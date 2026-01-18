Negler som forandrer seg med hver eneste innfall? Fiksjon blir virkelighet

Hvis du vokste opp på 90-tallet, husker du sikkert de varmefølsomme neglelakkene som skiftet farge når de ble utsatt for sollys eller vann. Vel, dette er en skjønnhetsinnovasjon av et helt annet slag. Et merke har lansert smarte negler som du kan tilpasse med bare noen få klikk og tilpasse til humøret eller antrekket ditt. En science fiction-verdig dings som snart kommer til badet ditt.

Enda en bragd innen skjønnhetsteknologi

Se for deg en verden der du kan endre manikyren din etter eget ønske uten å måtte gå til en salong. En verden der denne skjønnhetssysselen ikke er et ork eller bortkastet tid, men en enkel formalitet. Et parallelt univers der du kan bruke kameleonnegler, som kan tilpasses med bare noen få klikk. Nei, dette er ikke det nye Black Mirror-manuset, og heller ikke manuset til en dystopisk skjønnhetshistorie. Det er virkelighet: teknologi gjør seg gjeldende i skjønnhetsrutinene våre og lover å gjøre ting enklere. Men er vi virkelig klare til å delegere dette delikate arbeidet til AI og forlate negleteknikeren vår?

Etter negler som kan presses på, viker de bruksklare neglene som konkurrerer i stadig mer forseggjorte design, og neglringer, avtakbare ornamenter, plass for smarte negler! Dette er den oppfinnsomme kreasjonen til oppstartsbedriften iPolish, som presenterte oppfinnelsen sin på Consumer Electronics Show (CES) 2026 i Las Vegas. Disse neglene overgår alt vi noen gang har opplevd. Neglelakk som skreller av for en slangeskinnseffekt og holografiske overlakk er barnemat sammenlignet med disse.

Du trenger ikke neglelakk eller penselstrøk for å forvandle neglene dine. iPolishs teknologi er banebrytende: den lar deg endre neglefargen uten å bruke løsemidler. Men hvordan gjøres alt? Disse neglene, som ligner vanlige negletupper, er beriket med elektroforetiske nanopolymerer. De selges med en «tryllestav» – eller rettere sagt en tilkoblet enhet – og forvandles via en mobilapp.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av iPolish (@ipolish_inc)

Digitale kunstnegler for en spesiallaget manikyr

Disse neste generasjons neglene, som overgår våre villeste drømmer og oppfyller fantasien om en rask manikyr, tilfredsstiller dette inderlige ønsket om individualitet. De kan retusjeres eksternt, uanstrengt og uten risiko for et nervesammenbrudd. For la oss innse det: å påføre neglelakk er en øvelse i tålmodighet der hver feil betyr å starte helt på nytt.

En demonstrasjonsvideo gir oss et klarere bilde av denne enhetens uendelige muligheter. Den unge kvinnen som modellerer enheten velger en farge fra den brede paletten og velger en nyanse som matcher hennes nåværende humør. Hun tar tak i den fantastiske dingsen sin, og foran øynene våre, fortsatt uvant med slike håndgrep, forvandles neglene hennes fra grønne til oransje. På ti sekunder har hun oppnådd det som tar oss en time. Denne skjønnhetsbehandlingen på forespørsel er enestående. Og negleteknikerne er allerede bekymret.

En futuristisk kreasjon som splitter meninger

Disse futuristiske neglene, som kunne ha vært en del av Trinitys kostyme eller ideen til en visjonær filmskaper, kan forhåndsbestilles før den offisielle lanseringen i juni. Prisen for en umiddelbar, tilpassbar manikyr? Et sett med 24 negler i 12 standardstørrelser, tryllestaven og en USB-C-ladekabel koster 95 amerikanske dollar.

Selv om disse sammenkoblede neglene fortsatt er under utvikling og ikke helt matcher det nitidige arbeidet til profesjonelle negleteknikere, varsler de en ny æra av skjønnhet: mer umiddelbar og assistert. I en tid med LED-masker og talende speil skaper de både entusiasme og skepsis. «Veldig nysgjerrig på å prøve dem», utbryter en. «Det er interessant for folk som er allergiske mot neglelakk», legger en annen til. Noen beklager imidlertid det endelige resultatet og synes det er litt for grovt til å bli virkelig verdsatt.

Disse høyteknologiske neglene, som er kompatible med vår hektiske livsstil, er ikke universelt populære. De er for avantgarde for skjønnhetsavhengige, som ser manikyr som en kunst, ikke en rask og enkel oppgave.