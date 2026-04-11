«Sunkissed»-sminke: skjønnhetstrenden som vil dominere våren 2026

Léa Michel
Strandglød, gyllen hud og naturlig utstråling: «solkysset» sminke er overalt våren 2026. Inspirert av solens glød på huden, er denne looken tiltalende for sin friskhet og enkelhet.

En strålende hudtone lett

«Sunkissed»-trenden er basert på en enkel idé: å forbedre huden din uten å forvandle den. Det handler ikke om å skjule, men snarere om å fremheve det som allerede er der. I tråd med «skin first»-bevegelsen er det lagt vekt på lette teksturer som fargede serum eller oppbyggbare foundations. Målet? Å la hudens naturlige tekstur skinne gjennom, med dens nyanser, dens livlighet og dens glød.

For å gjenskape denne solkyssede effekten påføres bronzer på områdene som solen naturlig berører: toppen av kinnbena, neseryggen, tinningene og pannen. En rouge i fersken- eller rosatoner lysner deretter opp hudtonen for en umiddelbar sunn glød. Krem- eller flytende teksturer er spesielt populære fordi de blander seg sømløst inn i huden og gir en glatt finish.

Velplasserte lysinnslag

Et annet viktig element i utseendet er lys. Highlighter brukes sparsomt for å fange lyset og skape den «solkyssete huden»-effekten. Gyldne, champagnefargede eller litt kobberfargede nyanser foretrekkes for å tilføre varme uten å se kunstig ut. Noen liker også å legge til falske skjønnhetsmerker, et triks som er populært på sosiale medier for å forsterke illusjonen av naturlig solkysset hud.

Et varmt og subtilt utseende

Når det gjelder øyne, er trenden fortsatt lett. «Sunkissed»-sminke favoriserer varme nyanser som bronse, terrakotta eller gyllen beige, som gir dybde samtidig som de forblir naturlige. En enkel forlengende maskara er ofte nok til å åpne øynene. Eyeliner blir valgfritt: alt er designet for å opprettholde en harmonisk balanse uten å se overdrevet ut. Resultatet? Et strålende, mykt utseende som komplementerer resten av ansiktet.

Friske og naturlige lepper

For å fullføre vårlooken pyntes leppene med blanke eller satengte teksturer. Tonede leppeglosser og leppepomader er øyeblikkets stjerner. Nyansene holder seg nær den naturlige leppefargen: rosa, varm nude eller fersken. Igjen er ideen å fremheve uten å maskere, på en lett og behagelig måte.

En trend … men ikke en forpliktelse

Grunnen til at «solkysset» sminke er så populær, er også fordi den lett tilpasser seg alle hudtoner og preferanser. Du kan justere den, intensivere den eller forenkle den slik at den passer din stil. Det er også viktig å huske: du trenger absolutt ikke å bruke sminke for å oppnå dette «strålende» utseendet. Sminke kan være morsomt, hyggelig, en måte å uttrykke deg selv på – aldri en forpliktelse. Noen elsker å bruke sminke, andre foretrekker å la huden være bar, og alle tilnærminger er helt gyldige.

Til syvende og sist feirer «solkysset»-trenden én ting fremfor alt: glød. Den typen du kan forsterke ... eller bare la eksistere. Enten du velger en nøye utformet glød eller et «bare sminket»-utseende, fortjener huden din å bli sett, respektert og verdsatt, akkurat som den er.

Léa Michel
«Tightlining»: denne minimalistiske metoden for et «mer intenst» utseende

