Gepromoot als "een altijd aanwezige metgezel", heeft een verbonden hanger met kunstmatige intelligentie de afgelopen weken veel aandacht getrokken. Achter de geruststellende boodschap en het strakke ontwerp roept dit project diepgaande vragen op over onze relatie tot emoties, technologie en intimiteit.

Een verbonden apparaat dat zich voordoet als een vriend.

De startup achter deze hanger beweert veel meer te bieden dan alleen een digitale assistent. In tegenstelling tot de apps die je vrijwillig gebruikt, is dit apparaat ontworpen om proactief te zijn: het initieert gesprekken, verstuurt spontane berichten en geeft commentaar op je dagelijkse leven. Volgens de marketingbelofte kan het je aanmoedigen, troosten, advies geven of je gewoon gezelschap houden.

Deze aanpak is duidelijk bedoeld om een wijdverbreid gevoel van eenzaamheid in onze moderne samenlevingen aan te pakken. Op papier klinkt het idee misschien geruststellend: een object dat altijd beschikbaar is, nooit moe is en altijd luistert. Deze belofte van constante aanwezigheid baart sommige psychologen echter zorgen.

Tussen emotionele steun en emotionele afhankelijkheid

Volgens veel deskundigen schuilt het grootste gevaar in de emotionele verwarring die dit soort apparaten kan veroorzaken. Een object dat zich voordoet als een vriend, altijd welwillend en nooit tegensprekend, loopt het risico een kunstmatige gehechtheid te creëren.

Sommige mensen, vooral zij die een periode van kwetsbaarheid of isolement doormaken, kunnen geleidelijk aan afhankelijk worden van dit object om een emotionele leegte op te vullen. Het risico is dat menselijke relaties, met hun imperfecties, spanningen en zeer reële emoties, steeds meer worden vervangen door een geprogrammeerde, voorspelbare en confrontatievrije interactie. Toch zijn het juist deze ruwe kantjes in relaties die persoonlijke groei, zelfrespect en emotionele rijkdom bevorderen.

Constante monitoring die vragen oproept over het privéleven.

Nog een belangrijk twistpunt: om effectief te functioneren, moet deze hanger constant zijn omgeving in de gaten houden met behulp van een geïntegreerde microfoon. Hij analyseert continu de geluiden en interacties om je heen om "op het juiste moment" in te grijpen.

Deze passieve surveillance roept serieuze ethische en juridische vragen op. Het indirect vastleggen van gesprekken, ook met mensen die daar nooit toestemming voor hebben gegeven, vervaagt de grenzen van de privacy. Veel experts zijn van mening dat deze vorm van intieme technologische aanwezigheid een zorgwekkend precedent schept voor de normalisering van de voortdurende verzameling van persoonsgegevens.

Een controverse die internationaal al in alle hevigheid woedt.

In de Verenigde Staten leidden de eerste communicatiecampagnes van het project direct tot een golf van verontwaardiging. Reclameposters werden vernield en de startup werd ervan beschuldigd te profiteren van menselijke eenzaamheid en een vorm van emotionele surveillance te normaliseren. Verschillende media, waaronder The New York Times , berichtten over deze kritiek.

Op sociale media laten veel gebruikers ook hun afwijzing van dit soort apparaten blijken. Sommigen veroordelen het als een inbreuk op hun privéleven, terwijl anderen het zien als een bedreiging voor het leven, de authenticiteit en de spontaniteit van menselijke relaties. De terugkerende boodschap is duidelijk: velen willen niet dat kunstmatige intelligentie een emotionele plek inneemt in hun dagelijks leven.

Een breder maatschappelijk vraagstuk rondom AI

Los van deze ene hanger zien psychologen dit project als een symbool van steeds opdringeriger wordende kunstmatige intelligentie. Hoewel sommige digitale hulpmiddelen af en toe steun kunnen bieden, mogen ze nooit echte menselijke connecties vervangen – imperfect, maar o zo levendig.

Uiteindelijk verdienen je waarde, je gevoeligheid, je vermogen om lief te hebben en geliefd te worden veel meer dan een gesimuleerde genegenheid. Menselijke relaties voeden zelfrespect, zelfvertrouwen en emotioneel evenwicht op manieren die geen enkel algoritme kan nabootsen. Het debat is nog niet gestreden, maar één ding is zeker: een verbonden apparaat dat "je vriend wil zijn" roept diepgaande vragen op over wat we van onze menselijkheid willen behouden.