Skyldfølelse i siste liten: det subtile fenomenet som ødelegger måltider

Magen er full og appetitten er mett, men det er fortsatt noen biter igjen på tallerkenen. Du prøver å rydde ned til siste smule. Nei, det er ikke den kritiske lille stemmen til foreldrene dine i ørene dine, men skyldfølelsen over den siste biten, et subtilt psykologisk fenomen der hjernen din sier ja når magen skriker nei.

En form for høflighet, men ikke bare det

Det er en situasjon du kjenner altfor godt. Du har nettopp stappet i deg mat, og du har bokstavelig talt ikke plass til noen risottokorn eller et latterlig lite kakestykke. Bortsett fra at i stedet for å skyve tallerkenen bort og brette bestikket over den for å signalisere at du har fått nok, tar du disse matrestene til munnen.

Det er ikke fråtsing, og heller ikke de vedvarende effektene av barndomstraumer, men en refleksjon av god oppførsel. Du er på nippet til å overspise, men en liten stemme hvisker : «Du kan ikke ødelegge dette, det ville bli mislikt.» Du har praktisk talt fordøyelsesbesvær, men du tvinger deg selv til å spise for ikke å opprøre verten din. Det må sies at foreldre i barndommen var kompromissløse og ville ikke tolerere at man forlot en rett på en slik måte.

Likevel er ikke foreldrene dine, som fikk deg til å spise opp tallerkenen din og la den være like ren som om den nettopp hadde kommet ut av oppvaskmaskinen, å klandre. De kjente til appelsiner under juletreet, suppekjøkken , rasjonering og begrensede mengder. For dem er det utenkelig, for ikke å si fornærmende, å legge igjen noen spaghetti eller to eller tre biffstykker . Skyldfølelsen over den siste biten er en overlevelsesarv overført til feil tid, nemlig overforbruket. Mens denne nullsvinn-mentaliteten fra etterkrigstiden vedvarer, har størrelsen på tallerkenene endret seg, og porsjonene har doblet seg.

Vi har mat i overflod, men hjernen vår fungerer fortsatt som om hungersnød kan ramme oss når som helst og gjøre oss sultne i hjel. Det er en matapokalypse kontra en orgie. Det som en gang var en livsviktig nødvendighet, ligner nå på overspising.

Få mest mulig ut av retten du har tilberedt eller kjøpt

Noen ganger, på en restaurant, overvurderer du appetitten din og bestiller «full pakke». Men så, etter en rikholdig forrett og en solid hovedrett, er desserten mer avskyelig enn den appellerer. Og det er ingen måte du bare tar en bit og legger den på bordet. Du føler at du kaster bort pengene dine. Nå finnes det de berømte doggybagene for å ta med deg restene hjem og oppveie kostnadene så vel som smaken. Likevel, selv med dette alternativet, er skyldfølelsen rundt den siste biten fortsatt et vedvarende problem.

Vi foretrekker å spise opp tallerkenen vår, selv om det betyr at vi må føle oss kvalme i timevis og lide av kaotisk fordøyelse, enn å føle at vi har «tapt noe». Og denne mekanismen gjelder også for andre, mindre nytelsesrike fritidsaktiviteter. Vi føler oss tvunget til å se en film til slutten, selv om den kjeder oss til tårer, og vi holder ut med en bok til siste side, selv om den mister oss med hvert ord. Det er en emosjonell refleks. Fordi til syvende og sist, for hjernen vår, er sløsing synonymt med fiasko, og den hater det.

Psykologers råd om hvordan man kan overvinne det

Skyldfølelsen rundt den siste biten er ganske snikende. Du er revet mellom en følelse av mestring og ubehag. Du vet at du gjorde en «god gjerning» ved å svelge den siste godbiten, men samtidig klandrer du deg selv for ikke å respektere kroppens grenser. Den biten, som du angrer på hele dagen og som sitter fast i halsen, plager deg.

Men når du vier deg til å spise det siste kakestykket, kan det være et tegn på «komfortmat». «Folk som spiser opp tallerkenene sine, fyller ikke bare magen. De kan også fylle et følelsesmessig tomrom, fordi mat har en bedøvende effekt og frigjør endorfiner», forklarer psykolog Matthew Morand på sidene til HuffPost US. Slik kan du snu skyldfølelsen fra den siste biten til bevisst spising :

Ta en pause midt i måltidet

Ikke for å kontrollere deg. Bare for å lytte til deg selv. Før den siste delen av tallerkenen din, ta et pust og spør deg selv: «Hvis jeg stopper her, føler jeg meg berøvet ... eller bare tilfreds?» Dette lille øyeblikket av bevissthet er ofte nok til å få deg ut av autopilotmodus.

Hjelp øynene dine med å ikke bestemme over kroppen din

Vi spiser også med øynene, og store porsjoner kan lett forvirre de indre signalene våre. Tanken er ikke å fråtse i mørket eller binde for øynene dine ved hvert måltid. Prøv å servere deg selv litt mindre, velg en mindre tallerken, eller sett litt til side før du begynner. Det er ikke en regel, det er et nyttig tips for å gjøre det lettere å lytte til kroppen din, mindre overveldet av visuell overflod.

Erstatt kontroll med medfølelse

Å spise opp tallerkenen din er ikke en moralsk forpliktelse. Magen din er ikke en søppelkvern. Du har rett til å si: «Jeg har fått nok, og jeg stopper her.» Det er ikke sløsing. Det er en form for respekt for kroppen din. Akkurat som å be om å få spise noe mer, er ingenting forbudt. Det som betyr noe er ikke hva andre tenker, men hva kroppen din forteller deg.

Å spise den siste biten, som tilsynelatende dømmer deg fra den andre siden av tallerkenen, er ikke et tegn på «god oppførsel». Det er utilsiktet selvsabotasje. Så neste gang, lytt til magen din, ikke til reglene dine.