Slapen in plaats van bezienswaardigheden bekijken: waarom 'slaaptoerisme' aan populariteit wint

Nu de zomervakantie nadert, trekt een nieuwe reistrend steeds meer Fransen aan: 'slaaptoerisme'. Het concept ? Reizen, niet om een stad of een land te bezoeken, maar simpelweg om slaap in te halen. Deze aanpak zegt veel over de vermoeidheid die werkende mensen de afgelopen jaren hebben opgebouwd.

Wat is "slaaptoerisme" precies?

"Slaaptoerisme" – letterlijk "slaaptoerisme" – verwijst naar een type vakantie dat volledig is ontworpen rond één enkel doel: reizigers beter laten slapen. Het idee is even simpel als radicaal: in plaats van vrije tijd te nemen om "dingen te doen", gebruiken vakantiegangers die om het slaaptekort in te halen dat ze gedurende het jaar hebben opgebouwd.

Het concept is zo'n twee of drie jaar geleden in verschillende landen ontstaan en heeft zich sindsdien verspreid. Het is nu te vinden in Noord-Amerika, Azië, Scandinavië, Zwitserland, Spanje en zelfs Frankrijk, waar verschillende bedrijven zich in deze bijzonder veelbelovende niche hebben gepositioneerd.

Waarom duikt deze trend nu op?

Het enthousiasme voor deze trend is geen toeval. Volgens diverse recente studies slapen Fransen gemiddeld 6 uur en 41 minuten per nacht – een cijfer dat ver onder de 7 tot 9 uur ligt die specialisten voor volwassenen aanbevelen. Naast dit chronische slaaptekort zijn er ook de goed gedocumenteerde gevolgen van langdurig thuiswerken, schermtijd en werkgerelateerde stress op de slaapkwaliteit.

Het resultaat: een groeiend deel van de bevolking geeft aan constant uitgeput te zijn – en het idee van een 'actieve' vakantie, waarbij je moet bezoeken, wandelen, plannen en van het ene museum naar het andere moet rennen, spreekt niet meer iedereen aan. Voor velen betekent op vakantie gaan nu vooral rusten.

Accommodaties ontworpen tot in het kleinste detail.

Aan de aanbodzijde concurreren bedrijven met elkaar om verblijven op maat aan te bieden. Luxehotels, afgelegen lodges in de natuur, gespecialiseerde retraites of medische slaapklinieken: elk type accommodatie vindt inmiddels zijn eigen clientèle.

De kamers zelf zijn ontworpen als herstellende cocons. Hoogwaardige matrassen, op maat gemaakte kussens, lakens van natuurlijke vezels, perfect geluiddichte kamers die dankzij technische verduisteringsgordijnen in totale duisternis gehuld zijn. Alles is erop gericht om het lichaam in slechts een paar nachten een diepe en herstellende slaap te laten herontdekken.

Gezondheidscontroles, yoga en speciale menu's.

Naast louter materieel comfort bieden sommige etablissementen nu echt uitgebreide programma's aan. Op het menu: meditatie- en yogasessies aan het einde van de dag, speciaal samengestelde kruidentheeën die de slaap bevorderen, lichte avondmaaltijden aangepast aan de chronobiologie, en zelfs complete onderzoeken door slaapspecialisten om de onderliggende oorzaken van slapeloosheid te achterhalen.

Sommige luxe wellnesscentra gaan nog een stap verder door biologische analyses, persoonlijke begeleiding of ademhalingstechnieken aan te bieden. Dit alles zodat u niet alleen uitgerust vertrekt, maar ook beter in staat bent om uw slaap dagelijks te behouden.

Als 'slaaptoerisme' nog steeds aantrekkelijk is, komt dat doordat het inspeelt op een diepgewortelde, collectieve behoefte: de behoefte om lichaam en geest rust te gunnen in een wereld die dat niet langer toelaat. En uiteindelijk herinnert het ons eraan dat de beste vakanties niet altijd die zijn waar we de meeste herinneringen aan overhouden, maar soms juist die waar we ons verfrist door voelen.