«Det virker uvirkelig»: Mens hun wakesurfer, befinner hun seg midt i en gruppe delfiner

Innholdsskaperen @cass.officiel opplevde nylig et magisk øyeblikk mens han wakesurfet, plutselig omringet av en flokk delfiner. Denne Instagram-videoen, som gikk viralt i løpet av timer, har fengslet internettbrukere som beundrer den maritime skjønnheten.

Hva er wakesurfing?

Wakesurfing er en hybrid vannsport som kombinerer elementer fra surfing og wakeboarding. En båt lager en kunstig bølge i kjølvannet, og sleper først føreren med seg et tau. Når den er i gang, slipper føreren tauet og surfer fritt på denne "uendelige bølgen" uten å være fortøyd, i 16–18 km/t, mens han utfører triks og svinger.

Overraskelsesgjestdelfiner

I videoen nyter innholdsskaperen @cass.officiel og vennene hennes krystallklart vann når delfiner plutselig dukker opp og svømmer synkront med surfebrettet. De hopper, rir på bølgen og skaper en magisk symbiose i vannet. Teksten «En drøm som går i oppfyllelse» fanger perfekt den rå følelsen i denne improviserte balletten.

Internettbrukere er sjarmert: «Så vakkert!»

Kommentarene flommer over av beundring: «Så vakkert, jeg får gåsehud», «Magisk øyeblikk, takk for at du deler dette», «Det virker uvirkelig, delfiner vet hvordan de skal gjenkjenne vakre sjeler.» Mange drømmer om å gjenoppleve denne sjeldne forbindelsen mellom mennesker og natur, og roser deres eksepsjonelle flaks.

Kort sagt, et symbol på vannfrihet og dyrekontakt, fremkaller denne videoen magien i uventede møter. En film som gir deg lyst til å gli på vannet, delfiner eller ikke!