Hårstrikk på håndleddet: hvorfor det er en dårlig idé å ha den på

Du bør alltid ha en hårstripe for hånden i tilfelle håret kommer i veien og stadig faller ut foran øynene dine. Dette hårtilbehøret, som er nyttig når vinden blåser eller løse hårstrå irriterer deg, fungerer nesten også som et armbånd. Det glir inn i håndleddet og blander seg med vanlige smykker. Bortsett fra at selv om denne hårstripen er nyttig, skaper den en forferdelig "tourniquet-effekt" og er utilsiktet skadelig for helsen din.

Elastisk ved håndleddet, vær oppmerksom på hudreaksjoner

Det er en langvarig vane. Fra det øyeblikket vi lærte å style håret vårt uten mammas hjelp, begynte vi å bruke hårbånd på håndleddet for praktisk og komfortabel bruk. Siden det å lete etter et hårbånd i en full veske er som å lete etter en nål i en høystakk, valgte vi den enkleste løsningen, med fokus på tilgjengelighet. Med et hårbånd på håndleddet kan vi lage en hestehale på et blunk og samle det uregjerlige håret vårt i en knute. Det er en livredder for å overleve dårlig vær, improviserte spurter etter bussen og konsentrasjonstester.

Denne hårstripen sitter fast på håndleddet ditt fra morgen til kveld, som en dekorativ gjenstand. Du er ikke klar over den før du fjerner den og legger merke til skaden på huden din. Håndleddet ditt føles som om det har blitt kuttet. Selv håndjern virker mindre smertefulle i sammenligning. Det er en torturanordning forkledd som et praktisk tilbehør. Denne hårstripen torturerer huden din i stillhet, utover å ødelegge tuppene og skade håret ditt med hvert uforsiktige klipp.

Den hårstripen, som redder deg fra hårkatastrofer, er et veritabelt ynglested for bakterier. Hårproduktrester, forurensning og alle slags bakterier gjør det til en konsentrert kilde til parasitter. Tenk deg et øyeblikk at disse stoffene kunne trenge inn i et sår. En amerikansk kvinne lærte dette på den harde måten, da hun oppdaget en abscess på akkurat det stedet. Legens dom? En infeksjon forårsaket av denne hverdagslige hårstripen. «Bakteriene kom inn i kroppen hennes gjennom huden og hårsekkene, og forårsaket en alvorlig infeksjon som lett kunne ha ført til sepsis, en potensielt dødelig tilstand», melder den lokale nyhetskanalen Wlky.com.

En liten gjenstand som forårsaker trafikkproblemer

Denne strikken, som henger fra håndleddet, etterlater merker som ligner på de som skinny jeans som er to størrelser for små, ultrastøttende push-up-BH-er og trange sokker etterlater. Du trenger ikke en medisinsk grad for å gjenkjenne tegnene på et sirkulasjonsproblem, spesielt når avtrykket på huden er nesten lilla og hendene føles som is. «Å redusere blodstrømmen til noe område av kroppen – noe område – er aldri ideelt, spesielt ikke over lengre perioder», advarer Dhaval Bhanusali, en hudlege ved Hudson Dermatology & Laser Surgery Center i New York, i et intervju med HuffPost .

Strikkebåndet etterligner kvelning ved håndleddet, og kutter blodstrømmen. Som et resultat sirkulerer ikke blodet ordentlig gjennom kroppen. Håndleddet virker unormalt blekt og føles kaldere å ta på. Hvis du i tillegg til disse følelsene opplever prikking eller stikking, må du fjerne strikken umiddelbart; det indikerer nerveskade.

Den subtile, men reelle effekten på karpaltunnelen

Hvis du ikke er kjent med kroppens anatomi, ligger karpaltunnelen ved bunnen av håndleddet. Det er en tunnel på forsiden av håndleddet. Det er det som lar deg bevege hånden, vifte med den som en gjøkur og gripe forskjellige gjenstander. Selv om genetikk spiller en betydelig rolle i smerten som oppleves, er folk som skriver på et tastatur hele dagen mer utsatt for karpaltunnelsyndrom, i likhet med de som bruker en tourniquet-lignende enhet på håndleddet.

Når man rammes av karpaltunnelsyndrom, har man vanskeligere for å utføre enkle bevegelser som å brette tøy eller røre kakerøre. Man mister også styrke, og selv lette gjenstander føles tunge. Imidlertid har et enkelt strikk, festet til håndleddet, minimal effekt på denne delen av kroppen.

Dette er tryggere alternativer til tradisjonelle strikker

Det er ingen tvil om å la håret diktere livet ditt og gi avkall på dette tilbehøret, som er virkelig nyttig i hverdagen. Men hvis du vil praktisere hårorigami med fullstendig sinnsro, uten å skade helsen din, må du revurdere favorittstilene dine. Du kan velge XXL-hårstrikker i silke eller lin: de har fordelen av å være løsere og holde en trygg avstand fra håndleddet ditt.

De har også sterk estetisk verdi. I stedet for å ta dem på håndleddet, kan du henge dem i veskens lås uten å glemme. Spiralstrikker er også mindre aggressive. Utover det lekne og barnlige designet har de fordelen av å være fleksible og tette rundt håndleddet i stedet for å stramme det.

Og hvorfor ikke velge et skjerf? Det krever litt mer teknisk dyktighet, men du kan feste det til håndtaket på vesken din og trekke det elegant ut som ekspertene på la dolce vita.