Thuiswerken kan een negatieve invloed hebben op de carrière van vrouwen.

Vijf jaar na de Covid-19-pandemie is thuiswerken wijdverspreid geraakt bij veel bedrijven. Het wordt geprezen om zijn flexibiliteit en is aantrekkelijk voor zowel werknemers als werkgevers. Een nieuw rapport van McKinsey en Lean In wijst echter op een onverwachte keerzijde: thuiswerken lijkt de carrière van vrouwen meer te belemmeren dan die van mannen.

Minder erkenning en minder promoties

Tegen 2025 zal 22% van de Amerikaanse werknemers voornamelijk op afstand werken, maar deze flexibiliteit lijkt een aantal bestaande ongelijkheden te verergeren. Vrouwen die op afstand werken, zijn minder zichtbaar voor hun leidinggevenden en vatbaarder voor onbewuste vooroordelen die fysieke aanwezigheid koppelen aan professionele betrokkenheid.

De cijfers spreken voor zich: de afgelopen twee jaar zijn vrouwen die op afstand werken minder vaak gepromoveerd dan vrouwen die op kantoor werken, een trend die mannen niet op dezelfde manier treft. Het rapport wijst ook op een afname van het gelijkheidsbeleid: bijna 20% van de bedrijven geeft aan dat ze niet langer bijzonder veel waarde hechten aan de carrièreontwikkeling van vrouwen, en bijna 30% voor vrouwen van kleur.

Sommige organisaties hebben hun mentorprogramma's en interne promotieprogramma's voor vrouwen zelfs teruggeschroefd. Zoals het rapport samenvat: "Het stigma rond flexibel werken houdt vrouwen tegen: wanneer ze kiezen voor thuiswerken, gaan hun collega's er vaak van uit dat ze minder betrokken zijn."

De aanhoudende mentale belasting

Daarbij komt nog de kwestie van de huishoudelijke taken, die voor vrouwen zwaarder wegen. Volgens INED besteedt 37% van de vrouwen die thuiswerken minstens twee uur per dag aan huishoudelijke taken, vergeleken met 21% van de mannen. Verstoringen door het gezin en een gebrek aan een aparte werkplek verminderen hun ervaren productiviteit en hun beschikbaarheid voor interne carrièremogelijkheden.

Thuiswerken, bedoeld om een betere balans tussen werk en privéleven te bevorderen, legt een complexe realiteit bloot: zonder inclusief beleid en een eerlijke verdeling van huishoudelijke taken dreigt het juist de ongelijkheden te verergeren die het beloofde te corrigeren. Wil vrouwen zich verder kunnen ontwikkelen, dan moet flexibiliteit gepaard gaan met oprechte erkenning en een eerlijke managementcultuur.