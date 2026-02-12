I Kina er disse AI-genererte dyrene i ferd med å bli stjerner på sosiale medier.

På det kinesiske internettet har katter og hunder lenge vært stjernene i hjertevarmende videoer. Imidlertid ryster et nytt fenomen opp ting: disse dyrene, nå utelukkende skapt av kunstig intelligens, inntar scenen i enormt suksessrike miniserier. Bak deres søte utseende ligger en veritabel digital industri som blander følelser, teknologi og lønnsomhet.

Rørende historier … generert av algoritme

På kortvideoapper som er enormt populære i Kina, blir nå hele historier skrevet og animert av AI. En av de mest berømte forteller historien om en arbeiderklassekatt som blir hånet av velstående dyr, som til slutt lykkes og beviser sin verdi. Oppskriften: en blanding av empati, hevn og et populært moralsk budskap – men uten skuespillere eller kameraer.

Disse klippene, ofte knapt et minutt lange, tiltrekker seg millioner av visninger. En enkelt konto, administrert av en uavhengig skaper ved hjelp av gratis AI-verktøy, kan tjene flere tusen euro i måneden. Alt med minimal investering: noen gjenbrukte tekster, automatisk genererte bilder og litt fantasi for å binde det hele sammen.

Designere som lever av det

Flere amatørvideografer har vendt seg til disse «dyredramaene». Noen blander arter og verdener: en bichon frisé blir til en prinsesse, en katt forvandles til en superhelt, eller en godhjertet hund finner sin prins. Disse ultrakorte «såpeoperaene» spiller på svært menneskelige emosjonelle troper – sjalusi, ydmykelse, triumf – for å provosere frem sterke reaksjoner og bygge publikumslojalitet.

Virtuelle kjæledyr brukes også til å markedsføre ekte produkter, fra kjæledyrpleie til mat. Det er en effektiv, og ofte morsommere, måte å omgå tradisjonell reklame på.

Når maskinen vet hvordan den skal få deg til å gråte

Det fascinerende er at disse kreasjonene genererer en følelse som er like autentisk som om de var sanne historier. Seeren ler, blir knyttet til den, blir rasende – og glemmer nesten at alt ble skapt av programvare.

Mens noen internettbrukere undrer seg over dette, er andre dypt lei seg: de ser at AI-generert innhold nyter meteorisk suksess, mens skapere, illustratører og tegneserieskapere, til tross for at de er fullt legitime og talentfulle, sliter med å få anerkjennelse. AI blir stadig mer foretrukket fordi den «koster ingenting», samtidig som den gir enorme fortjenester – på bekostning av menneskelig arbeidskraft, levende kreativitet og rettferdig kompensasjon.

Disse digitale fablene, et sted mellom underholdning og eksperimentering, demonstrerer i hvilken grad AI kan gjenskape menneskelige følelser. I Kina, som andre steder, gjenspeiler disse fablene vår fascinasjon for enkle historier som er i stand til å bevege oss – selv når de ikke lenger er basert på virkeligheten.