Wie zijn deze mensen, die zich met dieren identificeren, ook wel "therians" genoemd?

In een wereld waarin identiteit voortdurend opnieuw wordt gedefinieerd, vinden sommige mensen een diepe verbondenheid met dierlijke vormen. Deze mensen, ook wel "therianen" of "theriantropen" genoemd, beschouwen zichzelf niet als "volledig mens" en onderzoeken een innerlijke band met een dier, levend of uitgestorven. Deze minder bekende vorm van "genderidentiteit" fascineert door haar psychologische en spirituele rijkdom.

Een niet-fysieke dierlijke identiteit

Therian zijn betekent niet geloven dat je fysiek in een dier kunt veranderen. Het is een niet-fysieke en diepgevoelde identificatie. Elke therian voelt zich verbonden met een 'theriotype', vaak een wolf, een kat, een paard of een vogel, dat een integraal onderdeel is van hun innerlijke identiteit.

Deze verbinding manifesteert zich soms tijdens een "ontwaking", een moment waarop de persoon zich bewust wordt van deze affiniteit. Therianen kunnen dan "verschuivingen" ervaren: sensaties van fantoomledematen (staart, klauwen), instinctieve impulsen of stemmingswisselingen die overeenkomen met hun innerlijke dier. In tegenstelling tot "furries", die een personage aannemen voor de lol of vanwege het kostuum, ervaren therianen dit als een persoonlijke waarheid, een aspect van hun wezen.

Oorsprong en gemeenschap

Het woord "therian" verscheen begin jaren negentig op online forums en is afgeleid van de term "theriantrope", die zelf weer afkomstig is van de Griekse woorden voor "beest" en "mens". Therians maken deel uit van de bredere subcultuur "otherkin", waartoe ook "fictionkins" behoren – mensen die zich identificeren met fantasiewezen zoals draken of elfen.

Platformen zoals TikTok (#TherianTok) hebben bijgedragen aan de zichtbaarheid van deze ervaringen. Ze tonen geënsceneerde optredens, 'quadrobics' (lopen op handen en voeten) en het gebruik van accessoires zoals staarten en oren. De meeste therians benadrukken echter het belang van de innerlijke ervaring: het is in de eerste plaats een persoonlijke identiteit, geen spel of cosplay. De verklaringen voor deze identificatie lopen uiteen, van vorige levens tot neurodiversiteit of simpelweg een gevoelde spirituele essentie.

Soorten therianen

De gemeenschap onderscheidt verschillende vormen van identificatie:

Contherian: een permanente versmelting tussen mens en dier.

Suntherian: Dierlijkheid is onderdeel van de persoonlijkheid, maar blijft geïntegreerd in het menselijk leven.

Lichtschakelaar: een complete omschakeling tussen de menselijke en dierlijke staat.

Cladotherian: identificatie met een dierfamilie, zoals katachtigen.

Iedere therian ervaart zijn of haar 'dierlijkheid' op een andere manier; sommigen constant, anderen afwisselend, afhankelijk van het moment of de emoties.

Kritiek en externe perspectieven

Het fenomeen is intrigerend en controversieel. Sommigen zien het als een vorm van 'psychische stoornis' of een 'TikTok-effect' onder tieners. Therianen zelf benadrukken dat het een stabiele, onvrijwillige en ongekozen identiteit is. De antropologie koppelt deze ervaring soms aan sjamanisme of oude spirituele tradities, terwijl de psychiatrie voorzichtig blijft ten aanzien van dit fenomeen.

Ondanks kritiek creëren de Therianen een hechte gemeenschap, vaak geconfronteerd met spot of onbegrip. Ze herdefiniëren de begrippen menselijke identiteit en innerlijke dierlijkheid, en laten zien dat het mogelijk is om het innerlijke leven authentiek en met respect te verkennen.

Een diversiteit die gerespecteerd moet worden.

Het is belangrijk te benadrukken dat therianen uit alle lagen van de bevolking komen en dat hun identiteit niet in rigide categorieën te vatten is. Op TikTok zijn veel video's te zien van jongeren die hun innerlijke dier omarmen, vaak in verband met vragen over gender of identiteit. Genderidentiteiten zijn meervoudig, de wereld is niet binair en het is essentieel om te respecteren hoe ieder mens zichzelf definieert.

Therian zijn betekent uiteindelijk het omarmen van een dimensie van jezelf die het menselijke overstijgt, terwijl je tegelijkertijd geworteld blijft in respect voor jezelf en anderen. Dit fascinerende fenomeen bevindt zich op het snijvlak van moderne spiritualiteit, introspectie en de zoektocht naar persoonlijke authenticiteit.