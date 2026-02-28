Volgens een stewardess moet dit veelvoorkomende gebaar na een vlucht worden vermeden.

Na een paar uur in de lucht wil je niets liever dan onder een warme douche springen en de vermoeidheid van je af laten glijden. Deze ongelooflijk verleidelijke reflex is echter misschien niet zo goed voor je huid. Een stewardess en verschillende experts raden aan om deze gewoonte te heroverwegen, vooral na een lange vlucht.

"Vliegtuighuid", een waar fenomeen

Je stapt uit het vliegtuig met een gespannen gevoel en een licht gerimpelde teint, alsof je gezicht snakt naar een groot glas water. Deze sensatie heeft zelfs een naam: "vliegtuighuid". In de cabine schommelt de luchtvochtigheid doorgaans tussen de 10% en 20%, terwijl die op de grond eerder tussen de 40% en 60% ligt. Dit verschil wordt verklaard door de technische beperkingen met betrekking tot de drukregeling en door de buitenlucht die op grote hoogte wordt aangezogen en die van nature erg droog is, zoals de Internationale Luchttransportorganisatie (IATA) aangeeft .

Het resultaat: je huid verliest meer vocht. Dermatologen noemen dit transepidermaal vochtverlies. In de praktijk kan dit zich uiten als een trekkerig gevoel, diffuse roodheid, een doffere teint en soms een paar kleine puistjes. Zelfs een gecombineerde of vette huid kan reageren door meer talg aan te maken ter compensatie. Je huid doet haar best om zichzelf te beschermen.

Waarom een gloeiend hete douche niet je beste vriend is.

Laten we eerlijk zijn: na een vlucht voelt een warme douche als een heerlijke knuffel. Maar als je huid al uitgedroogd is, kan hoge temperaturen de situatie juist verergeren. Heel heet water beschadigt de hydrolipidenfilm, die dunne natuurlijke barrière van water en lipiden die je opperhuid beschermt. Door deze film te verzwakken, verdampt er meer water uit de huid, waardoor deze gevoeliger wordt.

De American Academy of Dermatology raadt af om lang en heel heet te douchen, vooral als je een droge of gevoelige huid hebt. Ze adviseren om in plaats daarvan lauw water te gebruiken om de huidbarrière te behouden. Dit advies is met name relevant na een vlucht: je huid is dan al urenlang blootgesteld aan droge lucht. Het is niet nodig om die stress nog verder te verhogen.

De tekenen dat je huid ook op reis is geweest

Na een lange reis kunt u het volgende opmerken:

Een gevoel alsof de huid trekt

Lichte roodheid

Een accentuering van uitdrogingslijnen

Een overmaat aan reactief talg

Kleine puistjes die verband houden met een verzwakte huidbarrière.

Deze reacties betekenen niet dat je huid "gevoelig" is. Integendeel, ze laten zien dat je huid leeft, dynamisch is en zich kan aanpassen. Ze probeert simpelweg haar evenwicht te herstellen.

De juiste reflexen bij de landing

Goed nieuws: het gaat er niet om de douche te verbieden, maar om deze aan te passen.

Gebruik liever lauw water dan kokend heet water. Beperk de wastijd, gebruik een milde reiniger zonder agressieve bestanddelen en breng direct daarna een vochtinbrengende crème of herstellende behandeling aan op een nog licht vochtige huid. Deze eenvoudige stap helpt het vochtgehalte op peil te houden en de huidbarrière te versterken.

Vergeet niet om voor, tijdens en na je vlucht voldoende te drinken. Een goede hydratatie draagt ook bij aan een gezonde huid.

Dermatologen raden ook af om op de dag van een lange vlucht scrubs en exfoliërende behandelingen te gebruiken. Je huid hoeft niet te worden 'uitgekleed', maar juist verwend te worden.

Kortom, "vliegtuighuid" is geen marketingtruc: de droge lucht in douchecabines verzwakt de huid echt. In deze context kan een zeer hete douche, hoe prettig ook, bestaande uitdroging verergeren. Door te kiezen voor een lagere temperatuur en te focussen op hydraterende producten, geef je je huid een zachtere landing.