«Smink deg som en kvinne på din alder»: Hun svarer med tung sminke

Verden har i en stund mistet fargen sin, og det samme har ansiktene våre. Skimrende øyenskygger har forsvunnet fra øyelokkene våre, og leppepomader prøver å etterligne vår naturlige fargetone, og reduserer fantasien til et enkelt lag med glans. Mens den rene jente-estetikken gjenspeiles i speil, bryter noen kreative sjeler med dette beige og brune utseendet. Innholdsskaperen @divineswimming beviser at det aldri er for sent å bruke de fargede pudderene i palettene dine.

Bringer farge tilbake til midten av ansiktene

På bare noen få år har vi gått fra en verden mettet med farger til et sterilt miljø, fratatt sin livlighet. Selv sminken følger denne monotone og dessverre upersonlige kunstneriske retningen. Den rene jenta setter tonen foran speilet. Hennes diskrete stil har nesten blitt den absolutte standarden.

De minimalistiske veiledningene på sosiale medier har fått oss til å tro at farger er for ekstravagante for hverdagsantrekk og til og med visuelt aggressive. Mens moderasjon var normen på 2000-tallet, toner alle ned sminkepenselstrøkene sine i dag. Så de mest livlige og lovende øyenskyggene i sminkepungene våre forblir urørte. Vi bruker dem bare til en stor begivenhet, en spesiell anledning eller nyttårsaften. Vi venter til vi har en god grunn til å bruke dem uten å risikere å se ut som en klovn.

Omvendt blir en kvinne som drysser øynene sine med grønt, rosa eller gult og ikke følger dagens skjønnhetstrender utsatt for de mest vulgære adjektiver. Som om den minste innfallsvinkel var uprofesjonelt, billig eller barnslig. Farge kan være en forferdelig tabbe i henhold til samfunnsnormer. Likevel, for de mest kreative blant oss, som Simone fra @divineswimming-kontoen, er det et essensielt element, et tilbehør i seg selv, en refleksjon av personligheten hennes. Hun nekter å la dikteringer påvirke huden hennes og har til hensikt å bruke opp hver eneste smule av sine mest pigmenterte øyenskygger.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Simone 🦋 (@divineswimming)

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Simone 🦋 (@divineswimming)

En makeover trenger ikke å være i samsvar med en ordre.

Simone, en ekte hudmaler, ser ansiktet sitt som et blankt lerret, ikke som en kopi av et skjønnhetsideal. Og kunstverket hennes er antitesen til påtvunget minimalisme. Den unge kvinnen, hvis fantasi styrer hver eneste gest, nøyer seg ikke med en rosenrød rouge og en linje som går i ett med huden. Mens kvinneblader og selverklærte skjønnhetsdronninger på internett kombinerer sparsomme lepper med minimal øyesminke, fyller Simone hvert tomme rom i hennes matte hudfarge med mønstre , neontrykk og regnbuekonstellasjoner.

Mange ville dømme sminken hennes som karnevalsaktig, glorete eller for umoden for alderen hennes. Samfunnet har raskt lært oss å forveksle kreativitet med eksentrisitet. Farger, organiske former, stjerner eller psykedeliske blomster er tegn på stor frihet, ikke mental retardasjon.

I en verden som søker å homogenisere alle kvinner, velger Simone å være seg selv. «Ingen får diktere hva som er «normalt» eller ikke», minner hun oss jevnlig på, med øyne som ligner sommerfugler eller et slående blikk. Fordi sminke aldri skal være noe vi blir påtvunget, men snarere et bevisst valg, basert på våre egne personlige regler. Simone bruker det ikke for å skape et nytt utseende eller ligne på noen andre, men for å ha det gøy, fortelle historien sin, uttrykke stilen sin. Og det i seg selv er et vakkert eksempel på å gi slipp.

La oss sette en stopper for den rene jentekulten

Med sine rosenrøde kinn, knapt markerte lepper og uskyldige øyne, sminket uten egentlig å være sminket, ga den rene jenta en illusjon av en tilbakevending til naturlighet. Denne omhyggelig utformede estetikken, som tilsynelatende krevde liten innsats foran speilet, ble imidlertid en del av vanene våre og fikk all annen sminke til å se grotesk og uelegant ut.

Likevel ligger det bak denne tilsynelatende enkelheten et reelt imperativ. Man må ha en perfekt jevn hudtone, disiplinerte øyenbryn, subtilt fyldige lepper og delikat fremhevede kinn. Ingenting skal være malplassert, ingenting skal være iøynefallende, ingenting skal avsløre den minste ufullkommenhet. Selv «naturlig» virker nå underlagt et sett med spesifikasjoner.

Å se de samme ansiktene stadig vekk på skjermene våre får oss til å glemme at sminke også kan være en lekeplass. Hvorfor skal elektrisk blått være forbeholdt karneval, lilla til fester eller glitter til nyttårsaften? Hvorfor skal en kvinne vente til en spesiell anledning før hun bruker fargen hun liker på øyelokkene sine?

Sminke kjenner ingen alder, og det finnes absolutt ingen universelle regler for hvordan man bruker den. Den kan være subtil eller dramatisk, monokrom eller flerfarget, sofistikert eller fullstendig ekstravagant. Så lenge den gjenspeiler noe om brukeren, har den allerede oppfylt sin hensikt. Livet er trist nok uten å måtte leve det i nyanser av grått, beige eller nude. Det er ikke nødvendig å legge til et nytt lag i ansiktet ditt.