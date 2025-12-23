Search here...

De statistiek dat bijna evenveel vrouwen als mannen videogames spelen, is controversieel.

Maatschappij
Léa Michel
Freepik

De wereld van videogames evolueert snel en sommige recente statistieken kunnen je vooroordelen op de proef stellen. Volgens een onderzoek van de Entertainment Software Association (ESA) uit 2025 vertegenwoordigen vrouwen nu 48% van de gamers, een cijfer dat het traditionele beeld van de gamer ter discussie stelt.

Een statistiek die reacties uitlokt

De studie, getiteld "Power of Play", ondervroeg meer dan 24.000 deelnemers in 21 landen. Het onderzoek toont niet alleen een bijna gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de videogame-wereld aan, maar benadrukt ook dat 22% van de Amerikaanse gamers ouder is dan 65. Dit bewijst dat videogames niet langer alleen voor tieners of jongvolwassenen zijn, maar nu alle generaties aanspreken.

Dit nieuws heeft voor opschudding gezorgd en uiteenlopende reacties op sociale media uitgelokt. Sommigen reageerden enthousiast op deze cijfers, terwijl anderen sceptisch bleven. Verschillende internetgebruikers, voornamelijk mannen, vonden het moeilijk te geloven dat er zoveel vrouwen aan het gamen waren. "Ik zie nooit vrouwelijke gamers", zeiden ze, soms met de argumentatie dat het spelen van mobiele games of puzzels geen "echt gamen" is.

De studie toont echter aan dat de term 'gamer' niet langer beperkt is tot het stereotype beeld van de gamer die geïsoleerd voor zijn computerscherm zit. Gamen is tegenwoordig enorm gevarieerd: smartphonegames, puzzels, simulaties, strategiespellen en zelfs hersentraining. Gaming is nog nooit zo inclusief geweest wat betreft formats en speelstijlen.

De spelers spreken

Veel vrouwen leggen op hun beurt uit dat hun onzichtbaarheid op bepaalde platforms niet hetzelfde is als afwezigheid. De angst voor intimidatie, seksistische opmerkingen of toxisch gedrag drijft hen er vaak toe anoniem te blijven of hun microfoon uit te zetten. Zoals een internetgebruiker op X (voorheen Twitter) het samenvat: "Het is niet dat we niet meedoen, het is dat we zwijgen om met rust gelaten te worden."

Deze verhalen laten zien dat het probleem niet zozeer een gebrek aan interesse van vrouwen in videogames is, maar eerder de nog steeds te vijandige omgeving waarin ze opereren. De conclusie is duidelijk: de gamingcommunity moet blijven evolueren om respectvoller en gastvrijer te worden.

Op weg naar inclusief en universeel gamen.

Los van de discussies, benadrukt het ESA-onderzoek een opwindende realiteit: videogames zijn universeel en intergenerationeel geworden. Ze zijn niet langer beperkt tot het stereotype beeld van een tiener die over zijn console gebogen zit. Tegenwoordig brengt gamen vrouwen, mannen, senioren, fans van mobiele games én consolegames over de hele wereld samen.

Uiteindelijk blijft de uitdaging cruciaal: een ruimte creëren waar iedereen vrij kan spelen, zichzelf kan uiten en zich gewaardeerd voelt. Dit is een essentiële stap om van videogames niet alleen een vrijetijdsbesteding te maken, maar ook een middel voor diversiteit en gedeeld plezier. Dus aarzel niet langer: of je nu fan bent van RPG's, puzzels of strategiespellen, de gamewereld wacht op je met open armen.

Thuiswerken kan een negatieve invloed hebben op de carrière van vrouwen.

