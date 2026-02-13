Ze proosten liever met vrienden op 14 februari: de opkomst van "Galentine's Day".

Wat als februari niet alleen draait om een romantisch diner bij kaarslicht voor twee op 14 februari? Steeds meer vrouwen kiezen ervoor om met vriendinnen te proosten op Galentine's Day, een feestdag die in het teken staat van zusterschap. Oorspronkelijk afkomstig uit een televisieserie, heeft het zich gevestigd als een feestelijk, ongedwongen en uitgesproken vrolijk alternatief voor de traditionele Valentijnsdag.

Een feestje dat is ontstaan in een serie die is uitgegroeid tot een cultklassieker.

Galentine's Day was oorspronkelijk een fictieve verwijzing naar de werkelijkheid. In 2010 organiseerde het vrolijke personage Leslie Knope, gespeeld door Amy Poehler, in de Amerikaanse serie "Parks and Recreation" een brunch op 13 februari om... haar vriendinnen te vieren. Wafels, complimenten, kleine cadeautjes en een hoop gelach: het concept was simpel en heerlijk hartverwarmend. Het was een viering van vrouwelijke vriendschap, de dag voor Valentijnsdag.

Wat begon als een luchtig tafereel, oversteeg al snel het scherm. Aangewakkerd door sociale media is Galentine's Day uitgegroeid tot een echt jaarlijks evenement, met name in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Elk jaar, rond 13 of 14 februari, stromen de berichten op sociale media binnen: versierde tafels, sprankelende toasts, pyjamaparty's en uitjes met vriendinnen. Fictie heeft plaatsgemaakt voor een enthousiast omarmde traditie.

Een sterk alternatief voor Valentijnsdag.

Galentine's Day neemt de tradities van Valentijnsdag over en past ze toe op vriendschap. Bloemen, chocolaatjes, kaarten en feestelijke diners zijn niet langer alleen voor stellen. Ze worden symbolen van een even krachtige liefde: de liefde die je deelt met je vrienden.

Voor sommigen is het een manier om de aandacht op 14 februari even af te leiden van romantische liefde en iedereen eraan te herinneren dat je waarde niet afhangt van je relatiestatus. Je bent compleet, stralend en verdient het om gevierd te worden, of je nu een relatie hebt, single bent of tussen twee relaties in zit. Voor anderen is het simpelweg een gelegenheid om een leuk en sprankelend moment aan hun agenda toe te voegen.

De kracht van deze viering schuilt in de vrijheid die ze biedt. Het vervangt Valentijnsdag niet per se, maar bouwt er juist op voort. Het creëert ruimte voor andere vormen van verbondenheid, voor die gekozen relaties die je steunen, inspireren en helpen groeien.

Een snelgroeiend cultureel fenomeen

Galentine's Day is in de loop der jaren uitgegroeid tot een publiek fenomeen. Bars en restaurants bieden nu speciale 'meidenavondjes' aan. Sommige gelegenheden stellen speciale menu's samen, organiseren creatieve workshops of bieden thematische cadeausets aan. Zoals zo vaak het geval is, heeft de commerciële wereld deze trend ook omarmd.

Los van marketingstrategieën, is voor velen de gedeelde ervaring het allerbelangrijkste. Een samen bereid diner, een avond vol gesprekken tot diep in de nacht, het uitwisselen van brieven of zelfs een simpele toast kunnen al genoeg zijn om de viering betekenis te geven. Het gaat niet om de perfecte setting, maar om de warmte van het moment.

Plaats vriendschap centraal in je leven.

De toenemende populariteit van Galentine's Day maakt deel uit van een bredere beweging: de waardering voor vriendschappen tussen vrouwen. Lange tijd werden ze naar de achtergrond verdrongen door romantische relaties, maar nu worden ze erkend als essentiële pijlers van persoonlijk evenwicht.

Onderzoek in de sociale psychologie benadrukt het belang van vriendschapsnetwerken voor emotioneel welzijn. Sterke vriendschappen helpen stress te verminderen, versterken het gevoel van erbij horen en bevorderen zelfvertrouwen. Het koesteren van deze banden is daarom allesbehalve onbelangrijk. Het gaat erom hun structurerende rol in je leven te erkennen. Je vrienden zijn de mensen die je zien groeien, je projecten steunen, je successen toejuichen en je omringen in kwetsbare tijden. Hen eren is ook jezelf eren.

Een inclusieve en steeds veranderende viering

Hoewel Galentine's Day van oudsher met vrouwen wordt geassocieerd, is de betekenis ervan aan het veranderen. Sommige initiatieven stellen het open voor iedereen die zijn of haar vriendschappen wil vieren, ongeacht geslacht of relatiestatus. De datum zelf is flexibel: 13 februari, de avond van de 14e of het eerstvolgende weekend. Deze flexibiliteit draagt bij aan het succes.

In tegenstelling tot Valentijnsdag, die vaak gepaard gaat met hoge verwachtingen, is Galentine's Day bedoeld om luchtig en vrolijk te zijn. Er is geen vast format. Je kunt het je voorstellen als gezellig, feestelijk of zelfs minimalistisch. Het past zich aan aan jouw stemming, je budget en je stijl.

In slechts een paar jaar tijd is deze feestdag van een "sitcomgrap" uitgegroeid tot een viering die in veel landen plaatsvindt. Door vriendschap centraal te stellen tijdens de festiviteiten rond 14 februari, herinnert het ons aan een eenvoudige en stralende waarheid: liefde is niet beperkt tot romantische relaties. Het komt in duizend vormen voor, en ook jouw vriendschappen verdienen het om met trots gevierd te worden.