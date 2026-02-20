I Australia dukker et dyr som antas å ha vært utryddet i 80 år opp igjen i en eksepsjonell video.

Et lite pungdyr som man trodde var utryddet i flere tiår, ble nylig filmet i Nord-Australia. Denne gjenoppdagelsen har gitt nytt håp for lokalt biologisk mangfold og bevaringsprogrammer.

En nordlig Quoll filmet etter mer enn 80 års fravær

Det var i Nord-Queensland at et automatisk kamera fanget en uventet sekvens i januar 2026. Dyret som ble identifisert er den nordlige quoll-katten, også kalt nordlig quoll-katten (Dasyurus hallucatus), en art hvis tilstedeværelse ikke hadde blitt bekreftet lokalt på over 80 år.

Observasjonen fant sted i Piccaninny Plains Wildlife Sanctuary, et reservat som forvaltes av Australian Wildlife Conservancy. Dette verneområdet ligger i Cape York-regionen, og er dedikert til bevaring av truede arter og restaurering av økosystemer. I en melding publisert på sosiale medier beskrev organisasjonen funnet som «et oppmuntrende tegn», og understreket «viktigheten av bevaringsarbeid styrt av vitenskapelig forskning».

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Australian Wildlife Conservancy (@australianwildlifeconservancy)

En art svekket av flere trusler

Den nordlige quollen er et lite, nattaktivt pungdyr som er gjenkjennelig på sin rødbrune pels med hvite flekker, sin lysere mage og sin relativt sparsomme, mørke hale. Den var en gang utbredt i Nord- og Øst-Australia, men bestanden gikk drastisk ned i løpet av det 20. århundre. Flere faktorer forklarer denne nedgangen. Introduksjonen av stokkpadden, en svært giftig invasiv art, fikk store konsekvenser: mange quoller ble forgiftet i et forsøk på å spise den.

I tillegg til predasjon fra introduserte dyr som katter og rever, branner og tap og fragmentering av habitat, regnes arten som lokalt utryddet i noen områder. Videoen som ble tatt i januar markerer derfor det første nylige visuelle beviset på dens tilstedeværelse i dette spesifikke området på flere tiår.

En oppdagelse full av håp

For forskere og reservatansatte er denne gjenoppdagelsen svært betydningsfull. Nick Stock, leder av Piccaninny Plains-reservatet, forklarte at «hver gjenoppdagelse teller», og bemerket at disse observasjonene rettferdiggjør innsatsen som er gjort for å beskytte store naturområder. Videoen viser bare ett individ, men den baner vei for videre forskning. Team på bakken håper å finne ut om andre nordlige quoll-er er til stede i regionen, og om en liten bestand har klart å overleve til tross for truslene.

En påminnelse om den sårbare australske biologiske mangfoldet

Australia har en av de høyeste utryddelsestallene for pattedyr i verden de siste to århundrene. Endemiske arter, ofte svært spesialiserte, er spesielt sårbare for raske endringer i miljøet sitt. At den nordlige quoll-arten dukker opp igjen i denne regionen betyr ikke at arten er utenfor fare. Den er fortsatt klassifisert som truet og krever kontinuerlig beskyttelse. Denne eksepsjonelle videoen tjener imidlertid som en påminnelse om at når det gjelder biologisk mangfold, er noen historier ikke forhåndsbestemte. Selv etter flere tiår med fravær kan arter overleve stille, forutsatt at deres habitat bevares.

Kort sagt, filmet i et reservat i Queensland, representerer gjenoppkomsten av den nordlige quollen etter mer enn 80 år med lokalt fravær et stort gjennombrudd for australske forskere. Selv om forsiktighet fortsatt er nødvendig, tjener denne videoen som en påminnelse om viktigheten av å beskytte økosystemer i stor skala.