Wat de psychologie zegt over het gevoel jezelf voor altijd te kennen

Maatschappij
Émilie Laurent
We hebben elkaar nog nooit ontmoet, en toch voelt het alsof we een gedeeld verleden hebben. Het is alsof we twee waren die in een vorig leven of een parallel universum allerlei kattenkwaad hebben uitgehaald. In vriendschap of liefde zijn er vreemden die bijna vertrouwder aanvoelen dan leden van onze eigen familie. Nee, het is geen paranormaal fenomeen, noch een teken van reïncarnatie; de psychologie heeft een rationelere verklaring.

Een verontrustend fenomeen verklaard door de wetenschap

Het is alsof je een déjà vu-gevoel hebt. Je hebt net iemand ontmoet en weet niets over die persoon, maar toch voelt het zo vertrouwd. Jullie delen dezelfde interesses, dezelfde passies en lachen om dezelfde grappen, hoe kinderachtig ze ook mogen zijn. Het is heel simpel: jullie zitten op één lijn over alles en voelen een connectie die zelfs Bluetooth niet kan evenaren. De chemie ontstaat spontaan, terwijl het bij anderen jaren duurt voordat die zich ontwikkelt. Zozeer zelfs dat je begint te geloven in het concept van tweelingzielen en alter ego's.

In slechts een paar minuten gesprek voelen we ons bijna net zo close als beste vrienden uit onze kindertijd. We vertrouwen elkaar dingen toe, ook al zijn we normaal gesproken nogal terughoudend, en we laten zonder aarzeling onze sociale maskers vallen. Ons zo op ons gemak voelen bij iemand die we pas tien minuten kennen, is bijzonder vreemd. We vragen ons zelfs af of het een fata morgana is, zo onwerkelijk voelt het.

Deze geestelijke verbondenheid, die zowel fascinerend als verontrustend is, is onderwerp geweest van een onderzoek. Onderzoekers van Dartmouth College hebben een term bedacht voor deze bijna goddelijke ervaring: 'neurale synchronisatie'. Op papier klinkt het als iets uit Black Mirror, maar in werkelijkheid is het volkomen logisch. "Deze bevindingen tonen aan dat onze hersenen zich letterlijk afstemmen op dezelfde frequentie als die van mensen met wie we een hechte band hebben", zo meldt Psychology Today . Het is voldoende dat deze mensen vergelijkbare ervaringen hebben gedeeld om onze geesten een beetje dichter bij elkaar te brengen.

Ook de emotionele reactie van de persoon met wie je spreekt speelt een rol.

Dit bijzondere gevoel, dat ons overstijgt en diep raakt, hangt ook af van de empathie en emotionele intelligentie van de persoon met wie we praten. Nee, het is geen speling van het lot, maar simpelweg het resultaat van actief luisteren en grote emotionele gevoeligheid. De ander reageert direct, alsof hij of zij precies weet wat we willen horen. Het lijkt wel alsof ze telekinetische krachten bezitten.

"Wanneer iemand binnen 250 milliseconden reageert, zendt dat een verbindingssignaal uit dat als natuurlijk en authentiek wordt ervaren, waardoor de indruk wordt versterkt dat je op dezelfde golflengte zit als de ander", legt psycholoog Claire Petin uit aan Doctissimo .

En in een egocentrische wereld zijn deze vloeiende, heen-en-weergaande interacties zo zeldzaam dat ze alleen door mystieke krachten te rechtvaardigen lijken. Dat gevoel van elkaar al eeuwig kennen zou niet ontstaan met een egocentrisch persoon, die alleen maar over "ik" spreekt en van elk gesprek een monoloog maakt.

De rol van intuïtie mag niet worden onderschat.

We hebben het vaak over intuïtie bij dit soort belangrijke ontmoetingen. In werkelijkheid is intuïtie een vorm van ultrasnelle analyse die onze hersenen uitvoeren op basis van duizenden microsignalen: gezichtsuitdrukkingen , houding, stemtoon, spreekritme. We denken er niet bewust over na, maar onze hersenen verwerken alles. Wanneer ze vaststellen dat "het klikt", sturen ze ons een algemeen gevoel van juistheid. Vandaar die beroemde uitspraak: "Ik weet niet waarom, maar ik voel me goed bij deze persoon."

Dat gevoel alsof je elkaar al je hele leven kent en talloze avonturen hebt gedeeld, is in feite een unieke en bijzondere menselijke ervaring. Je ontmoet niet elke dag mensen bij wie je je vanaf het allereerste moment volledig op je gemak voelt. Het blijft een uitzonderlijk zeldzaam geval van echte verbondenheid. Spontaniteit is echter de sleutel tot een echte connectie met iemand die op dezelfde golflengte zit.

Uiteindelijk is dat gevoel dat we elkaar altijd al gekend hebben en dat we een spiegel voor ons hebben, geen illusie. Men zegt dat we allemaal tussen de één en zeven fysieke dubbelgangers in de wereld hebben, maar we hebben ook talloze spirituele klonen. Dus wanneer we die persoon tegenkomen met wie we in perfecte harmonie zijn, zorgen we ervoor dat we diegene dichtbij houden. Zo dichtbij dat we de scène uit Barbie als de prinses en de prinses eindeloos kunnen herhalen.

