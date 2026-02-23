Hun tilpasser sminken sin til partnerens fargeblindhet: en inkluderende tilnærming som reiser spørsmål.

Med grønn rouge og blått rundt leppene ser sminken hennes nesten klovneaktig ut ved første øyekast. Likevel ser ikke partneren hennes et karnevalsutseende, men en perfekt stelt kvinne. I et forhold med en fargeblind mann som ikke ser verden i de samme fargene, snudde denne skjønnhetsavhengige øyesminken sin for kjæresten sin.

Sminke fra en fargeblind persons synspunkt

Kinnbeina hennes er dekket med grønt pudder, leppene er utsmykket med isblått, og øynene hennes er sminket i regnbuens farger. Hennes flerfargede estetikk er ikke en refleksjon av en trendende emneknagg eller et tegn på kreativ galskap. Det er et vakkert spill av kontraster, spesielt designet for visjonen til hennes fargeblinde partner. Denne kunstneren, som utmerker seg innen kosmetisk kunst og maler ikke på lerret, men på hud, pryder ansiktet sitt ved å sette seg inn i partnerens sko, som lever med et permanent filter over øynene.

Dessuten gir sminken hennes, som uten ytterligere forklaring virker som et eventyrlig varemerke eller en signatur fra catwalken, en illusjon av å se gjennom et termisk kamera. Den fremkaller også de sterkt pigmenterte maleriene fra den surrealistiske epoken. Selv om denne sminken virker uvanlig, til og med fantastisk, for øyne som er vant til nakne hudtoner og rosenrøde kinn, er den helt vanlig og virker «nøytral» for fargeblinde øyne.

Naturligvis, siden fargeoppfatning ikke er det samme. Å være fargeblind handler ikke om å se verden i svart-hvitt, men snarere å se den med en litt annen palett. Og med noen få penselstrøk viser denne stylisten, @liladrogo , oss hvordan verden til fargeblinde ser ut, en tilstand som rammer 8 % av menn.

Øke bevisstheten om fargeblindhet gjennom sminkekunsten

Grønne kinn? De ser rosenrøde ut for ham. Isblå lepper ? De får en varm fargetone som han kan se tydeligere. Lyse farger på øynene? Et visuelt triks designet for å skape, innenfor synsfeltet hans, et harmonisk sminkeutseende.

Å tilpasse sminken din slik at partneren din fullt ut kan sette pris på nyansene, er å anerkjenne deres sensoriske virkelighet. Sminke presenteres ofte som en personlig handling, en måte å uttrykke sin individualitet på. Her blir det også en bro mellom to oppfatninger av verden. En måte å si: «Jeg vil se gjennom dine øyne.»

Fargeblindhet er ikke bare en morsom anekdote om sokker som ikke passer sammen; det er en annen måte å oppfatte verden, følelser og nyanser på. Gjennom sminkekunsten gjør hun det usynlige synlig. Hver dag må fargeblinde mennesker stadig tilpasse seg miljøet vårt og vårt visuelle språk. Selv om byrommene blir stadig mer grå, er det fortsatt trafikkskilt og piktogrammer å tyde. Utover å bare erklære kjærligheten sin med noen få blyanter og en tilpasset sminkeapplikasjon, formidler denne innholdsskaperen et sterkt budskap om å omfavne annerledeshet.

En ny måte å tenke skjønnhet på

Dette trekket reiser også et bredere spørsmål: hva om skjønnhetsindustrien bedre integrerte problemet med fargeblindhet? Paletter kan testes i henhold til ulike visuelle persepsjoner. Sminkeapper kan tilby filtre som simulerer fargeblindt syn.

I dag er de fleste kampanjer og trender utformet for et «standardisert» syn på farge. Likevel ser millioner av mennesker verden annerledes. Denne videoen, uten noen aktivistiske pretensjoner, fremhever en ofte oversett virkelighet.

Det er en romantisk gest verdt mer enn alle verdens roser, men også en vakker, mer uttrykksfull og mer realistisk tolkning av fargeblindhet. Sminke, ofte beskyldt for å trivialisere utseende, blir et verktøy for å formidle andre sensoriske realiteter. Dermed reagerer ikke skjønnhetsentusiasten på en trend, men på et presserende behov for representasjon (og farge).