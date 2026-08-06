Denne typen manikyr ser ut til å bli sesongens must-have.

Etter år dominert av avrundede former og diskrete finisher, gjør en ny silhuett comeback. Mer grafisk, mer selvsikker og fortsatt elegant, er den firkantede manikyren formen å se etter denne sommersesongen. En trend inspirert av 2000-tallet, gjenoppdaget med et mer moderne preg.

Den storslåtte tilbakekomsten av en form full av karakter

Negler med myke konturer og nesten usynlige farger har lenge regjert. I dag er det tid for en forandring med en form som gir et dristigere statement: den firkantede neglen. Med sin rette kant, rene linje og veldefinerte struktur, tilbyr denne manikyren en elegant effekt uten å kreve en komplisert rutine. Hemmeligheten? Den leverer et rent, elegant og lett tilpassbart resultat, enten du foretrekker minimalistisk utseende eller mer originale design.

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Kvadrat eller squoval: en subtil, men essensiell forskjell

Ikke alle firkantede former ser like ut.

Squoval-formen, en blanding av «kvadratisk» og «oval», beholder essensen av firkanten samtidig som den avrunder hjørnene litt. Den gir et mykere og mer naturlig utseende, spesielt verdsatt på korte negler.

Den ekte firkantede utgaven, derimot, er avhengig av skarpe vinkler og en dristig geometri. Det er denne mer strukturerte versjonen som spesielt tiltrekker seg oppmerksomhet denne sesongen, selv om den mykere iterasjonen fortsatt er et utmerket alternativ for de som foretrekker en mer delikat finish.

En form som fremhever mange neglestiler.

Den firkantede neglen passer spesielt godt til mellomlange til lange negler, hvor formen kan komme til fulle. Den fremhever også smale, jevne neglesenger på en vakker måte, og skaper et inntrykk av harmoni. Hvis neglene dine er veldig korte, vil resultatet naturlig nok ligne en skjev form. For slanke fingre kan en litt mykere versjon gi visuell balanse samtidig som den strukturerte følelsen av trenden opprettholdes.

Som med alle skjønnhetstrender er det viktigste å velge hva du liker og hva som passer deg. Enten du elsker neglene dine, pynter dem,endrer formen deres eller bare lar dem være naturlige, er alle alternativer gyldige. En trend er en inspirasjon, aldri en forpliktelse.

Hemmeligheten bak en vellykket firkant: presis filing

For å oppnå en vakker firkantet form er teknikk nøkkelen. Filen må lage en perfekt rett kant med glatte, presise strøk. Sidene formes deretter for å opprettholde rene, balanserte vinkler. Kontrollerte bevegelser er å foretrekke fremfor en altfor energisk frem-og-tilbake-bevegelse, som kan svekke neglen. En siste finpuss med en poleringsblokk forfiner konturene og skaper en harmonisk overflate.

Neglebånd: et skjønnhetstrinn som ikke må glemmes

En vakker manikyr handler ikke bare om neglens form. Forberedelse spiller også en avgjørende rolle. Riktig tilbakeskutte neglebånd avdekker neglens rot og skaper en illusjon av ekstra lengde. Dette lille trinnet utgjør hele forskjellen: det resulterer i et renere utseende og fremhever den firkantede formen. Et enkelt grep som forvandler manikyrens helhetlige utseende.

Til syvende og sist er den firkantede neglen tiltalende fordi den passer til så mange stiler: ensfargede farger, en moderne fransk manikyr, livlige fargetoner eller kreative detaljer. Den vakreste manikyren er imidlertid alltid den du føler deg komfortabel i. Hvis du foretrekker runde former, korte negler, subtile farger eller til og med naturlige negler, er det også helt greit.