Reizen tijdens de zwangerschap roept veel terechte vragen op. Bij de overgrote meerderheid van ongecompliceerde zwangerschappen is vliegen tijdens de zwangerschap perfect mogelijk.

Er bestaat geen internationale regelgeving die zwangere vrouwen verbiedt te vliegen. De beslissing hangt af van het stadium van de zwangerschap, de algemene gezondheid van de vrouw en eventuele complicaties tijdens de bevalling.

Omdat elke zwangerschap uniek is, is een persoonlijk medisch advies essentieel voordat er reisplannen worden gemaakt.

Is vliegen tijdens de zwangerschap gevaarlijk?

Het grootste risico van vliegreizen tijdens de zwangerschap blijft veneuze trombo-embolie . Langdurige immobiliteit, uitdroging en veranderingen in de bloedstolling als gevolg van de zwangerschap verhogen dit risico.

Langeafstandsvluchten van meer dan vier uur vereisen verhoogde alertheid.

Er kunnen ook andere onaangename bijwerkingen optreden. De droge cabinelucht bevordert uitdroging, waardoor eventuele misselijkheid of vermoeidheid verergert. Lage rugpijn verergert vaak bij langdurig zitten.

Drukverschillen kunnen gastro-oesofageale reflux verergeren, wat vaak voorkomt tijdens de zwangerschap.

Deze risico's blijven echter beheersbaar met de juiste preventieve maatregelen . Ze vormen geen systematische contra-indicatie voor vliegreizen, mits de medische situatie individueel wordt beoordeeld .

Vanaf welk moment in de zwangerschap kun je met het vliegtuig reizen?

Het eerste kwartaal: voorzichtigheid geboden.

Tijdens het eerste trimester zijn lange reizen af te raden vanwege misselijkheid, vermoeidheid en het risico op een miskraam.

Uitdroging, verergerd door herhaaldelijk braken, is een extra risicofactor. Wij adviseren om directe en korte routes te kiezen.

Het tweede kwartaal: het ideale venster

Het tweede trimester , vaak de gouden periode van de zwangerschap genoemd, is de beste tijd om te reizen. Misselijkheid neemt af, energie keert terug en de buikomvang blijft gematigd.

De ideale periode is tussen de 18e en 24e week van de zwangerschap .

Het derde kwartaal: toenemende beperkingen

Vanaf het derde trimester worden de beperkingen strenger. Het risico op vroeggeboorte neemt toe en de zwelling van de onderste ledematen verergert.

Over het algemeen wordt aangeraden om na 37 weken zwangerschap niet meer te vliegen .

Wat zijn de contra-indicaties en situaties waarin vliegen moet worden vermeden?

Bepaalde medische aandoeningen vormen een officiële contra-indicatie voor vliegen.

De belangrijkste risicofactoren zijn onder andere de dreiging van een vroeggeboorte met regelmatige weeën, bloedingen bij placenta previa, pre-eclampsie of ongecontroleerde hoge bloeddruk.

Ernstige bloedarmoede met een hemoglobinegehalte lager dan 8 g/dL, ongecontroleerde zwangerschapsdiabetes, acute infecties, ernstige KNO-aandoeningen zoals sinusitis of otitis, en een voorgeschiedenis van veneuze trombo-embolie zonder adequate profylaxe worden hieraan toegevoegd.

In bepaalde situaties is het noodzakelijk om het vertrek uit te stellen:

Recent of onverklaarbaar bloedverlies uit de geslachtsdelen

Regelmatige baarmoedercontracties

Scheuring van de vruchtzak

Onverklaarbare koorts of tekenen van een urineweginfectie

Ongecontroleerde diabetes of instabiele hoge bloeddruk

Ook bestemmingen die afgeraden worden, verdienen aandacht. Gebieden met een risico op infectieziekten zoals Zika , malaria of dengue moeten ten koste van alles vermeden worden.

