Hvorfor er sminketrenden inspirert av serien «Euphoria» som tar over sosiale medier?

Sminke
Fabienne Ba.
Maddie dans la série « Euphoria » saison 2

Intense farger, dristig glitter, grafisk eyeliner: de siste årene har en sminkestil tatt over sosiale medier. Inspirert av serien «Euphoria» appellerer denne trenden til en generasjon som søker kreativitet og frihet. Mer enn bare et utseende, det omdefinerer skjønnhetsreglene.

En visuell signatur som etterlater et varig inntrykk.

Fra det øyeblikket den ble sendt, etablerte «Euphoria» seg som et kulturelt fenomen. Historien fengslet publikum, men den visuelle verdenen satte også dype spor. Karakterenes sminke, laget av strass, glitter og livlige farger, ble ikonisk.

Bak denne estetikken står makeupartisten Doniella Davy, som utviklet stiler som en ekte forlengelse av karakterenes følelser. Her brukes ikke sminke til å «korrigere», men til å fortelle en historie, uttrykke og forsterke. Som et resultat transcendente disse kunstneriske kreasjonene raskt skjermen og inn i det virkelige liv, og viktigst av alt … dine sosiale medier-feeder.

TikTok, en kreativitetsakselerator

Det er umulig å snakke om denne trenden uten å nevne TikTok. Plattformen spilte en nøkkelrolle i eksplosjonen av sminke i «Euphoria»-stil. Med millioner av visninger rundt den dedikerte emneknaggen mangedobles veiledningene. Du finner tilgjengelige versjoner, personlige tolkninger og til og med «eksperimentelle» utseender. Det korte formatet lar deg teste, gjenskape og gjøre disse stilene til dine egne på bare noen få trinn.

Hva er så tiltalende med det? Total frihet. Du trenger ikke å være profesjonell makeupartist for å uttrykke deg. Du kan tegne en asymmetrisk eyeliner, legge til glitter eller leke med farger avhengig av humøret ditt.

@kaylee.marina slik forbereder jeg meg til i kveld ✨ #euphoria #euphoriaseason3 #euphoriamakeup #maddyperez #sminkelook ♬ noe originalt - Mel Florence

Instagram, et utstillingsvindu for kunstnerisk sminke

Instagram fungerer på sin side som et gigantisk visuelt galleri. Antrekk inspirert av serien «Euphoria» vises ofte der med nøye utformet belysning, presis innramming og en ekte kunstnerisk dimensjon. Sminke blir da et kunstverk i seg selv. Hver detalj teller: en glitrende øyekrok, en uventet farge, en grafisk form. Dette visuelle arbeidet forsterker den estetiske effekten og inspirerer til utforskning av nye ideer.

En friere og kroppspositiv skjønnhet

Suksessen til denne trenden skyldes ikke bare den visuelle appellen. Den er en del av en bredere utvikling innen skjønnhetsstandarder. I dag er sminke ikke lenger bare et verktøy for å skjule eller transformere. Det er i ferd med å bli et uttrykksmiddel, en kreativ lekeplass, en forlengelse av personligheten din. Og fremfor alt feirer den alle ansikter, alle hudtoner, alle identiteter.

Med denne kroppspositive tilnærmingen finnes det ingen «riktig» måte å sminke seg på. Enten du foretrekker minimalistiske utseender eller dristige kreasjoner, er alt gyldig. Ansiktet ditt er ikke et lerret du skal korrigere, men et rom du skal utforske.

@gracescottxo Du vet at jeg måtte legge euphoria-sminken✨ Produkter: @MCoBeauty UK - brynslim @nyxcosmetics_uk - løft og snatch @TooFacedUK - foundation @PINKHONEY - bronzer @SHEGLAM - rouge «love cake» @HNB Cosmetics - concealer @🇬🇧MADEBYMITCHELL🇬🇧 - Blursh «drip drip» og «candy trip» @Doll Beauty - eyelinerpenn @rimmellondon - lipliner cappuccino @elf Cosmetics UK - leppeolje «crystal baller» @Makeup Revolution - glitterspray for hår og kropp #euphoria #euphoriamakeup #sminketransformasjon #maddyeuphoria ♬ som original - NILXSZ

En varig innflytelse i skjønnhetsverdenen

Siden oppstarten har estetikken til «Euphoria»-serien fortsatt å inspirere både innholdsskapere og profesjonelle. Tallrike merker tilbyr nå produkter med fokus på glans, innovative teksturer og intense pigmenter. Denne trenden viser ingen tegn til å falme. Den gjenspeiler en dyp transformasjon: skjønnhet blir mer personlig, mer uttrykksfull og mindre kodifisert.

Kort sagt, grunnen til at sminke i «Euphoria»-stil er så populær, er at den oppfordrer deg til å bryte reglene, leke med farger og gjenerobre imaget ditt. Det er en trend som ikke ber deg om å tilpasse deg, men å skape ditt eget.

Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
Article précédent
«Sunkissed»-sminke: skjønnhetstrenden som vil dominere våren 2026

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

