Kroppsglitter er tilbake på moten: her er hvorfor vi sier ja!

De har forsvunnet fra sminkepungene våre siden 2000-tallet, og nå er de tilbake i hjertet av skjønnhetsritualene våre. Glitter støver igjen kroppene våre og lyser opp silhuettene våre. Glitter er en levning fra svunne fester og våre første tenåringskvelder ute, og er for skjønnhet det salt er for matlaging: et strålende krydder for huden.

Kroppsglitter, renessansen

Dronningene av R&B og popdivaer rullet seg i gullstøv da de filmet musikkvideoer på 2000-tallet. De holdt ikke tilbake på de skimrende sprayflaskene, som avslørte kropper som så ut som levende juveler. Faktisk var disse iriserende flaskene et symbol på tilhørighet, en kollektiv signatur. Hvis du vokste opp i en tid med lavsittende jeans, elastiske halskjeder og engangskameraer, brukte og overbrukte du utvilsomt glitter. Glitter, som ble brukt nesten religiøst under ryggløse kjoler eller fargerike kamisoler, var praktisk talt et krav til enhver fest. Det prydet huden med et vakkert lag med lys.

Denne lille flasken, som pleide å pryde kroppene våre og stå ved siden av Lolita Lempicka -parfymen vår og smaksatte lipglosser, var obligatorisk for spesielle anledninger. Så, litt etter litt, ble glitter billig og utdatert. Det forsvant fra sminkepungene og kragebeina våre, og ga plass til pudderhighlightere. Men, som vanlig, liker skjønnhetsverdenen å børste støv av glemte trender og få produkter som en gang ble ansett som søvndyssende til å virke uunnværlige.

Glitter strør igjen fra hals til arm, og gir brukerne et ekstra snev av glamour og en naturlig tiltrekningskraft. Stjerner som Rita Ora og Tyla omfavner denne blendende Y2K-estetikken . I forfriskende frostede toner eller rosenrøde, sunne fargetoner gir glitter en sofistikert finish til huden. Det er nok i seg selv til å lysne opp hudtonen, fremheve figuren og fremheve viktige kroppstrekk.

Et glitrende middel for selvtillit

Utover å perfeksjonere utseendet og forvandle kroppen til en gigantisk diskokule, er glitter også grunnlaget for selvfølelse. Det er absolutt en estetisk handling, men det er også en feiring av seg selv. Selve påføringen er intet mindre enn egennytelse. Hver hånd som plasseres på kroppen blir en øm og glødende kjærtegn.

Glitter fremhever deler av kroppen din som du unngår i speilet, og fungerer som pynt. Det lar deg se skjønnhet der du bare ser feil. Det har ikke magiske krefter, men det har den fordelen at det får deg til å føle deg sett og belyse det du stadig prøver å skjule. Gull, sølv eller nude, glitter virker utover overflaten.

En strålende idé for spesielle anledninger

I lang tid praktiserte vi tilbakeholdenhet og lot Hailey Bieber og andre «rene jenter» ta kontroll over skjønnhetsrutinene våre. Mens vi på 2000-tallet lett oppsøkte overdådig sminke og dramatiske øyne på Tumblr, er det tydelig at minimalisme nå er mer på moten enn kreativ oppgivelse. Heldigvis forandrer tidene seg, og trendene utvikler seg. Det som var forbudt i går, er foreskrevet i dag.

Mens sirupsfylte glosser , svart kohl og øyenskygger gjør comeback takket være maksimalismen, har også glitter en lys fremtid foran seg. Det krysser terskelen til halsen og forvandler kroppen til et kunstnerisk lerret og et felt av beundring. Ikke lenger begrenset til øyelokket og øyenbrynsbenet, det trosser denne moderasjonsregelen. Glitter er den manglende gnisten i garderobene våre. Takket være det kan en enkel svart kjole bli ikonisk. Det er detaljen som utgjør hele forskjellen, den ultimate festlige ingrediensen.

Og skjønnhetsavhengige anbefaler gelglitter for en glødende, men ikke overdreven finish. Borte er dagene med pudderglitter som fikk oss til å nyse hver gang vi sprayet det. Trenger du en referanse? Fentys Body Lava eller den berømte Huile Prodigieuse Gold Multi-Purpose Oil.

I det nye året forlater stjernene den disige himmelen for å legge seg ved bunnen av dekolletéen og på eksponert hud. 2026 blir sannsynligvis året med uendelige skjønnhetsmuligheter.