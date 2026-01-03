Det superenkle frisyretrikset som gir deg et elegant utseende på 2 minutter

En sommerfuglklipp og to minutter er alt som skal til for å forvandle rotete hår til en elegant, strukturert knute. Dette virale trikset, en hit på TikTok og Instagram, ser flott ut på alle hårtyper og er perfekt for enhver anledning.

Viktig utstyr

Ta en sommerfuglspenne (klassisk modell på 10–12 cm, helst i blank eller matt acetat). Børst håret for å løse opp floker, og spray litt hårspray hvis det er fint. Valgfritt: en tynn strikk for et sikkert grep i langt hår.

Enkelt. Jeg skal prøve dette pic.twitter.com/h2K2uPmuOl — Lukita (@bangetsih__) 25. desember 2025

Trinn 1: Forbered basen

Samle alt håret i en høy eller middels høy hestehale i nakken for maksimal eleganse. Fest med en strikk (eller fingrene hvis du bare bruker en klips). Trekk forsiktig i røttene for naturlig volum. Vri hestehalen stramt rundt seg selv.

Trinn 2: Rull opp og fest

Vri hestehalen til en rund knute, og rull den innover som en snegle. Plasser sommerfuglklemmen horisontalt i midten: før den ene pinnen under knuten, den andre over, og hekta fast hårstråene for å feste dem. Roter klemmen vertikalt for å låse.

Trinn 3: Juster og finjuster

Dra forsiktig ut hårstråene fra knuten for en elegant og rufsete tekstur. Legg eventuelle løse hårstrå under klemmen med en tannpirker eller fingeren. Spray med hårspray, og legg til løse krøller på sidene om ønskelig. Resultatet: en sofistikert, voluminøs knute som holder seg på plass hele dagen.

Variasjoner for alle utseender

Kort hår? Sett det opp i en halvveis oppsatt frisyre og tvinn tuppene. Til kvelden kan du pynte med strassklips. Rett hår: tvinn det strammere; krøllete hår: gi det fyldigere hår. Fordel: det tas fra hverandre på sekunder, ingen varme eller kompliserte verktøy kreves.

Raskt, elegant og uanstrengt – dette sommerfuglklippetrikset beviser at noen ganger er alt som skal til to minutter og det rette tilbehøret for å løfte ethvert antrekk. Enten det er for en spontan date, en arbeidsdag eller en elegant kveld ute, tilpasser denne knuten seg dine ønsker og stil uten å skade håret ditt. Nok et bevis på at enkelhet, når den mestres, fortsatt er nøkkelen til eleganse.