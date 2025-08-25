Vernis semi-permanents bientôt interdits en Europe : l’essentiel à savoir

Coup de tonnerre dans le monde de la manucure ! Dès le 1er septembre prochain, les fans de vernis semi-permanents devront dire adieu à un ingrédient phare de leurs poses préférées. Le TPO, responsable de ce fini ultra-lustré et d’un séchage rapide sous lampe UV ou LED, est désormais sur la liste noire de l’Europe.

Qu’est-ce que le TPO et pourquoi disparaît-il ?

La DGCCRF a officialisé que l’oxyde de diphényl triméthlbenzoyl phosphine (TPO pour les intimes) sera interdit, même pour un usage professionnel. Jusque-là, cet ingrédient n’était autorisé que pour les préparations pour ongles artificiels, et seulement à une concentration maximale de 5 %. Toutefois, le TPO n’a pas eu le temps de se faire des amis : classé CMR catégorie 1B, il est reconnu comme « toxique pour la reproduction ». En conséquence, il sera impossible de continuer à l’utiliser dans vos séances de manucure préférées.

Ce que cela change

À partir du 1er septembre 2025, il sera interdit de :

Mettre sur le marché des produits contenant du TPO.

Mettre à disposition ces produits, même aux professionnels.

Utiliser ces produits dans les prestations en salon.

Autrement dit, votre manucure semi-permanente classique ne sera plus la même, et les stocks existants devront être retirés. « Aucune exception, aucun délai pour écouler les produits » : la règle est claire.

Le règlement « Omnibus VII »

Le TPO était très apprécié pour sa capacité à créer un fini « impeccable » et brillant en quelques minutes seulement. Sauf que cette efficacité n’est pas anodine : elle est liée à sa composition chimique, qui permettait un durcissement rapide sous lampe UV ou LED. Les données scientifiques ont désormais démontré que l’exposition à cette substance pouvait présenter des risques pour la reproduction. Face à ces nouvelles preuves, l’Europe a donc tranché : mieux vaut prévenir que guérir.

Cette interdiction s’inscrit précisément dans le cadre du règlement européen « Omnibus VII », publié en mai 2025. Ce texte vise à retirer du marché toutes les substances cosmétiques classées CMR (cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction). Selon la DGCCRF, « plusieurs ingrédients sont régulièrement évalués et peuvent être interdits dès que de nouvelles données scientifiques apparaissent ». L’objectif est simple : protéger les consommateurs et consommatrices tout en encourageant l’innovation vers des produits plus sûrs.

Le moment idéal pour passer au green

Cela peut représenter un petit changement dans vos habitudes, mais c’est aussi une opportunité de découvrir de nouvelles marques et de nouveaux produits. Les vernis semi-permanents « green », comme ceux proposés par Manucurist, sont par exemple une excellente alternative. Ces produits ne contiennent pas de TPO, mais offrent le même rendu brillant et durable, tout en étant respectueux de votre santé. Vos ongles, eux aussi, vous diront merci !

Adopter ces alternatives, c’est aussi s’inscrire dans une démarche positive et consciente. Il ne s’agit pas de se priver de vernis, simplement de choisir des options qui subliment vos mains sans compromettre votre bien-être. Vous pouvez continuer à vous faire plaisir, à expérimenter des couleurs vibrantes, à créer des designs originaux, tout en sachant que votre routine est plus sûre et plus saine.

Du côté des professionnels, cette interdiction va pousser les salons à explorer de nouvelles formulations et à mettre en avant des produits plus responsables. Les clientes et clients pourront alors profiter d’une manucure semi-permanente qui respectera la peau, les ongles et l’environnement.

En résumé, considérons cette évolution non pas comme une restriction, mais comme un véritable appel à l’innovation. Le choix est vaste : des vernis semi-permanents green aux kits complets pour les professionnels, vous pouvez continuer à profiter de vos poses favorites. Vos mains méritent le meilleur : brillance, couleur et santé. Votre corps vous remerciera !