Tilbringer kjæledyrene våre for mye tid foran skjermer?

TV på i bakgrunnen, fuglevideoer på YouTube eller et nettbrett som ligger igjen på gulvet ... skjermer er nå en del av innredningen i mange hjem. Men hva med hundene og kattene våre? Er de virkelig betatt av disse fargerike bildene, og enda viktigere, er det bra for deres velvære?

Ser dyr virkelig hva som skjer på skjermen?

I motsetning til hva man lenge har trodd, kan hunder og katter faktisk oppfatte bilder som vises på moderne skjermer. Eldre TV-er, med lavere oppdateringsfrekvenser, produserte en flimrende effekt som hunder lett oppdaget på grunn av deres svært følsomme syn. Med dagens HD-skjermer virker bildet mye jevnere for dem.

Ifølge American Kennel Club kan hunder nå lettere spore bevegelser på skjermen, noe som forklarer hvorfor noen ser så oppmerksomt på TV. Katter, derimot, er spesielt tiltrukket av raske bevegelser. Silhuetten av en fugl eller en fisk som krysser skjermen kan trigge deres naturlige jaktinstinkt. Deres årvåkne kropper, klare øyne og små poter klare til å angripe er alle bevis på denne svært katteaktige nysgjerrigheten.

En enkel form for underholdning … eller en reell stimulans?

Som svar på denne interessen tilbyr noen plattformer nå programmer spesielt utviklet for dyr: fugler som hakker, ekorn som hopper eller fisk som svømmer fredelig. En studie publisert i 2022 i Applied Animal Behaviour Science observerte hunders reaksjoner på ulike typer TV-bilder.

Forskere observerte at hunder reagerte sterkest på scener som avbildet andre hunder, ledsaget av kjente lyder som bjeffing. Statiske landskap, derimot, vekket langt mindre interesse. Reaksjonen varierte imidlertid betydelig avhengig av temperament. Noen hunder fulgte entusiastisk med skjermen, med hodene på skakke og ørene spisse, mens andre foretrakk å ignorere det visuelle skuet fullstendig.

Utgjør skjermer en fare?

Til dags dato har ingen studier vist at moderat skjermtid er skadelig for dyr. RSPCA minner oss imidlertid om at et rikt og variert miljø fortsatt er avgjørende for et dyrs velvære. Med andre ord er det ikke problematisk i seg selv å se noen få animerte bilder. På den annen side erstatter det ikke aktivitetene som virkelig bidrar til hundens helse og velvære å la den være alene i flere timer med TV-en på.

Våre ledsagere trenger å bevege seg, lukte, utforske og samhandle. En aktiv kropp, poter i bevegelse og et stimulert sinn er de sanne ingrediensene i et meningsfullt dyreliv. Hos noen svært følsomme dyr kan raske bilder eller plutselige lyder til og med utløse overdreven opphisselse eller en form for frustrasjon.

Et spørsmål om personlighet

Som med mennesker varierer preferansene enormt. Noen hunder blir ekte tilskuere, noen ganger bjeffer de på et dyr på skjermen. Andre går rett forbi uten å engang legge merke til det. Flere faktorer kan forklare disse forskjellene: alder, energinivå, rase eller livserfaring. For katter kan en skjerm gi kort visuell stimulering, men det er sjelden like tilfredsstillende som interaktiv lek med en fjær eller en ball.

Så, bør vi begrense «skjermtiden» deres?

Det finnes ingen offisielle regler angående dyr. Eksperter er imidlertid enige om et enkelt prinsipp: skjermtid bør forbli en bonus, ikke hovedaktiviteten. For en lykkelig og veltilpasset hund eller katt er prioriteringene fortsatt turer, interaktive spill, samhandling med menneskene sine og utforskninger av den virkelige verden.

Kort sagt, hvis hunden din setter seg ned i noen minutter for å se på en fugl på TV, kan du smile uten bekymring. Den virkelige hemmeligheten bak dyrs velvære finnes ikke på en skjerm ... men i et rikt, aktivt liv fullt av oppdagelser.