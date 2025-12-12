Har du grønne øyne? Denne sminkestilen kan gjøre blikket ditt fascinerende.

TikTok-innholdsskaperen @michaelaberd avslører den perfekte sminkelooken for å fremheve grønne øyne: «espressolooken». Denne monokrome stilen i varme kaffebrune toner fremhever øynene med en naturlig og hypnotisk intensitet. Perfekt for høsten, kombinerer den dybde og eleganse uten overdreven anstrengelse.

Espressotoner er den ideelle basen for grønne øyne.

Espresso-nyanser – de rike, matte brunfargene inspirert av kaffe – skaper en flatterende kontrast til grønne øyne, og får dem til å poppe som smaragder. @michaelaberd understreker allsidigheten deres for en subtil og sofistikert røykeffekt. Påfør dem som base på øyelokket og brett for umiddelbar dybde.

Long wing eyeliner og bronsefarget øyenskygge

Tegn en svart eyeliner med en langstrakt vinge som omslutter øyet og skaper en fengende «havfrue»-effekt. Blend deretter med en bronseaktig øyenskygge for å myke opp kantene og gi den varme. Denne duoen forsterker irisens grønnfarge samtidig som den gir øynene et tredimensjonalt utseende.

Solkysset rouge for en helhetlig harmoni

Avslutt med en bronseaktig, solkysset rouge, påført høyt på kinnbena for en bronseaktig og strålende hudtone. Denne finishen forener ansiktet i espressopaletten, og forbinder øyne og kinn for et helhetlig og strålende utseende. Resultatet: et friskt, fascinerende ansikt, klart på få minutter.

Espresso-looken forvandler grønne øyne til en magnetisk verdifull ingrediens, og beviser at velbalanserte varme toner er alt du trenger for maksimal effekt. Denne høsttrenden er tilgjengelig for alle, og inviterer til eksperimentering for et uforglemmelig utseende. Prøv den på din neste utflukt og la din naturlige skjønnhet skinne.