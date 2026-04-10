Deze dragqueen herdefinieert de esthetische normen.

In de collectieve verbeelding worden dragqueens vaak op een sterk gecaricatureerde manier neergezet. Minder ingewijden denken dat het simpelweg mannen zijn die zich als vrouw verkleden en in besloten gelegenheden optreden om vrouwelijkheid te satiriseren. Maar achter de valse wimpers, weelderige pruiken en overdreven wenkbrauwen schuilt een waar kunstenaarschap. En met haar stijl, een mix van Bratz-poppen en Tim Burton-heldinnen, belichaamt dragqueen Sgàire Wood deze veeleisende kunstvorm perfect.

Poppenogen en een surrealistische stijl, een opvallend kenmerk.

Monet werd beroemd om zijn landelijke schilderijen en Picasso om zijn geometrische gezichten. Kunstenaars hebben allemaal hun eigen unieke stijl en een uitgesproken individualiteit, inclusief degenen die niet met gouache schilderen, maar met blush en oogschaduw. Sgàire Wood is daar ongetwijfeld het meest treffende voorbeeld van. Deze dragqueen-kunstenaar heeft een unieke identiteit, ver verwijderd van de zogenaamde traditionele kostuums met kleurrijke pruiken en zwaar opgemaakte oogleden. Ze is een fusie van Lady Gaga, de gothic Monster High-poppen uit onze jeugd, Victoria uit "Corpse Bride" en mangaheldinnen met overdreven grote ogen. Haar stijl, vol fantasie, tart elke categorisatie.

Terwijl veel dragqueens lipgloss aanbrengen, die ze zorgvuldig buiten de liplijnen laten lopen, en hun oogleden vullen met felle kleuren, heeft Sgàire Wood, een echte inwoonster van Glasgow, een meer 'ongewone' look. Haar make-up, die doet denken aan een visuele hallucinatie, vermengt elementen uit dromen en nachtmerries. Haar gezicht, bijna maskerachtig, is een levensechte replica van stripfiguren. Zelfs cosplayliefhebbers gaan niet zo ver in hun nabootsing. Een XXL-blik die de natuurlijke grenzen van het oog ver overschrijdt, disproportionele wimpers versierd met kawaii-sterretjes, wangen vol blush en lippen die eruitzien alsof ze op papier zijn geschilderd. Haar esthetiek is moeilijk in één woord samen te vatten.

Ze heeft niets gemeen met haar medespelers. Sgàire Wood lijkt dit personage te hebben gecreëerd zoals Mary Shelley dat deed met "Frankenstein". Het is een hybride stijl, een samenstelling van verschillende gezichten in één. Het is een verzameling verwijzingen naar Barbie, porseleinen poppen, Japanse anime en horrorfilms. Een ware visuele constructie om alles te ontmantelen wat "zijn" definieert.

Het is noodzakelijk om het "clichématige" beeld van de dragqueen te vernieuwen.

Drag is een kunstvorm die worstelt om mainstream erkenning te krijgen en nog steeds gebukt gaat onder veel achterhaalde stereotypen. Het grote publiek beschouwt het vaak als een marginale praktijk. Voor velen zijn dragqueens simpelweg " homoseksuelen die in de kast zitten" en buiten de gebaande paden willen treden, of travestieten die ervan genieten vrouwen te parodiëren.

In de publieke opinie zijn het clowneske figuren die zich overdreven verkleden om een medeplichtig publiek in schemerige kelders te vermaken. Toch verdienen dragqueens een welsprekender en nauwkeuriger omschrijving. "Ze belichamen een levendige levensstijl en een gedurfde vorm van expressie die de grenzen van gender en maatschappij overstijgt", legt de LGBT-website Colors uit.

Sgàire Wood, die haar vaardigheden perfectioneerde op haar Troll-poppen voordat ze op een canvas van vlees oefende, houdt zich niet bezig met louter 'radicale koketterie'. Ze brengt haar innerlijke wereld naar buiten en geeft er vorm aan met potloden, valse wimpers en kleurrijke paletten. Ze onderzoekt identiteit op een andere manier, zonder zich te houden aan specifieke modellen of binaire kaders. "Het is heel bevrijdend om te beseffen hoeveel van wat we waarderen betekenisloos is, en ik zou graag willen dat mijn werk, al is het maar een beetje, de deur naar dat soort transcendentie voor mensen kan openen," legt ze uit in Dazed .

Maak van elke look een onderwerp voor reflectie.

Voor Sgàire Wood zijn make-up en kostuum nooit louter accessoires of vluchtige kunstgrepen. Elk detail is weloverwogen, elke kleur is gekozen als de compositie van een visuele symfonie. Haar doel overstijgt een simpele performance: ze transformeert haar verschijning in een boodschap, een idee, een vraagstuk over identiteit, lichaamsperceptie en de grenzen van de norm.

Haar creaties zijn als miniatuurtheaters waar de toeschouwer wordt uitgenodigd om zijn of haar vooroordelen te ontmantelen. Een wang vol blush is niet louter decoratief: het kan symbool staan voor de door de maatschappij opgelegde overdreven emoties. Door deze bijna transgressieve benadering herdefinieert Sgàire Wood drag als een artistiek laboratorium in de openlucht. Haar looks worden studies naar gender, schoonheid en excessen, maar ook stille gesprekken met degenen die ze observeren. Elk optreden op het podium of op sociale media laat zien dat drag zowel spektakel als belichaamde filosofie kan zijn.

Haar werk bewijst daarmee dat drag niet louter een performancekunst is, maar een conceptuele verkenning, waarbij de grens tussen verbeelding en werkelijkheid een oneindig creatief domein wordt. En door middel van deze visuele dialoog moedigt Sgàire Wood iedereen aan om zich af te vragen wat ze accepteren, afwijzen of bewonderen in de wereld om hen heen.