Disse fordelene med sjøvann på huden blir ofte oversett.

Å svømme i havet gir en uforlignelig følelse av frihet og friskhet. Utover denne sommergleden finnes det uventede skjønnhetsfordeler. Sjøvann er rikt på mineraler og har lenge blitt brukt til å pleie huden og fremme velvære.

En komposisjon rik på marine skatter

Sjøvann tiltrekker seg mye oppmerksomhet, hovedsakelig på grunn av sin naturlige rikdom. Det inneholder en rekke mineraler og sporstoffer som magnesium, kalium, kalsium og natrium. Disse komponentene minner om visse elementer som finnes i kroppen vår, og har vært sentrale i thalassoterapibehandlinger siden antikken. Disse mineralene bidrar til å gjøre sjøvann til en komplett sensorisk opplevelse: huden drar nytte av kontakt med et naturlig miljø, mens svømming gir et ekte øyeblikk av avslapning.

En mild, naturlig skrubb

Etter en svømmetur merker mange den behagelige følelsen av mykere og glattere hud. En grunn? Havsalt kan fungere som en naturlig eksfolierende behandling. I kontakt med huden kan saltkrystallene, kombinert med vannets bevegelse og sandens friksjon, forsiktig fjerne døde hudceller som har samlet seg på overflaten av epidermis. Resultatet: hud med en fløyelsmyk følelse. Denne effekten er selvfølgelig skånsom og erstatter ikke en skikkelig eksfolierende behandling.

En støtte som verdsettes av noen sensitive hudtyper.

Sjøvann er også kjent for å bli innlemmet i visse tilnærminger knyttet til komforten til hud som er utsatt for ubehag som psoriasis eller eksem . Mange opplever en følelse av forbedring under opphold ved sjøen. Denne praksisen, kalt klimatoterapi, er avhengig av kombinasjonen av flere elementer: saltvann, sjøluft, solskinn og et miljøskifte. Imidlertid er hver hud unik. Reaksjoner kan variere fra person til person, og dermatologisk overvåking er fortsatt viktig ved hudproblemer.

En avslappende pause som er bra for huden

Fordelene ved havet er ikke begrenset til dets sammensetning. Å svømme i havet, lytte til lyden av bølgene og puste inn sjøluften gir en ekte flukt. Denne følelsen av ro kan også ha en indirekte positiv innvirkning på huden. Stress kan faktisk påvirke dens balanse og utseende. Å ta seg tid til å roe ned, puste og nyte et naturlig miljø er derfor en del av en helhetlig velværerutine.

Noen forholdsregler for å beskytte huden din

Selv om sjøvann gir mange fordeler, krever det også litt pleie. Salt kan ha en tendens til å tørke ut huden, spesielt etter langvarig eksponering. For å holde huden komfortabel og smidig etter bading, anbefales det å skylle med ferskvann for å fjerne saltrester, og deretter bruke en fuktighetskrem for å styrke hudens beskyttelsesbarriere. Tilstrekkelig solbeskyttelse er også viktig for å nyte solen på en trygg måte.

Sjøvann er mineraliserende, eksfolierende og avslappende, og kan bli en sann alliert for huden din i ferien. Ved å legge til rette for rutinen etter hver svømmetur kan du nyte fordelene samtidig som du bevarer hudens naturlige balanse. En fantastisk måte å kombinere nytelse, friskhet og velvære til bølgenes rytme.