Nylig syk: bør jeg kaste all sminken min?

Du har nettopp kommet deg etter en stygg influensa eller en svekkende infeksjon, og du går tilbake til skjønnhetsrutinen din som om ingenting har skjedd. Likevel kan det hende du har etterlatt bakterier på tuppen av leppestiften eller maskarakosten. Er dette en myte om engstelig hygiene eller en realitet? En ekspert vurderer dette.

Å kaste sminke etter sykdom: overdrevent?

Midt på vinteren formerer virus og bakterier seg. Du har kanskje opplevd dette selv nylig. Men når du blir syk, er ikke ditt første instinkt nødvendigvis å kaste sminken. Hvorfor? Fordi du føler at du kaster bort penger og sløser med produkter.

La oss innse det, det er utrolig hjerteskjærende å kaste bort en knapt brukt Urban Decay- palett eller en nyåpnet, ripete leppestift. Så mye at du kanskje til og med beholder brukt sminke etter utløpsdatoen. Du pusser allerede ned øyenskyggene dine til siste liten og spisser kohlblyantene dine til de er såre at du knapt kan holde dem, så du har ikke tenkt å ofre sminken din bare for en enkel, forbigående forkjølelse.

Og du tar feil. «Sminkeprodukter som påføres direkte på huden kan inneholde bakterier. Levetiden deres avhenger av mikroorganismen, men du må anta at de kan vare så lenge du eier produktet», forklarer kosmetisk kjemiker Perry Romanowski i Today magazine. Med andre ord, når et produkt kommer i direkte kontakt med huden din, samler det opp smuss og blir på en måte tilsvarende pasient null. Konserveringsmidler, selv om de ofte blir kritisert, lar deg «sterilisere» produktene dine på lang sikt og unngå denne onde sirkelen.

Når bør du egentlig kaste sminken din?

Beklager å måtte si det, men du må nesten helt sikkert kvitte deg med de fargede leppepomadene dine, spesielt hvis de har en applikator. De er de mest «smittsomme» skjønnhetsproduktene i sminkepungen din. Og som ekspertene minner oss på: «Forebygging er bedre enn kur, gang på gang.» Disse produktene, som du svinger som et skjønnhetsvåpen, er grobunn for mikrober, og disse sovende bakteriene vil sannsynligvis reaktiveres med spytt.

«Hvis du nettopp har vært forkjølet, ville jeg ikke kastet all sminken din, men jeg ville råde deg til å erstatte eller legge til side leppeproduktene du brukte mens du var syk», råder Dr. David Lortscher, en spesialist i hudpleie, til Today.

På den annen side er produkter som påføres med håndflaten før du berører ansiktet mindre risikable. Dette gjelder spesielt pumpefoundations og kremblush i potter. Eksperter påpeker også at immunforsvaret ditt skal gjøre jobben sin og forhindre tilbakefall, med mindre du har et svekket immunforsvar.

Det spesifikke tilfellet med øyesykdommer

Det er ikke rom for forhandlinger her. Hvis du har en stye eller konjunktivitt, er det best å si farvel til dine essensielle øyepleieprodukter. Ellers vil det medisinske scenariet gjenta seg i det uendelige, og øyedråper vil bli en daglig foreteelse. Det vil du ikke. Disse virusene som tåker synet ditt en stund er svært resistente, og i motsetning til andre dør de ikke av kontakt med gjenstander.

Så hvis du dekker vippene dine med en forurenset mascarakost, vil ikke øynene dine tilgi deg, og øyeprøven du nettopp unnslapp vil begynne på nytt. Gjør derfor en liten sminke-detox for å bevare din dyrebare synssans, og frisk opp sminkepungen din hvis du er i tvil. Flytende eyeliner, pudder- eller kremøyenskygge, mascara, blyant ... Ja, du må begå denne forbrytelsen og kaste alt. Og selvfølgelig må du sterilisere alle børstene dine (du vet, de du ikke har vasket siden du kjøpte dem). Hvordan? Med antibakteriell såpe, og gjenta prosessen en gang i uken.

Noen påminnelser om hygieneregler for sunn sminke

Eksperter benytter anledningen til å minne oss på noen gode kosmetiske fremgangsmåter. For det første, lån aldri ut sminken din (ikke engang til din beste venninne som trygler deg med sitt støvete pussansikt). En annen anbefaling for produkter i krukker: bruk en ren slikkepott til å påføre dem, ikke fingrene. Valgfritt, men ikke ubetydelig: skriv datoen du først brukte sminken din på en etikett for å sikre at du overholder utløpsdatoen som er angitt på det lille symbolet.

Å kaste sminken etter å ha vært syk er ikke noe for en «obsessive galning», men et forebyggende tiltak. Derfor er det fordelen med å fjerne noe av produktet fra ansiktet. Du synes kanskje det er lettere å omfavne «ingen sminke»-looken etter å ha lest denne artikkelen.