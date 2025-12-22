Å drikke kaffe hver dag: de positive (og negative) effektene du ikke så komme

Å drikke kaffe hver dag kan ha beskyttende effekter på mental helse ... men bare opp til en viss dose, utover hvilken øker risikoen igjen.

Hva den nye studien viser

En stor studie publisert i 2023 i Psychiatry Research analyserte sammenhengen mellom kaffekonsum og risikoen for angst og depresjon ved hjelp av data fra UK Biobank. Studien konkluderte med at det å drikke 2 til 3 kopper malt kaffe, kaffe med melk eller usøtet kaffe per dag er assosiert med lavest risiko for depresjon og angst sammenlignet med personer som ikke drikker kaffe. Utover denne mengden avtar fordelene gradvis og kan til og med reverseres for de som drikker mest kaffe.

Mulige positive effekter

Flere nyere studier tyder også på at regelmessig, moderat kaffekonsum er knyttet til lavere risiko for depressive og angstfylte symptomer. Forskere peker på en kombinert rolle av koffein (stimulering, årvåkenhet, forbigående humørforbedring) og antioksidantforbindelsene som finnes i kaffe.

Å drikke omtrent to til tre kopper kaffe om dagen kan være forbundet med redusert risiko for hjerte- og karsykdommer og dødelighet av alle årsaker, og dermed indirekte bidra til generell velvære. I små doser kan kaffe også forbedre konsentrasjonen, øke energinivået og hos noen lindre migrene.

Negative effekter å være oppmerksom på

Når koffeininntaket overstiger omtrent 400 mg per dag (ofte mer enn fire store kopper filterkaffe), øker risikoen for angst betydelig hos voksne uten kjent psykiatrisk lidelse. Høyt forbruk kan også bidra til nervøsitet, hjertebank, søvnforstyrrelser og noen ganger en forverring av eksisterende angstsymptomer.

Noen mennesker er genetisk mer følsomme for koffein og kan oppleve disse bivirkningene selv ved lavere doser. Videre kan overdrevent inntak av sterkt søtet kaffe bidra til metabolske problemer (vektøkning, ubalanser i blodsukkeret) som indirekte påvirker fysisk og psykisk helse.

Hvor mye kaffe per dag, spesifikt?

I praksis er mange kilder enige om at 2 til 3 kopper kaffe per dag er det «optimale» området for de fleste voksne, forutsatt at det ikke foreligger medisinske kontraindikasjoner. Dette tilsvarer ofte et koffeininntak under terskelen på 400 mg/dag som anses som en rimelig grense for friske individer.

Personer som er utsatt for angst, søvnforstyrrelser eller hjertearytmier, samt gravide eller ammende kvinner, bør diskutere inntaket med helsepersonell og om nødvendig redusere eller dele inntaket. Det er fortsatt viktig å observere sine egne reaksjoner (søvn, nervøsitet, hjertebank, humør), ettersom toleranse for kaffe er svært individuell.

Å drikke kaffe hver dag kan derfor være svært gunstig for mental og fysisk helse, forutsatt at forbruket forblir moderat og overdrevent koffeininntak unngås. Utover det blir risikoen for angst, søvnforstyrrelser og ubehagelige symptomer mer uttalt, spesielt hos sensitive personer.