Disse trinnene kan bidra til at duften varer hele dagen

Parfyme er en personlig glede, men det er på ingen måte en forpliktelse. Uansett kjønn eller alder står du fritt til å bruke den ... eller ikke. Hvis du liker å bruke den, kan imidlertid noen få enkle trinn utgjøre hele forskjellen i å nyte favorittduften din fra morgen til kveld.

Godt hydrert hud, parfymens beste allierte

Du har kanskje allerede lagt merke til at parfyme falmer raskere på tørr hud. Dette er normalt: godt hydrert hud beholder duftnotene bedre. Før du påfører parfyme, bruk en uparfymert fuktighetskrem eller en bodylotion som matcher duften din hvis merket tilbyr en. Dette trinnet skaper en base som hjelper duften å vare lenger uten å forstyrre balansen.

Fokuser på pulspunktene

Ikke alle områder av kroppen sprer duft på samme måte. Områder der kroppsvarmen er høyere lar notene utfolde seg gradvis utover dagen. Fokuser derfor på håndleddene, nakken, bak ørene, innsiden av albuene eller bak knærne. Det er ikke behov for flere spray: noen få velvalgte steder er nok til å nyte et behagelig duftspor.

Glem refleksen av å gni håndleddene dine

Det er en nesten automatisk gest, men det er best å unngå den. Ikke gni håndleddene mot hverandre etter at du har sprayet parfymen. Denne bevegelsen kan endre duftmolekylene og endre hvordan den utvikler seg på huden. Den mest effektive måten er å la parfymen tørke naturlig, uten å berøre den.

Klær kan forlenge våkentiden

Tekstiler har en tendens til å holde på lukt lenger enn huden. Et lett spray på klær kan derfor hjelpe parfymen din til å vare hele dagen. Vær imidlertid forsiktig med delikate eller veldig lyse tekstiler, som kan sette flekker.

En godt bevart flaske forblir mer effektiv.

Måten du oppbevarer parfymen din på påvirker også kvaliteten over tid. Varme, fuktighet og lyseksponering kan endre sammensetningen. Ideelt sett bør flasken oppbevares på et tørt og temperert sted, unna direkte sollys. I motsetning til hva mange tror, er badet vanligvis ikke det beste stedet på grunn av temperatur- og fuktighetssvingninger.

Konsentrasjon utgjør også en forskjell

Hvis du ser etter en duft som varer i flere timer, bør du sjekke konsentrasjonen før du kjøper den. En eau de parfum inneholder flere duftessenser enn en eau de toilette, noe som vanligvis gjør at den varer lenger på huden. Selvfølgelig avhenger levetiden også av parfymens sammensetning og hudtypen din, men dette kriteriet er fortsatt en god indikator for å velge en mer vedvarende duft.

Ved å kombinere godt hydrert hud, påføring på de riktige punktene og noen få enkle vaner, er det mulig å forlenge holdbarheten til parfymen din naturlig. Dette lar deg nyte favorittduften din lenger, hvis du liker å bruke parfyme, samtidig som du husker at parfyme fremfor alt er et personlig valg, uavhengig av kjønn eller alder.