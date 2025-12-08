Dragdronningenes hemmelige triks for et fengslende blikk

Drag queens, kjent for sin overdådige sminke og overdrevne ansiktstrekk, blir sjelden brukt som eksempler på vakre antrekk. Altfor ofte avfeid som «malingbokser» eller «kabaretklovner», besitter de likevel teknikker som makeupartister foretrekker å holde kjeft for. Her er nøkkelen til transformasjonen deres som spontant forandrer utseendet deres og smigrer øynene deres vakkert.

Et enkelt, velplassert blyantstrøk for å åpne øynene

Øyne tungt sminket med fargerik øyenskygge, XXL-øyevipper som på voksdukker, en hudfarge skulpturert av konturering, en falskt fyldig munn utsmykket med ... Selve legemliggjørelsen av ordet diva, personifiseringen av glamour i sin mest radikale form, dragqueens skaper kunst med øyenskygge, gloss og rouge . De er på en måte skjønnhetens Van Gogh-er: kunstnere som noen ganger blir misforstått, men ofte beundret.

Drag queens er ikke akkurat de største estetiske ikonene. Likevel har de definitivt mer kunnskap enn de selverklærte rene jentene på internett. Tanken er åpenbart ikke å kopiere deres maksimalistiske og opprørende sceneantrekk nøyaktig, med mindre du har en kostymefest i vente. Nei, målet her er å lære av deres fysiske transformasjon.

I en opplysende video lærer Kardi Blac fra @makeupbykardiblac -kontoen oss det grunnleggende om et katteaktig, hypnotisk og mystisk blikk. I stedet for å bare tegne en linje langs vippekanten og lage et knips i det ytre øyekroken, begynner makeupartisten med å tegne en nude-linje nær vannlinjen, langs den nedre vippekanten. Og det er denne detaljen som utgjør hele forskjellen. I tillegg til å definere sminken tydelig og gi en veiledende linje, lysner dette penselstrøket øynene umiddelbart. Ved hjelp av en vinklet pensel lager mesteren i highlighting en linje med svart eyeliner, som strekker den fra det indre øyekroken til det indre hjørnet av tinningen.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Kardi Blac: Makeupartist og pedagog (@makeupbykardiblac)

En lettreproduserende og økonomisk veiledning

I motsetning til noen komplekse stylingøvelser, er denne tilgjengelig, selv for de minst erfarne. Siden skjønnhetsprinteren ennå ikke eksisterer (bortsett fra kanskje i en episode av Black Mirror), kan vi hente inspirasjon fra dragqueens for å fullføre forvandlingen vår foran speilet. Vi kan bruke et stykke tape for å unngå flekker, men logisk sett bør ikke denne veiledningen mislykkes. I tillegg har den fordelen av å være billig: den krever et absolutt minimum. Du trenger bare en lys øyenskygge og en mørkere.

Selv om drag-sminke kan ha et burlesk preg, er den i virkeligheten perfekt kontrollert. Hver gest er bemerkelsesverdig presis. Dette er ingen overraskelse, siden dragartister anser ansiktet sitt som et blankt lerret som skal fylles, ikke en skisse som skal korrigeres. Bak den fargerike fasaden deres ligger en ekte kreativ sjel og et dypt ønske om individualitet.

Andre tips fra drag queens for å rett og slett skinne

Drag queens har mye å lære oss. På Instagram-siden sin gir Kardi Blac oss et glimt bak kulissene og deler små tips som selv de mest dedikerte skjønnhetsavhengige ikke kjenner til. For eksempel anbefaler makeupartisten en dobbeltvirkende leppeolje som er silkemykere og mer behagelig i stedet for lipgloss. Og når det gjelder eyeliner, starter hun ved den nedre vippekanten, ikke direkte på øyelokket.

Drag queens er ikke bare «mennesker i forkledning» eller «menn utkledd som kvinner»; de er mestre på utseende. Men fremfor alt er de våre beste skjønnhetsrådgivere. Enten vi ser etter festsminke eller et hverdagsutseende, tilbyr drag queens de perfekte løsningene.