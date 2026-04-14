Missie Artemis II: Salaris astronauten roept reacties op

De Artemis II-missie, die de terugkeer van astronauten in een baan rond de maan markeerde, trok de aandacht om een onverwachte reden: de beloning van de bemanning. Ondanks de historische betekenis van deze reis bleven de salarissen van de astronauten onderworpen aan de salarisschaal van de Amerikaanse ambtenarij . Dit systeem riep reacties op, waarbij sommige waarnemers de kloof benadrukten tussen de vereiste expertise en de bijbehorende beloning.

Vergoeding gebaseerd op de Amerikaanse federale salarisschaal.

De bemanning van de Artemis II-missie bestond uit Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch en Jeremy Hansen. In tegenstelling tot wat sommigen denken, ontvangen NASA-astronauten geen specifieke bonus voor een ruimtemissie. Hun salaris is gebaseerd op het Amerikaanse salarissysteem voor de publieke sector, bekend als de General Schedule (GS). Civiele astronauten worden over het algemeen ingedeeld in de salarisschalen GS-11 tot en met GS-15, afhankelijk van hun ervaring en kwalificaties.

Volgens openbaar beschikbare gegevens komt dit neer op een vergoeding van maximaal ongeveer $150.000 per jaar (circa €127.000) voor de meest ervaren professionals. Dit systeem omvat geen specifieke bonussen voor ruimtemissies, ook niet voor missies met een hoge mate van complexiteit of risico.

Een salaris dat reacties uitlokt

De beloning van astronauten is een veelbesproken onderwerp, vooral gezien de verantwoordelijkheden die bij hun rol horen. Sommige waarnemers vinden het salaris bescheiden in vergelijking met de vereiste expertise en de risico's die verbonden zijn aan ruimtemissies. Astronauten die geselecteerd zijn voor de Artemis-missies hebben over het algemeen inderdaad een bijzonder veeleisende academische en professionele achtergrond. Velen zijn ervaren ingenieurs, wetenschappers of piloten, vaak met een masterdiploma in een gespecialiseerd vakgebied.

Anderen wijzen erop dat de rol van astronaut geworteld is in een ethos van publieke dienstverlening en wetenschappelijk onderzoek, waarbij de voornaamste motivatie vaak ligt in het bijdragen aan ruimteverkenning en het bevorderen van kennis. NASA vergoedt zakenreizen, accommodatie en andere missiegerelateerde kosten, als aanvulling op het vaste salaris.

De voortzetting van het Artemis-programma

Het Artemis-programma plant de komende jaren verschillende missies ter voorbereiding op een duurzame terugkeer van mensen naar de maan. Op de langere termijn wil NASA deze missies gebruiken als basis voor de ontwikkeling van bemande verkenningsprojecten naar Mars. Artemis II is daarmee een cruciale stap in de Amerikaanse ruimtevaartstrategie en markeert de hervatting van bemande maanmissies, meer dan vijftig jaar na Apollo.

De beloning van de astronauten van de Artemis II-missie heeft tot reacties geleid vanwege het contrast tussen het belang van de missie en de bijbehorende salarisstructuur. Los van het financiële aspect, vertegenwoordigt de Artemis II-missie een belangrijke stap voorwaarts in de ruimteverkenning en bevestigt ze de ambitie om een duurzame menselijke aanwezigheid buiten de aardbaan te ontwikkelen.