Geïsoleerde regio's zonder toegang tot verloskundige zorg, bestemmingen op zeer grote hoogte boven de 3658 meter en gebieden met intense hitte die het risico op uitdroging vergroten, worden aan deze lijst toegevoegd.

Beleid van de luchtvaartmaatschappij en vereiste documenten

De meeste luchtvaartmaatschappijen accepteren zwangere vrouwen tot 36 weken bij een eenlingzwangerschap en tot 32 weken bij een meerlingzwangerschap.

Onderzoekers van het Royal College of Obstetricians and Gynaecologists in het Verenigd Koninkrijk bevestigen deze grenswaarden als referentieaanbevelingen.

Het beleid verschilt echter per vervoerder:

Ryanair : een verklaring van geschiktheid om te vliegen is verplicht vanaf de 28e week ; vliegen is verboden na de 36e week voor eenlingzwangerschappen.

: een verklaring van geschiktheid om te vliegen is verplicht vanaf de ; vliegen is verboden na de 36e week voor eenlingzwangerschappen. easyJet : mogelijk tot het einde van de 35e week bij een eenlingzwangerschap, tot de 32e week bij een meerlingzwangerschap

: mogelijk tot het einde van de 35e week bij een eenlingzwangerschap, tot de 32e week bij een meerlingzwangerschap Air France : geen beperkingen of medische goedkeuring vereist

: geen beperkingen of medische goedkeuring vereist Air Transat : mogelijk tot 35 weken zonder beperkingen, medisch attest vereist tussen de 36e en 38e week.

: mogelijk tot 35 weken zonder beperkingen, medisch attest vereist tussen de 36e en 38e week. United Airlines : Medisch certificaat vereist na de 36e week, afgegeven 72 uur voor vertrek.

Wij raden aan om het beleid van elk bedrijf te controleren voordat u een reservering maakt.

Essentiële medische documenten zijn onder andere een medisch attest gedateerd 7 tot 10 dagen voor vertrek, een zwangerschapsdagboek en een verklaring met de verwachte bevallingsdatum .

Voorbereiding op je reis: essentiële stappen en verzekering

Het is essentieel om vóór vertrek systematisch een gynaecoloog, verloskundige of huisarts te raadplegen.

Tijdens dit consult voorafgaand aan de reis wordt uw gezondheidstoestand beoordeeld, worden eventuele contra-indicaties opgespoord en kunt u een verklaring verkrijgen dat er geen medische contra-indicaties zijn .

Het bijwerken van het zwangerschapsdossier, het verkrijgen van recepten voor compressiekousen en het bespreken van compatibele vaccins behoren tot de essentiële stappen.

Wat de administratieve procedures betreft, is het raadzaam om het annuleringsbeleid van vluchten te controleren en kraamklinieken in de buurt van uw bestemming te zoeken. Het noteren van lokale noodnummers verhoogt de veiligheid tijdens uw reis.

Een reisverzekering verdient speciale aandacht. Het is essentieel om de zwangerschapsclausule en de dekkingsvoorwaarden in geval van medische complicaties of vroeggeboorte te controleren.

Sommige contracten sluiten zwangerschapsgerelateerde kosten na 28 weken uit, of zelfs vanaf de 32e week. Zwangerschappen die het resultaat zijn van IVF of meerlingzwangerschappen vereisen extra aandacht voor uitsluitingen in de verzekering .

Bewezen praktische tips voor een aangename vlucht tijdens de zwangerschap

Door een stoel aan het gangpad te kiezen, wordt frequent bewegen en regelmatig lopen gemakkelijker.

De veiligheidsgordel moet onder de buik worden vastgemaakt, nooit eroverheen. Een lendensteunkussen verbetert het comfort aanzienlijk bij langdurig zitten.

Het is nog steeds aan te raden om losse kleding en makkelijk aan te trekken schoenen te dragen, omdat benen en voeten op grote hoogte opzwellen.

De preventie van veneuze trombose berust op verschillende pijlers:

Draag medische compressiekousen (20-30 mmHg) vanaf de ochtend van de reis.

