Halloween nærmer seg, og vi leter alle etter det perfekte utseendet for å gjøre et varig inntrykk. Piratsminke for kvinner er fortsatt en klassiker som appellerer til tusenvis av cosplayere hvert år.

Enkel å lage, den passer alle kroppstyper og stiler. Her er vår komplette trinnvise veiledning.

Hvorfor velge et piratantrekk for kvinner til Halloween?

Piratfiguren legemliggjør frihet, dristighet og mystikk. Anne Bonny , den berømte irske sjørøveren fra 1700-tallet, er fortsatt en av de mest ikoniske kvinnelige skikkelsene innen piratvirksomhet.

Historien hennes inspirerer fortsatt mange kostymer og sminkedesign i dag.

Siden utgivelsen av filmen Pirates of the Caribbean i 2003 har manien etter piratantrekk aldri avtatt.

Ifølge en studie fra American National Retail Federation er piratkostymet konsekvent blant de fem mest populære kostymene som brukes på Halloween.

Det vi elsker med dette temaet er den store fleksibiliteten. Du kan lage en glamorøs, skummel eller finurlig pirat-sminke for kvinner , avhengig av humøret ditt. Det passer alle kroppstyper, uten unntak.

Det viktigste for å perfeksjonere piratsminken din

Før du starter vår piratsminkeveiledning for kvinner, må du samle de riktige produktene. Her er en liste over viktige ting du bør ha for hånden:

En matt base , en foundation litt lysere enn din naturlige hudtone, brun, svart og kobberfarget øyenskygge, presis svart eyeliner, svart kohl, en dyp rød eller burgunderfarget leppestift, mørk konturering for å hule kinnbeina, falskt arr eller flytende lateks (valgfritt), og til slutt en langvarig sminkespray.

For de som ønsker å fremheve den dramatiske naturen til utseendet, vil et skjegg eller lateksdetaljer gi en ekstra teatralsk dimensjon.

Dette tilbehøret kan enkelt finnes i butikker som spesialiserer seg på scenesminke eller på nett.

Steg-for-steg-veiledning: hvordan lage en vellykket pirat-sminke for kvinner

Trinn 1: Forbered og farg ansiktet

Vi begynner med å gi huden grundig fuktighet. Deretter påfører vi en matt foundation som er litt lysere enn din vanlige farge.

Dette gir huden et slitent, aldret utseende, slitt ned av stormer og eventyr til sjøs.

Form ansiktet ditt med en mørk bronzer eller kontur. Hul ut kinnene, tinningene og sidene av nesen for en dramatisk effekt. Dette trinnet gir sminken din umiddelbart en sterk karakter.

Trinn 2: Tren øynene intensivt

Øynene er hjertet i kvinners piratsminke . Påfør en mørkebrun øyenskygge over hele øyelokket. Blend ut mot folden med en kobber- eller rustfarget nyanse.

Tegn deretter en tykk, litt uregelmessig linje med svart eyeliner på det øvre øyelokket. Forleng den til det ytre øyekroken for en katteaktig og selvsikker effekt.

Påfør rikelig med svart kohl på det nedre øyelokket, og la det gni litt ut for en autentisk «nautisk» effekt.

Vi anbefaler å bruke voluminøse falske øyevipper for å intensivere utseendet. Vannfast svart maskara vil fullføre utseendet og vare hele kvelden.

Trinn 3: Arr og karakteristiske detaljer

Det er her piratsminken vår virkelig kommer til sin rett. Et falskt arr på kinnet eller pannen forsterker umiddelbart karakterens eventyrlystne utseende.

Bruk flytende lateks til å danne en liten blemme, og fargelegg den deretter med røde og brune øyenskygger.

Du kan også tegne små, uregelmessige linjer med eyeliner for å simulere riper. Noen få brune flekker rundt nesen etterligner solbrenthet og sjøvind. Disse små detaljene utgjør hele forskjellen.

Trinn 4: Forbedre leppene

Velg en blodrød, burgunderfarget eller plommefarget leppestift til leppene dine. Dette valget forsterker kontrasten med blek hud og røykfylte øyne.

Tegn omrisset med en matchende blyant for et rent og effektfullt resultat.

For en villere versjon, la kantene være litt uperfekte . En pirat tilbringer ikke dagene sine foran et speil, og det er nettopp det som gjør utseendet så uttrykksfullt.

Trinn 5: Fest og tilbehør til utseendet

Spray en langvarig sminkespray over hele ansiktet. Dette viktige trinnet sørger for at utseendet ditt holder seg på plass hele kvelden, selv i festlige omgivelser.

Fullfør deretter figuren med noen få målrettede tilbehør. Et skjerf knyttet på hodet , dinglende øredobber og en øyelapp er nok til å umiddelbart fremkalle verdenen på åpent hav.

Tilpasser piratsminke til alle antrekk

Det som gjør denne piratsminkeopplæringen for kvinner så verdifull, er at den er kompatibel med mange antrekk.

Fra lange kjoler til strukturerte capri-dresser , og til og med kortere, mer avslappede antrekk, tilpasser sminke seg perfekt.

Vi tenker spesielt på koordinerte antrekk der intens sminke står i kontrast til et løst og komfortabelt antrekk .

Dette samspillet av kontraster skaper et sterkt og minneverdig visuelt resultat, uavhengig av hvilken klesstil som velges.

Våre nyeste tips for et feilfritt resultat

Test alltid sminken din dagen før Halloween for å sjekke om den holder og justere eventuelle detaljer. Pakk et lite touch-up-sett med kohl og setting spray til kvelden.

Hent gjerne inspirasjon fra ikoniske representasjoner av kvinnelige pirater i populærkulturen for å personliggjøre din versjon.

Hver detalj teller for å bygge en sammenhengende og fengslende karakter.

Med denne trinnvise piratsminkeopplæringen for kvinner har vi alle nøklene til å forvandle Halloween-kvelden til et ekte pirateventyr , minneverdig og fullt ut omfavnet.