Denne feilen kan svekke neglene uten at du engang innser det.

Tips og triks
Léa Michel
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Splitter neglene dine, knekker lett, eller ser det ut til at de vokser saktere? Før du skylder på vitaminmangel eller «naturlig skjøre» negler, er det en annen mulighet å utforske. En veldig vanlig vane, en som mange tar til seg uten å tenke seg om, kan faktisk svekke dem over tid.

Refleksen som setter neglene dine på prøve

Semipermanent neglelakk og gel er verdsatt for sin langvarige holdbarhet. Fjerning krever imidlertid litt mer forsiktighet. Når neglelakken begynner å flasse av, er fristelsen sterk til å dra den av eller skrape den med fingrene. Likevel er denne refleksen langt fra ufarlig.

Å fjerne neglelakk på denne måten risikerer å fjerne et tynt lag av negloverflaten. Som et resultat blir neglen tynnere, mer sensitiv og mer utsatt for brudd. Gjentatte ganger kan dette svekke den og gjøre at det tar lengre tid å gjenvinne full styrke.

Arkivering, en detalj som forandrer alt

Det er ikke bare å fjerne neglelakk man må passe seg for. For kraftig filing kan også svekke neglene, spesielt når man påfører eller fjerner semi-permanent neglelakk. Svært slipende filer eller gjentatte frem-og-tilbake-bevegelser kan skade keratin, stoffet somneglen er laget av . Over tid kan dette føre til rillede, sprø eller sprø negler. Forsiktig filing, alltid i samme retning, er fortsatt den beste måten å opprettholde styrken på.

Den riktige metoden for en smidig fjerning

Tålmodighet er din beste allierte. For å fjerne semi-permanent neglelakk er det best å bruke en passende neglelakkfjerner slik at produktet gradvis løses opp. Denne metoden tar noen ekstra minutter, men den er mye mer skånsom mot neglens naturlige struktur.

Hvis du får fjernet neglene dine i en salong, ikke nøl med å be om en skånsom teknikk, med filing begrenset til et absolutt minimum. En nøye fagperson vil prioritere neglenes helse samtidig som den sikrer et rent resultat.

Gi neglene dine en skikkelig pause

I likhet med hud eller hår, setter også negler pris på en pause. Å veksle mellom perioder med og uten neglelakk kan hjelpe dem med å gjenvinne sin fulle vitalitet.

For å fullføre denne rutinen, påfør regelmessig en nærende olje på neglene og neglebåndene. Et variert og balansert kosthold bidrar også til helsen deres. Hvis neglene dine forblir svært skadede, vedvarende sprekker eller blir smertefulle til tross for disse forholdsreglene, kan det være nyttig å oppsøke en hudlege.

Sterke negler er ikke bare et spørsmål om natur, men også en vane. Ved å unngå å fjerne neglelakken, velge en skånsom filing og ta deg tid til å pleie neglene dine, gir du dem alle muligheter til å holde seg sterke og sunne. Noen ganger er det de minste endringene som utgjør den største forskjellen.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
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