een oproep aan getuigen: "Help ons deze vrouw te identificeren." De video werd al snel opgepikt door tal van Australische en internationale media. Volgens de eigenaar van het café, Josh Rabie, kwam zijn serveerster huilend, gewond en onder het eten binnen. Hij uitte zijn verontwaardiging over het gewelddadige tafereel en noemde de daad onbegrijpelijk.

De getuigenis van Anaïs Poupon

In een interview met het Australische programma A Current Affair vertelde Anaïs Poupon verbijsterd wat er was gebeurd. "Ik zag dat mijn tanden gebroken waren en er was veel bloed," verklaarde de jonge serveerster. Volgens haar zei haar aanvaller tegen haar : "Het is jouw schuld," voordat hij wegging. "Ik zei tegen haar: 'Wat? Ik heb niets gedaan. Ik doe gewoon mijn werk. Nee, sorry, maar het is niet mijn schuld'," vertelde ze. Anaïs Poupon legde uit dat ze aanvankelijk bang was haar tanden te verliezen, maar dat ze gerustgesteld werd door de behandeling die ze kreeg. Haar moeder, die in Frankrijk was gebleven, zei dat ze zich na de aanval "erg veel zorgen" had gemaakt.

Er is een onderzoek gaande.

De politie van Victoria heeft bevestigd dat er een onderzoek is gestart. Rechercheurs proberen de vrouw te identificeren die op de bewakingsbeelden te zien is. Volgens de officiële verklaring, die door Australische media is gepubliceerd, droeg de verdachte een zwarte top met lange mouwen, een lichtblauwe spijkerbroek, een zonnebril en een zilveren ketting met een hanger. Ze had plastic flesjes ijskoffie bij zich en droeg een zwarte jas. De autoriteiten roepen iedereen met informatie op zich te melden.

Een brede beweging van lokale solidariteit

De aanval leidde tot een golf van steunbetuigingen in Melbourne. Een nabijgelegen tandartspraktijk, Healthy Smiles, bood zelfs aan om de tandartskosten van de jonge serveerster gratis te vergoeden. Ook andere bedrijven schoten te hulp: een restaurant bood een gratis diner aan en een jiujitsuclub gaf een jaar lidmaatschap voor een zelfverdedigingscursus. Een lokale zakenman, Adrian Portelli, kondigde een beloning van 5.000 Australische dollar aan voor informatie die zou leiden tot de identificatie van de aanvaller. Ondertussen bracht een GoFundMe-campagne, opgezet door een vriendin van het slachtoffer, Anaïs Poupon, enkele duizenden dollars op om haar medische kosten en herstel te bekostigen.

Een statement dat de restaurantbranche uitdaagt.

Het incident leidde ook tot een publieke reactie van John Hart, voorzitter van Restaurant and Catering Australia, die het veroordeelde als een "onaanvaardbare aanval" op een professional die simpelweg haar werk deed. Hij benadrukte dat horecapersoneel een essentiële rol speelt in het lokale gemeenschapsleven en nooit aan dergelijke daden blootgesteld mag worden. Deze aanval heeft de kwestie van de veiligheid van servicepersoneel, dat bijzonder kwetsbaar is vanwege hun contact met het publiek, opnieuw onder de aandacht gebracht.

Hoewel Anaïs Poupon inmiddels weer aan het werk is, heeft ze volgens haar familie laten weten dat ze na deze traumatische ervaring het land wil verlaten. Naast de schok die de beelden teweegbrachten, heeft deze zaak zowel de kwetsbaarheid van jonge buitenlandse werknemers als het vermogen van een gemeenschap om zich te verenigen rond een slachtoffer van zinloos geweld aan het licht gebracht.