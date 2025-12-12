Search here...

Har du grønne øyne? Denne sminkestilen kan gjøre blikket ditt fascinerende.

Sminke
Léa Michel
@michaelaberd/TikTok

TikTok-innholdsskaperen @michaelaberd avslører den perfekte sminkelooken for å fremheve grønne øyne: «espressolooken». Denne monokrome stilen i varme kaffebrune toner fremhever øynene med en naturlig og hypnotisk intensitet. Perfekt for høsten, kombinerer den dybde og eleganse uten overdreven anstrengelse.

Espressotoner er den ideelle basen for grønne øyne.

Espresso-nyanser – de rike, matte brunfargene inspirert av kaffe – skaper en flatterende kontrast til grønne øyne, og får dem til å poppe som smaragder. @michaelaberd understreker allsidigheten deres for en subtil og sofistikert røykeffekt. Påfør dem som base på øyelokket og brett for umiddelbar dybde.

Long wing eyeliner og bronsefarget øyenskygge

Tegn en svart eyeliner med en langstrakt vinge som omslutter øyet og skaper en fengende «havfrue»-effekt. Blend deretter med en bronseaktig øyenskygge for å myke opp kantene og gi den varme. Denne duoen forsterker irisens grønnfarge samtidig som den gir øynene et tredimensjonalt utseende.

Solkysset rouge for en helhetlig harmoni

Avslutt med en bronseaktig, solkysset rouge, påført høyt på kinnbena for en bronseaktig og strålende hudtone. Denne finishen forener ansiktet i espressopaletten, og forbinder øyne og kinn for et helhetlig og strålende utseende. Resultatet: et friskt, fascinerende ansikt, klart på få minutter.

@michaelaberd Grønne øyne sminke ☕️ Øyne: @maccosmetics Costariche øyenblyant @Fenty Beauty brun eyeliner @Anastasia Beverly Hills Myk glamourpalett @Sweed Beauty mascara Ansikt: @Hourglass Cosmetics ambient-palett Lepper: @Anastasia Beverly Hills Auburn @Charlotte Tilbury Leppestikk #greeneyesmakeup #espressomakeup ♬ original lyd - michaelaberd

Espresso-looken forvandler grønne øyne til en magnetisk verdifull ingrediens, og beviser at velbalanserte varme toner er alt du trenger for maksimal effekt. Denne høsttrenden er tilgjengelig for alle, og inviterer til eksperimentering for et uforglemmelig utseende. Prøv den på din neste utflukt og la din naturlige skjønnhet skinne.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
Disneys magiske speil er endelig her: det kommer til badene våre

Disneys magiske speil er endelig her: det kommer til badene våre

Vi husker alle scenen i «Snøhvit» der stemoren spør speilet sitt : «Hvem er den vakreste av dem...

Dragdronningenes hemmelige triks for et fengslende blikk

Drag queens, kjent for sin overdådige sminke og overdrevne ansiktstrekk, blir sjelden brukt som eksempler på vakre antrekk....

Tynne øyenbryn: 2000-tallstrenden dukker opp igjen og utløser en enorm debatt

Skjønnhet er en uendelig syklus. Mens øyenbryn har vært svært populære de siste årene – tykke, buskete og...

Si farvel til den solbrune hudfargen, denne nye sminketrenden skaper furore

Den nye sminkebølgen «Cold Girl» feier over sosiale medier og erstatter varme hudtoner med kalde, rosenrøde og frostede...

«Røde negler-teorien»: myndiggjøring eller stereotypi? Denne TikTok-trenden splitter internettbrukere.

Hvis du har et jobbintervju snart for å forhandle om lønnsøkning eller en romantisk date, spør negleteknikeren din...

Manikyr: fargen som vil detronisere rødt i vinter

Denne vinteren kan den tradisjonelle dominansen av rødt i manikyr bli utfordret av fremveksten av «frosted bringebær»-manikyren. Denne...

