Deze grootmoeder, die op 83-jarige leeftijd alleen begon te reizen, blijft reizigers inspireren.

Er is geen leeftijdsgrens voor het verwezenlijken van je dromen. Het verhaal van Elena Erkhova, een Russische grootmoeder die beroemd werd als "Baba Lena", is daar een treffend voorbeeld van. Nadat ze een groot deel van haar leven niet had kunnen reizen, besloot ze op 83-jarige leeftijd de wereld te gaan ontdekken en inspireerde ze duizenden mensen met haar reis.

Een passie voor reizen die pas op latere leeftijd tot uiting kwam.

Elena Erkhova werd geboren in Krasnojarsk, Siberië. Jarenlang kon ze door haar beperkte financiële middelen niet reizen, ondanks haar verlangen om andere landen te ontdekken. Pas op hoge leeftijd lukte het haar eindelijk om deze droom te verwezenlijken. Op 83-jarige leeftijd besloot ze alleen op reis te gaan, met behulp van haar pensioen en het geld dat ze verdiende met de verkoop van bloemen en gebreide artikelen. Geleidelijk aan kon ze verschillende reizen organiseren, eerst binnen Rusland, later ook in het buitenland.

Reizen door verschillende landen

In de loop der jaren heeft Baba Lena talloze bestemmingen bezocht . Onder de landen die ze heeft verkend, bevinden zich Duitsland, Italië, Thailand en Vietnam. Ze deelt haar avonturen op sociale media, vaak vergezeld van foto's die ze heeft genomen voor beroemde monumenten of in de straten van de steden die ze bezoekt. Haar berichten trekken snel de aandacht en bereiken een internationaal publiek. Veel internetgebruikers zijn onder de indruk van haar energie en vastberadenheid om op haar leeftijd alleen te reizen.

Toenemende populariteit op internet

In de loop der tijd is Baba Lena uitgegroeid tot een ware social media-persoonlijkheid. Haar Instagram-account heeft duizenden volgers die haar nieuwste avonturen graag volgen. Ze vertelt over haar reiservaringen en deelt momenten uit haar dagelijks leven. Haar verhaal spreekt vooral mensen aan die dromen van reizen, maar soms denken dat het te laat is om te beginnen. Voor velen belichaamt ze het idee dat persoonlijke projecten in elke levensfase gerealiseerd kunnen worden.

Een verhaal dat blijft inspireren.

Elena Erkhova overleed in 2018 op 91-jarige leeftijd. Haar verhaal wordt echter nog steeds veelvuldig online en in de media gedeeld. Het dient als een herinnering dat het mogelijk is om je levensritme te veranderen en je dromen na te jagen, zelfs op latere leeftijd. Veel reizigers noemen Baba Lena nog steeds als inspiratiebron om avonturen aan te durven gaan, ongeacht hun leeftijd.

Door op 83-jarige leeftijd alleen op reis te gaan, transformeerde Elena Erkhova een langgekoesterde droom in een reeks avonturen over de hele wereld. Bekend als Baba Lena, bewees ze dat het nooit te laat is om nieuwe horizonten te verkennen. Haar verhaal inspireert nog steeds vele reizigers en herinnert ons eraan dat nieuwsgierigheid en een dorst naar ontdekking een leven lang kunnen duren.