Disse tre sminkefeilene kan være årsaken til den «kakeaktige» effekten på huden

Du sminker deg forsiktig om morgenen, men noen timer senere ser hudtonen din tykkere og mindre jevn ut, og foundationen fremhever visse områder? Ikke bekymre deg, det er ikke uunngåelig. Selv om sminke naturlig endrer seg i løpet av dagen, kan noen få vaner forsterke denne «kakeaktige» effekten. Den gode nyheten er: de er enkle å korrigere.

Først et viktig poeng: huden din er levende

Før du føler deg skyldig eller tviler på favorittfoundation-en din, husk én ting: det er helt normalt at sminke forandrer seg i løpet av dagen. Huden din er ikke et Photoshop-filter, og det er heller ikke en filmkarakters hud. Den er levende, den produserer talg, den dehydrerer, den smiler, den snakker ... og sminke følger naturlig disse endringene.

Med mindre du bruker ultrafaste produkter i lag, er det umulig å opprettholde en perfekt glatt hudtone hele dagen. Noen få triks kan imidlertid forhindre at sminken krøller seg eller blir tung. Det første er å velge produkter som passer til hudens behov. Dette er grunnlaget for en feilfri finish.

Feil nr. 1: Forsømmer hydrering

Dette er sannsynligvis den vanligste feilen. Når huden mangler fuktighet, oppstår det små tørre flekker på overflaten. Foundation fester seg deretter ujevnt til disse flekkene, og skaper klumper av produktet, spesielt rundt nesen eller på haken.

Den beste fremgangsmåten? Påfør en fuktighetskrem som er egnet for huden din før sminke, og vent deretter to til tre minutter. Denne korte ventetiden lar fuktighetskremen absorberes ordentlig. Hvis du påfører foundation med en gang, kan teksturen blandes, noe som kan gå utover holdbarheten og finishen.

Feil nr. 2: Prøver å kamuflere alt med mer produkt

Når du opplever rødhet eller kviser, er det fristende å legge et lag med foundation til, deretter litt concealer, før du pudderer. Dette er imidlertid ofte det som gir det karakteristiske tykke, «kakeaktige» utseendet.

En mer effektiv teknikk er å påføre et tynt lag med foundation over hele ansiktet, og deretter bare forbedre de områdene som virkelig trenger det. Ved å klappe produktet forsiktig i stedet for å smøre det utover, blander teksturen seg mye mer naturlig med huden.

Feil nr. 3: Pudring av hele ansiktet

Pudder er en utmerket alliert ... forutsatt at det brukes sparsomt. Å påføre det på kinnene eller under øynene når det ikke er nødvendig, kan skape et tørrere utseende og fremheve fine linjer eller naturlige hudrynker.

Ideelt sett bør du spare pudder til områder som har en tendens til å bli blanke, ofte T-sonen (panne, nese og hake). Bruk en stor, lett børste til å påføre et tynt lag med produkt i stedet for å presse en stor mengde pudder ut i ansiktet.

Hvordan fikse en "kakeaktig" effekt på noen få minutter?

Hvis sminken din allerede har begynt å krølle seg, trenger du ikke å begynne helt på nytt. Noen få sprut vann fra en sprayflaske, holdt på trygg avstand, kan gjenopprette produktets smidighet. Klapp deretter forsiktig på huden din med en litt fuktig svamp for å blande sminken. Nøkkelen er å unngå gniing: lett trykk er alt som skal til for å oppnå en mer naturlig finish.

Detaljene vi ikke alltid tenker på

Børster og svamper spiller en like viktig rolle som produktene som brukes. Når de er dekket av sminkerester, påfører de produktet mindre jevnt og kan føre til klumper eller linjer. Å rengjøre dem én gang i uken er vanligvis nok for å opprettholde en jevnere påføring.

Til syvende og sist skyldes den «kakeaktige» effekten sjelden selve foundationen. Den avhenger først og fremst av hudens forberedelse, mengden produkt som påføres og hvordan hver tekstur brukes. Ved å fukte huden, favorisere tynne lag og kun målrette produkter der det er nødvendig, maksimerer du sjansene dine for å nyte en strålende hudtone lenger ... samtidig som du lar huden puste naturlig.