Fett hår: denne feilen under sjamponering kan være årsaken, ifølge en ekspert

Tips og triks
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Karolina Grabowska/Pexels

Mange lider av fett hår kort tid etter sjamponering, og dette er ofte ikke et spørsmål om hygiene, men snarere en uegnet hårpleierutine. En veldig vanlig feil under hårvask kan faktisk oppmuntre til talgproduksjon og raskt føre til at håret blir fett igjen.

Hvorfor blir håret mitt fett så fort?

Fett hår skyldes overproduksjon av talg i hodebunnen, et fenomen som kan påvirkes av naturlige faktorer som genetikk, hormoner eller til og med kosthold. Et viktig element som ofte overses er hvordan du vasker håret: for sterke sjampoer eller for hyppig vask kan forstyrre hodebunnens naturlige balanse.

En vanlig feil når du sjamponerer

I motsetning til hva mange tror, vil det ikke løse problemet å vaske håret hver dag eller skrubbe hodebunnen kraftig; det kan faktisk forverre det. Hver vask fjerner noe av hodebunnens beskyttende hydrolipidiske film, som for å kompensere kan produsere enda mer talg, noe som skaper en ond sirkel der håret blir fett enda raskere.

På samme måte kan bruk av svært sterke sjampoer gi en umiddelbar følelse av friskhet, men på lang sikt setter det hodebunnen i ubalanse og oppmuntrer til økt talgproduksjon.

Hvordan unngå denne feilen

For å bekjempe fett hår permanent, anbefaler eksperter flere enkle justeringer:

  • Spor håret med jevne mellomrom: I stedet for å vaske håret hver dag, bør du sikte på to til tre ganger i uken for å la hodebunnen gjenopprette balansen.
  • Valg av passende sjampo: et skånsomt produkt, spesielt utviklet for fett hår, bidrar til å rense uten å tørke ut eller irritere hodebunnen.
  • Påfør sjampoen forsiktig: masser forsiktig med fingertuppene, uten å gni for hardt, og fokuser på hodebunnen i stedet for lengdene på håret.
  • Skyll grundig: en grundig skylling med lunkent eller litt kaldt vann bidrar til å fjerne produktrester som kan tynge ned håret.

Utover sjampo

Andre tiltak kan også bidra til å begrense følelsen av fett hår: unngå for varmt vann som stimulerer talgproduksjonen, ikke påfør rike behandlinger på hårrøttene, og bruk noen ganger tørrsjampo mellom hårvaskene for å absorbere overflødig olje uten å vaske mer.

Ved å korrigere denne grunnleggende feilen i vaskerutinen din og bruke skånsommere og mer målrettede grep, er det ofte mulig å redusere overdreven talgproduksjon og bruke flere sjampoer, for synlig mindre fett hår og en mer balansert hodebunn.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
