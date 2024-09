Coupez vos pointes comme une pro : l’astuce infaillible d’une coiffeuse

Vous en avez marre des pointes fourchues, mais l’idée de prendre rendez-vous chez le.a coiffeur.se tous les deux mois vous fait hésiter ? Vous rêvez d’apprendre à couper vos pointes vous-même, tout en obtenant un beau résultat ? Bonne nouvelle : Marion, alias @delilemarion sur TikTok et coiffeuse passionnée, a partagé LA technique pour couper les pointes comme un.e pro dans l’une de ses vidéos TikTok. Découvrez cette astuce pour rafraîchir votre coupe à la maison sans tout ruiner !

Les pointes : pourquoi s’en occuper ?

Les pointes fourchues, c’est l’ennemi numéro un des cheveux en bonne santé. Elles sont le résultat de cheveux abîmés par le brushing, la chaleur, le frottement des vêtements, les colorations, et bien plus encore. Une fois que les pointes se dédoublent, le cheveu commence à se fragiliser et se casse, donnant un aspect sec et terne à votre chevelure.

Vous avez beau tenter tous les soins capillaires de la terre, la seule vraie solution pour éliminer ces vilaines fourches est de les couper. Mais, on vous l’accorde, couper ses propres pointes peut sembler terrifiant. C’est ici que Marion, alias @delilemarion sur TikTok, entre en scène avec son astuce simple et accessible pour celles et ceux qui souhaitent donner un petit coup de frais à leur coupe entre deux passages chez le.a coiffeur.se.

Le matériel : jouez-la comme un.e pro

Avant même de penser à manier les ciseaux, il vous faut être bien équipé.e. Marion nous le rappelle dans sa vidéo : « Le choix des outils est crucial pour un bon résultat ». Voici ce dont vous avez besoin :

Des ciseaux de coiffure. Ne cédez surtout pas à la tentation d’utiliser les ciseaux de la cuisine ou ceux pour couper du papier ! Investissez dans une paire de ciseaux spécialement conçus pour les cheveux. Les lames sont plus fines et plus précises, ce qui vous évitera de déchiqueter vos pointes.

Un peigne fin. Pour bien démêler vos cheveux et vous assurer une coupe régulière, un peigne fin est indispensable.

Un miroir (et si possible deux). Pour vous voir sous tous les angles.

Des pinces ou des élastiques. Ils vous permettront de sectionner vos cheveux et de mieux vous organiser.

La méthode étape par étape : ciseaux en main !

La démonstration de Marion sur sa tête à coiffer est claire, simple et accessible à tou.te.s. Voici les étapes pour couper vos pointes comme un.e coiffeur.se professionnel.le :

Les petites astuces de pro

En plus de sa méthode, Marion glisse quelques conseils supplémentaires pour éviter les faux pas :

Ne coupez pas trop. On a souvent tendance à vouloir couper plus que nécessaire, mais gardez à l’esprit que vous pourrez toujours retoucher si besoin. Mieux vaut y aller progressivement.

On a souvent tendance à vouloir couper plus que nécessaire, mais gardez à l’esprit que vous pourrez toujours retoucher si besoin. Mieux vaut y aller progressivement. Demandez de l’aide. Si vous avez un doute ou si vous ne vous sentez pas à l’aise pour couper l’arrière de votre tête, demandez à quelqu’un de vous aider. Un.e ami.e ou un proche pourra avoir une meilleure vue d’ensemble.

Si vous avez un doute ou si vous ne vous sentez pas à l’aise pour couper l’arrière de votre tête, demandez à quelqu’un de vous aider. Un.e ami.e ou un proche pourra avoir une meilleure vue d’ensemble. Patience et régularité. Couper ses pointes tous les deux ou trois mois suffit pour garder des cheveux en bonne santé. Inutile de vous lancer dans une coupe trop souvent.

Alors, prêt.e à tenter la technique ? Grâce à elle, vous aurez un coup de frais immédiat et des pointes nettes en un rien de temps. Mais, comme Marion le souligne à la fin de sa vidéo : « Pour un résultat impeccable, il est toujours préférable de prendre rendez-vous chez un.e professionnel.le ». Rien ne vaut l’œil avisé d’un.e coiffeur.se pour assurer une coupe parfaite !