(20-30 mmHg) vanaf de ochtend van de reis. Oefeningen voor het buigen en strekken van de enkel en trapbewegingen in zittende positie.

Sta elke 60 tot 90 minuten even op en loop een stukje door het gangpad.

Vermijd het kruisen van je benen.

Voldoende vocht binnenkrijgen, ook al is het maar een beetje, is essentieel. Vermijd alcohol, overmatig koffiegebruik en koolzuurhoudende dranken. Lichte snacks zoals crackers, gember of munt kunnen misselijkheid helpen verminderen.

De veiligheidspoorten maken gebruik van radiogolven, wat veilig is voor de baby. Een handmatige controle blijft echter een recht dat kan worden uitgeoefend.

Bij weeën, bloedingen, pijn op de borst of het breken van de vliezen is het essentieel om de bemanning onmiddellijk te waarschuwen.

Langeafstandsvluchten en meerlingzwangerschappen: bijzondere gevallen

Langeafstandsvluchten verhogen het risico op veneuze trombo-embolie en vereisen extra alertheid. Voldoende hydratatie, regelmatige beweging en het dragen van compressiekousen worden dan prioriteit.

Het omgaan met een jetlag verstoort vaak een toch al kwetsbaar slaapritme. Door je schema een paar dagen voor vertrek geleidelijk aan te passen, kun je beter herstellen.

Tussenstops bieden de mogelijkheid tot sociale contacten, maar verhogen de algehele vermoeidheid. Bij meerlingzwangerschappen hanteren luchtvaartmaatschappijen limieten vanaf 32 weken, of zelfs eerder.

Aangezien het risico op vroeggeboorte aanzienlijk hoger is, is gespecialiseerde verloskundige expertise essentieel voordat er een reisbeslissing wordt genomen.

Andere vervoersmiddelen tijdens de zwangerschap

Autorijden brengt zijn eigen beperkingen met zich mee. Ritten van meer dan 300 km worden afgeraden. Door elk uur een pauze te nemen, wordt vermoeidheid beperkt en het risico op trombose verlaagd.

Vermijd hobbelige wegen en zorg ervoor dat de veiligheidsgordel altijd onder de buik is vastgemaakt.

De trein is een van de meest geschikte vervoersmiddelen tijdens de zwangerschap. Door een zitplaats aan het gangpad te kiezen en regelmatig op te staan, verklein je effectief het risico op veneuze trombose.

Voor cruises weigeren de meeste rederijen passagiers die langer dan 24 weken zwanger zijn toe te laten. Sommige accepteren wel passagiers tot 32 weken zwangerschap met een medische verklaring.

Het risico op zeeziekte neemt toe tijdens de zwangerschap. Het blijft daarom essentieel om te controleren of er een arts aan boord is voordat u een reservering maakt.

Uw rechten op basis van mijn ervaring als zwangere passagier

Zwangere passagiers genieten dezelfde bescherming als andere reizigers op grond van de Europese verordening EU261 .

In geval van aanzienlijke vertraging of annulering kan een vergoeding tot maximaal 600 euro worden geëist. Dit recht blijft onverminderd van kracht, ook tijdens de zwangerschap.

Luchtvaartmaatschappijen zijn verplicht om prioriteitsassistentie bij het instappen , passende maaltijdvoorzieningen en rolstoelassistentie op verzoek te bieden.

Ze mogen passagiers na de deadline of zonder de vereiste medische documentatie rechtmatig de toegang tot het vliegtuig weigeren, maar discriminatie uitsluitend op grond van zwangerschap blijft verboden.

In geval van vluchtverstoringen versterkt het zorgvuldig documenteren van alle vertragingen en extra kosten uw claim op schadevergoeding. Zwangerschap kan daarom specifieke behoeften met zich meebrengen die extra ondersteuning rechtvaardigen.

Door op dergelijke situaties te anticiperen en alle ondersteunende documenten bij de hand te houden, vergroot je je bewustzijn tijdens het reizen.